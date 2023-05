Atacuri în rafală la adresa PNL după demisia lui Heiuș de la ANAF

Demisia lui Lucian Heiuș de la șefia ANAF a stârnit un val de reacții din partea mai multor membrii PSD la adresa PNL. Marian Mina susține că Lucian Heiuș „și-o fi dovedit performanțele, dar doar pe pârtie, la schi, nu la serviciu”.

„Demisia lui Lucian Heiuș de la șefia ANAF sau mai bine mai târziu decât niciodată. Domnul Heiuş şi-o fi dovedit performanţele, dar doar pe pârtie, la schi, nu la serviciu, având în vedere situaţia dezastruoasă a neîncasărilor la bugetul de stat. Cu o fascinantă candoare, Lucian Heiuş zice că abia ieri a aflat de problemele din ANAF, deci vă daţi seama cât de „implicat” a fost ca şef al instituţiei”, arată liderul PSD Giurgiu într-o postare pe Facebook.

Deputatul PSD arată și că „dacă ai alte preocupări te ia și prin surprindere problema colectării veniturilor, chestiune pe care atât Ministrul Finanțelor cât și alți reprezentanți ai PSD din Guvern au semnalat-o de mai multă vreme”.

„Din păcate, ministrul Finanțelor nu putea să-l demită pe șeful ANAF – decizia trebuia să vină de la premierul Ciucă şi iată că s-a întâmplat şi salutăm acest lucru! Sigur, era bine ca şeful PNL să fi luat măsura ceva mai devreme, dar... decât niciodată. Important este că noua conducere ce urmează să fie numită mai are timp să redreseze gradul de colectare la ANAF, în cel de-al doilea semestru. Asta pentru ca Executivul să se încadreze în țintele bugetare pentru acest an”, a adăugat Marian Mina pe Facebook.

O reacție la demisia lui Heiuș a venit și din partea lui Daniel Suciu, vicepreședinte al Camerei Deputaților, care a precizat că este vorba despre o „demitere, nu demisie”.

„E demitere, nu demisie, indiferent de cum prezintă domnul Heiuș acest lucru. Nu există nicio onoare să pleci acum, după ce ai ignorat toate semnalele și ai negat că există o mare problemă la colectare, iar instituția ta este responsabilă exact de acest lucru. Este doar un eșec neasumat”, a arată Daniel Suciu, într-o postare pe Facebook.

De asemenea, și social democratul Radu Cristescu a comentat demisia lui Heiuș de la șefia ANAF. Acesta susține că atunci când a fost pus în funcție de PNL „ai fi zis că Lucian Heiuș e gata să se lupte și cu Putin, nu doar cu evaziunea”.

„Declarații sforăitoare, promisiuni de digitalizare, de arestări, de stopat șpăgile, de băgat spaima în marii evazioniști, de disciplinat marii contribuabili etc. S-au scremut munții și au născut un șoricel, care a rezistat un an pe post și a făcut bugetul statului să arate ca un șvaițer. Am fost oarecum preveniți: cînd te propune un specimen precum Cîțu drept ministru de finanțe, nu e cea mai bună carte de vizită. Nemaivorbind de problemele de la DNA, pentru constituire de grup infracțional organizat. Cînd pui oierul (chiar e!) paznic la stîna de lupi evazioniști, nu te aștepți la rezultate. Chiar dacă – un caz unic – și-a trecut în CV cursuri de tras cu arma, ca să pară mai fioros!!! Heiuș nu a plecat. L-au ”plecat”. Urmare a ”performanțelor” obținute”, susține Radu Cristescu pe Facebook.

Social democratul susține că partidul din care face parte a semnalat faptul că sunt problemele cu veniturile.

„Dar era un algoritm politic pe care l-am respectat. Ministrul Finanțelor nu putea să-l demită pe șeful ANAF – decizia trebuia să vină de la premier. Și e bine că a venit în cele din urmă. Noua conducere mai are timp să redreseze colectarea la ANAF, ca Guvernul să se încadreze în țintele bugetare. Nu e un atac la PNL. Dimpotrivă, salutăm gestul premierului de a lua această măsură. Dacă Heiuș era în PSD am fi luat exact aceeași decizie ca și dl. Ciucă. Poate ceva mai devreme. Dar e bine și acum - mai bine mai târziu, decât niciodată”, a precizat acesta.

Șeful ANAF și-a dat demisia

Președintele ANAF, Lucian Heiuș, și-a dat luni demisia din funcție, fără a preciza care sunt motivele, ci doar trecând în revistă care au fost realizările instituției.

„Mi-am înaintat astăzi demisia din funcția de președinte al Agenției Naționale de Administrare Fiscală. A fost o onoare pentru mine să conduc această instituție și le mulțumesc colegilor mei pentru profesionalismul și implicarea de care au dat dovadă în acest an.

Totodată, sunt mulțumit de faptul că, în acest mandat, ANAF a reușit să atingă cu succes toate jaloanele stabilite prin PNRR și toate obiectivele asumate prin programul de guvernare, cu onestitate, responsabilitate și respect față de contribuabili.

În 2022, am reușit să colectăm la buget 353,3 miliarde lei, cu 58 miliarde mai mult față de anul precedent, și să rambursăm TVA în valoare de 27,99 miliarde lei, față de anul anterior când s-au rambursat doar 24,34 miliarde Lei”, a transmis Heiuș.

Liberalul a punctat că regretă faptul că nu poate duce la capăt procesul de modernizare al ANAF și proiectele începute de instituție.