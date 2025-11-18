Ionuţ Dumitru, consilierul premierului Ilie Bolojan, despre situaţia pensiilor speciale: „Revoltătoare pentru orice cetăţean al ţării”

Economistul Ionuţ Dumitru, consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, a declarat la Digi24 că situţia pensiilor speciale a ajuns să fie „revoltătoare pentru orice cetăţean al acestei ţări”, explicând că sunt oameni simpli, care au muncit „o viaţă întreagă” și care nici măcar nu pot concepe ca la 48 de ani cineva să primească o pensie de mii de euro.

„Sperăm să fie rezolvată şi situaţia pensiilor speciale, pentru că a ajuns să fie revoltătoare pentru orice cetăţean al acestei ţări. Sunt oameni simpli, care au muncit o viaţă întreagă, 40-45 de ani, şi au o pensie conform posibilităţilor pe care România le are în acest moment şi a contribuţiilor avute de-a lungul timpului”, a spus Ionuţ Dumitru, citat de News.ro.

Consilierul onorific al premierului Ilie Bolojan a adăugat că aceşti oameni simpli „nu pot concepe” ca la 48 de ani să existe pensii de 4-5.000 de euro ( pensia medie pentru magistraţi), mai mari decât salariul avut pe vremea când erau în activitate.

„Deci o pensie de 5.000 de euro, la 48 de ani, chiar mai mare decât salariul pe care l-ai avut în activitate, aşa ceva nici măcar n-ar trebui să existe pe planetă”, a mai spus consilierul premierului.

Amintim că liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marți, 18 noiembrie, că pensia magistraților va rămâne la 70% din salariu, în timp ce coaliția discută prelungirea perioadei de tranziție de la 10 la 15 ani.

Pensiile magistraților rămân la 70% din salariu

Hunor a explicat la RFI că, după reforma pensiilor magistraților, următoarea etapă vizează zona militară, inclusiv jandarmi, poliție, armată și SRI. „Acest Guvern are obligația de a merge mai departe cu aceste reforme. Încă n-am discutat în coaliție. E în programul de guvernare”, a subliniat liderul UDMR.

Președintele UDMR a detaliat poziția coaliției: „Toată lumea din coaliție este de acord să vedem dacă mai e nevoie de o consultare azi-mâine, toată lumea este de acord că în această săptămână trebuie să trimitem pentru aviz la CSM și toată lumea este de acord că nu umblăm la cuantum, deci 70% din valoarea salariului”.

Referitor la perioada de tranziție, Kelemen Hunor a spus: „Eu aș accepta o prelungire de la 10 la 15 ani, dacă și colegii mei vor fi de acord. Dacă căutăm un compromis, din partea arcului guvernamental este o posibilitate de a arăta că pacea socială și guvernarea justă și dreaptă e lucrul cel mai important”.

Proiectul, trimis la CSM pentru avizare

Hunor a adăugat că premierul ar putea discuta astăzi cu președintele Nicușor Dan, dar proiectul legii trebuie trimis la CSM pentru avizare: „Nu cred că CSM va sta 30 de zile pentru aviz, pentru că nu trimitem un proiect nou, nu trimitem un proiect diferit”.

De asemenea, a fost discutată și problema vechimii în funcții juridice pentru cei care vor să intre în magistratură fără a fi urmat INM.

Argumentele pentru cuantum și transparență

Despre cuantumul pensiei, Kelemen a fost ferm: „La cuantum nu putem umbla. Nu trebuie să punem în cheia că ne îndreptăm spre un eșec. Cel puțin din punctul nostru de vedere, am arătat că suntem dispuși să căutăm un compromis la perioada de tranziție”.

El a explicat și raționamentul pentru alegerea procentului de 70%: „CCR a spus de câteva ori că pensia trebuie să fie apropiată de salariu. Ce înseamnă apropiat? Nu știu, e o chestiune subiectivă. Eu cred că 70% din venitul net este foarte apropiat, pentru că omul de rând are 45-55% din venitul net când iese la pensie. Deci, ei oricum ar avea în plus 20-25%”.

Kelemen a mai menționat că proiectul trebuie să ajungă la CSM cel târziu joi, după ședința de Guvern: „Mingea nu poate să rămână după joi în curtea Guvernului”.