Miercuri, 10 Decembrie 2025
Președintele Cartel Alfa, după consultările de la Palatul Victoria pe tema majorării salariului minim: „Nu există nici o justificare să nu crească”

Publicat:

Bogdan Hossu, liderul Confederației Naționale Sindicale „Cartel Alfa”, s-a aflat miercuri, 10 decembrie, la negocieri la Palatul Victoria, cu premierul Ilie Bolojan, pe tema majorării salariului minim.

Bogdan Hossu/FOTO: Arhivă
Bogdan Hossu a declarat că i-a atras atenția premierului „că percepţia, cel puţin care mi se transmite din partea colegilor mei, e că domnia sa urăşte salariaţii şi cetăţenii din România”, scrie News.ro.

Am constatat şi am subliniat că, în condiţiile actuale, vor să legifereze, prin lege, de fapt evaziunea fiscală în structura bugetului de stat, pentru că, practic, să ai o treime din salariaţi la salariul minim, înseamnă că, în momentul respectiv, nu poţi să ai pretenţia unei creşteri economice, şi este clar o evaziune fiscală care este susţinută în principal de întreprinderile mici şi mijlocii care sunt interesate să-şi maximalizeze profitul pentru propriile companii.

Nu în ultimul rând, i-am atras atenţia premierului că percepţia, cel puţin care mi se transmite din partea colegilor mei, e că domnia sa urăşte salariaţii şi cetăţenii din România, şi că măsurile sunt luate tendenţios, pentru a-i abrutiza şi, de fapt, protejează în continuare companiile cu capital privat şi de stat”, a spus liderul Cartel Alfa.

Bogdan Hossu a confirmat că sindicatele pregătesc mişcări de protest şi a anunţat că se vor adresa şi Administraţiei Prezidenţiale, pentru că este urgent nevoie de medierea preşedintelui României, conform prevederilor constituţionale, pentru a rezolva problema conflictului care există şi care va escalada de la o zi la alta.

Preşedintele Cartel Alfa a mai spus că săptămâna viitoare Guvernul va lua o decizie pe majorarea salariului minim.

Nu există nici o justificare să nu crească, mai ales că creşterea salariului minim nu aduce decât beneficii, adică venituri suplimentare, la bugetul de stat. (..) I-am mai sublinat odată şi astăzi, că măsurile pe care le ia, le ia împotriva cetăţenilor de rând şi a salariaţilor, nu le ia şi pentru decidenţii politici, şi pentru companiile sau societăţile cu capital integral sau de stat”, a precizat Hossu.

Hossu a mai spus că sindicatele i-au cerut premierului ca ordonanţa Trenuletul să fie trecută prin Consiliul Naţional Tripartit pentru dialog social.

„Guvernul doreşte să o scoată înainte de Crăciun, deci ar trebui să fie obiectul unei discuţii în cadrul Consiliului Naţional Tripartit”, a precizat liderul Cartel Alfa.

În ciuda numeroaselor solicitări venite din partea sindicatelor, Guvernul ia în calcul pregătirea unei ordonanțe de urgență, menită să păstreze și în 2026 salariul minim garantat în plată la nivelul din acest an, potrivit unor surse guvernamentale.

Sindicatele au confirmat pentru Digi24 că au fost invitate la o ședință a Consiliului Național Tripartit, unde tema principală va fi salariul minim.

