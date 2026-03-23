Luni, 23 Martie 2026
Adevărul
Noul ambasador al SUA la București, primul mesaj pentru români: „Parteneriatul dintre SUA şi România n-a fost niciodată mai important”

Noul ambasador al Statelor Unite la București, Darryl Nirenberg, a transmis luni, 23 martie, primul său mesaj oficial către români, printr-o postare pe platforma X și un mesaj video. Diplomatul și-a prezentat prioritățile mandatului și a subliniat importanța parteneriatului strategic dintre cele două țări.

Noul ambasador al Statelor Unite ale Americii, Darryl Nirenberg. FOTO Inquam Photos / George Călin
Noul ambasador al Statelor Unite ale Americii, Darryl Nirenberg. FOTO Inquam Photos / George Călin

În mesajul publicat pe rețelele sociale, ambasadorul a evidențiat legătura directă cu administrația americană și obiectivele sale în România. 

„Este onoarea vieții mele să servesc sub mandatul @POTUS ca Ambasador al SUA în România. Sunt aici pentru a obține rezultate pentru poporul american și pentru a consolida legăturile noastre cu România, pentru a sprijini parteneriatul nostru militar și pentru a promova interesele economice și de securitate ale Americii”, a transmis acesta. 

În mesajul video, Nirenberg a adoptat un ton personal, vorbind despre valorile comune dintre români și americani: „Bună ziua! Bine ați venit la noi acasă! Este o onoare să fiu ambasadorul SUA în România. Sunt recunoscător președintelui Trump că m-a ales ca reprezentantul său personal în această țară remarcabilă. Am crescut într-un orășel din zona rurală a statului New York, unde valori precum credința, familia, comunitatea și munca asiduă m-au format ca persoană. Aceste valori, pe care le împărtășesc și românii, stau la baza relației solide dintre țările noastre.”

Diplomatul a vorbit și despre familia sa, care îl însoțește în România. 

„Alături de mine este soția mea, Lori, împreună cu cățelul nostru, Gatsby. Fiul nostru Drew a fost deja în vizită aici. Și abia așteptăm să o primim în curând și pe fiica noastră Kelly. Cu toții suntem nerăbdători să descoperim cultura și tradițiile bogate ale României. Parteneriatul dintre SUA și România nu a fost niciodată mai puternic și mai important ca acum”, a mai declarat acesta. 

În ceea ce privește agenda politică, ambasadorul a subliniat că va susține direcțiile stabilite de Donald Trump, punând accent pe trei domenii principale: apărare și securitate, economie și diplomație.

„Parteneriatul dintre Statele Unite şi România nu a fost niciodată mai puternic şi mai important ca acum. Aştept cu nerăbdare să susţin agenda «America First» a preşedintelui Trump şi să consolidez cooperarea dintre SUA și România în trei domenii cheie: Consolidarea parteneriatului nostru în domeniul apărării și securității în calitate de aliați NATO; Extinderea relațiilor noastre comerciale, inclusiv în domeniul energiei și tehnologiei; Aprofundarea relațiilor strânse dintre cele două țări”, a adăugat ambasadorul SUA. 

În final, Nirenberg a amintit că 2026 este un an important pentru Statele Unite, marcând 250 de ani de la fondarea țării: „Anul acesta este unul cu totul special. SUA celebrează aniversarea a 250 de ani de la fondarea națiunii noastre. Este un moment care ne îndeamnă să reflectăm asupra principiilor durabile enunțate de fondatorii noștri. Inclusiv respectul pentru libertățile fundamentale, principii pe care le împărtășim cu mândrie alături de România. Lori și cu mine abia așteptăm să cunoașteți oameni din toată România, să învățăm de la voi și să consolidăm prietenia durabilă dintre cele două popoare. Vă mulțumesc!”

Top articole

image
Când riscul devine real: „Operațiunea Epic Fury a fost de o aroganță uluitoare. Un atac nuclear ar aduce Armaghedonul”
digi24.ro
image
Un copil de 5 ani a căzut de la etajul opt al unui bloc din București, la o zi după un incident similar
stirileprotv.ro
image
Zodia binecuvântată de rune înainte de Paște, potrivit numerologului Mihai Voropchievici: „O perioadă excelentă”
gandul.ro
image
Cancelaria Prim-ministrului confirmă că frații Pavăl au notificat CEIDS pentru preluarea Carrefour. Actul normativ în baza căruia se analizează tranzacția s-a schimbat a doua zi
mediafax.ro
image
„Dacă dăm cu ele în tribună de la început, e groasă!”. Jucătorii turci de care se teme Meme Stoica la Istanbul
fanatik.ro
image
Cristian Tudor Popescu se ia de „românii trumpiți” și dă vina pe Donald Trump pentru creșterea prețului la peste 10 lei la pompă
libertatea.ro
image
VIDEO. O polițistă a fost surprinsă în timp ce spăla geamurile la serviciu
digi24.ro
image
Becali încearcă marea lovitură în mercato: internaționalul pe care și l-a dorit dintotdeauna! » Rădoi l-a sunat deja pe jucător: salariu de nabab
gsp.ro
image
Schimbare totală: a fost ”cea mai frumoasă femeie din lume”, dar a ”dispărut”! Cum arată astăzi, după ce a făcut 4 copii
digisport.ro
image
Patru zodii se bucură de protecție divină, după echinocțiul de primăvară 2026
stiripesurse.ro
image
O cosmeticiană care a stat un an într-o închisoare din Dubai a ajuns acasă. Familia ei spune că n-a avut acces la duș o lună
antena3.ro
image
"Situația este foarte gravă". Urmările crizei carburanților: concedieri și scumpiri
observatornews.ro
image
Clinica Oanei Zăvoranu, DEMOLATĂ bucată cu bucată! Aparatele de milioane, ridicate în urma executării
cancan.ro
image
Șanse aproape zero ca ajutoarele la pensie să se dea înainte de Paște. Banii, „blocați” la CCR
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
prosport.ro
image
Închiderea balcoanelor de la parter. Reguli de care să ţii cont în 2026
playtech.ro
image
Cât stă, de fapt, băiatul lui Adi Mutu pe telefon. ”Briliantul” a dat cărțile pe față
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
E gata! Inter i-a decis soarta lui Cristi Chivu, după patru meciuri la rând fără victorie
digisport.ro
image
Vești importante pentru românii care folosesc bani cash: ce se schimbă de la 1 iulie 2027 în toată Europa
stiripesurse.ro
image
Daniela Ciucă, o asistentă din Vaslui, s-a stins din viață la scurt timp după ce a ieșit din tura de noapte
kanald.ro
image
Elena Gheorghe a anunțat despărțirea în lacrimi! Artista trece prin momente dificile: „Astăzi ne luăm rămas-bun”
wowbiz.ro
image
Nicușor Dan face mutarea momentului! E OFICIAL, decizia luată AZI de președintele României
romaniatv.net
image
Cum poți beneficia de un avocat gratuit. Cererea pentru asistență juridică se face și online
mediaflux.ro
image
Cât costă litrul de benzină în Istanbul si metoda prin care turcii limitează creșterea prețurilor
gsp.ro
image
Oana Zamfir de la Digi FM, clipe de coșmar: „Au fost doi ani în care am fost abuzată fizic. Am fost în ceva care acum mi se pare îngrozitor, mi se ridică părul pe mine când povestesc și mă bucur că am supraviețuit”
actualitate.net
image
Iulia Albu o desființează pe soția președintelui Nicușor Dan: „Cine este Prima Doamnă? Mirabela Grădinaru? Dânsa nu este Prima Doamnă pentru că nu există așa ceva în România”
actualitate.net
image
Gabriela Cristea, apariție surprinzătoare în costum de baie, după ce a dat jos 30 de kilograme! Cum a fost surprinsă la un spa de lux din Italia
click.ro
image
Alexia Eram, viață de succes la 25 de ani, dar cu un „defect”: „Sunt prea...”
click.ro
image
Alimentul de care Diana Munteanu nu se mai atinge: „Pur și simplu nu o mai pot mânca”. Ce face pentru a arăta impecabil la 47 de ani
click.ro
Meghan Markle, Prințul Harry Profimedia jpg
Prințul Harry și Meghan Markle, complet „șocați” de acuzațiile că Andrew Mountbatten-Windsor a asistat când o fată era torturată în casa lor
okmagazine.ro
Goldie Hawn și Kurt Russell foto Profimedia jpg
Acum 43 de ani, au decis să-și petreacă tot restul vieții împreună. Dar fără să se căsătorească!
clickpentrufemei.ro
Hunedoara, la începutului secolului XX (© Muzeul Castelul Corvinilor)
Știați că la Hunedoara au funcționat, la începutul secolului al XX-lea, două bănci românești?
historia.ro
Click!

image
Clinica Oanei Zăvoranu, făcută una cu pământul! Executorii au scos pe ușă aparatura de milioane
image
Gabriela Cristea, apariție surprinzătoare în costum de baie, după ce a dat jos 30 de kilograme! Cum a fost surprinsă la un spa de lux din Italia

OK! Magazine

image
Patru alimente populare pe care Kate Middleton nu are voie să le consume. Și asta doar fiindcă e prințesă

Click! Pentru femei

image
Acum 43 de ani, au decis să-și petreacă tot restul vieții împreună, fără să se căsătorească!

Click! Sănătate

image
Cancer pulmonar: primele simptome pot fi la nivelul ficatului