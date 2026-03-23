Noul ambasador al SUA la București, primul mesaj pentru români: „Parteneriatul dintre SUA şi România n-a fost niciodată mai important”

Noul ambasador al Statelor Unite la București, Darryl Nirenberg, a transmis luni, 23 martie, primul său mesaj oficial către români, printr-o postare pe platforma X și un mesaj video. Diplomatul și-a prezentat prioritățile mandatului și a subliniat importanța parteneriatului strategic dintre cele două țări.

În mesajul publicat pe rețelele sociale, ambasadorul a evidențiat legătura directă cu administrația americană și obiectivele sale în România.

„Este onoarea vieții mele să servesc sub mandatul @POTUS ca Ambasador al SUA în România. Sunt aici pentru a obține rezultate pentru poporul american și pentru a consolida legăturile noastre cu România, pentru a sprijini parteneriatul nostru militar și pentru a promova interesele economice și de securitate ale Americii”, a transmis acesta.

În mesajul video, Nirenberg a adoptat un ton personal, vorbind despre valorile comune dintre români și americani: „Bună ziua! Bine ați venit la noi acasă! Este o onoare să fiu ambasadorul SUA în România. Sunt recunoscător președintelui Trump că m-a ales ca reprezentantul său personal în această țară remarcabilă. Am crescut într-un orășel din zona rurală a statului New York, unde valori precum credința, familia, comunitatea și munca asiduă m-au format ca persoană. Aceste valori, pe care le împărtășesc și românii, stau la baza relației solide dintre țările noastre.”

Diplomatul a vorbit și despre familia sa, care îl însoțește în România.

„Alături de mine este soția mea, Lori, împreună cu cățelul nostru, Gatsby. Fiul nostru Drew a fost deja în vizită aici. Și abia așteptăm să o primim în curând și pe fiica noastră Kelly. Cu toții suntem nerăbdători să descoperim cultura și tradițiile bogate ale României. Parteneriatul dintre SUA și România nu a fost niciodată mai puternic și mai important ca acum”, a mai declarat acesta.

În ceea ce privește agenda politică, ambasadorul a subliniat că va susține direcțiile stabilite de Donald Trump, punând accent pe trei domenii principale: apărare și securitate, economie și diplomație.

„Parteneriatul dintre Statele Unite şi România nu a fost niciodată mai puternic şi mai important ca acum. Aştept cu nerăbdare să susţin agenda «America First» a preşedintelui Trump şi să consolidez cooperarea dintre SUA și România în trei domenii cheie: Consolidarea parteneriatului nostru în domeniul apărării și securității în calitate de aliați NATO; Extinderea relațiilor noastre comerciale, inclusiv în domeniul energiei și tehnologiei; Aprofundarea relațiilor strânse dintre cele două țări”, a adăugat ambasadorul SUA.

În final, Nirenberg a amintit că 2026 este un an important pentru Statele Unite, marcând 250 de ani de la fondarea țării: „Anul acesta este unul cu totul special. SUA celebrează aniversarea a 250 de ani de la fondarea națiunii noastre. Este un moment care ne îndeamnă să reflectăm asupra principiilor durabile enunțate de fondatorii noștri. Inclusiv respectul pentru libertățile fundamentale, principii pe care le împărtășim cu mândrie alături de România. Lori și cu mine abia așteptăm să cunoașteți oameni din toată România, să învățăm de la voi și să consolidăm prietenia durabilă dintre cele două popoare. Vă mulțumesc!”