Nicușor Dan, despre viața sub pază: „Anunți când cumperi mălai, discuțiile cu copiii sunt cenzurate”

Președintele Nicușor Dan a povestit cum arată viața sa și a familiei după instalarea la Palatul Victoria. El a mărturisit că nu a avut timp să viziteze clădirea în detaliu și că schimbările au fost resimțite mai ales de soție și de copiii săi.

Întrebat despre acomodarea la Palatul Victoria, Nicușor Dan a recunoscut că a văzut foarte puțin din clădire. „Ieri am intrat prima dată într-o sală din muzeu, iar grădina nu am vizitat-o niciodată. Nu am avut timp pentru asta. Am primit un birou și m-am obișnuit cu el. Mai ies pe o terasă și cam atât. Cu asta m-am obișnuit. La etajul 2 am biroul. Văd în fiecare zi cum domnul de la pază apasă pe buton la lift”, a mărturisit președintele în direct la Observator.

Viața de familie sub pază

Președintele a vorbit și despre locuința familiei sale, explicând că deocamdată nu au schimbat adresa: „Locuim în același loc unde ne-a prins această schimbare. S-a stabilit partea de pază și protecție, vecinii s-au obișnuit. Nu e cert că vom rămâne aici”.

Nicușor Dan a recunoscut că pentru soția sa adaptarea a fost mai grea: „Soția s-a obișnuit destul de greu din cauza pazei – trebuie să te duci la magazin să iei mălai, trebuie să anunți, să vină o mașină. Copiii s-au obișnuit. Ce s-a bruiat a fost că atunci când luam fetița mereu, vorbeam vrute și nevrute; acum mergem cu mașina și cenzurăm discuțiile, nu mai vorbim așa”.

Despre școală și viața de părinte

Întrebat despre posibila grevă din învățământ, președintele a precizat: „Unele școli planifică grevă. Pe rețeaua de părinți nu am primit informația asta, deci vom merge toți patru la școală să o ducem pe fetiță și să stăm pe lângă careu acolo”.

El a explicat că nu este implicat direct în comunicarea dintre părinți: „Nu sunt în grupul de părinți, ci soția. Eram la primărie și cineva mi-a propus să fiu în comitetul de părinți, dar aveam prea multe pe cap și am zis «nu, mulțumesc»”.