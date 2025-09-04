Ce notă și-a dat Nicușor Dan după 100 de zile de mandat și cum descrie relația cu Ilie Bolojan

Președintele Nicușor Dan susține că primele 100 de zile de mandat au fost „intense”, având în vedere provocările legate de deficit. Șeful statului spune că își acordă nota 7-8. „Aș fi putut face lucrurile în altă ordine”, a spus el.

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat la Observator cum au fost primele 100 zile de mandat. „Intense. Bineînțeles că aveam cunoștințe despre multe lucruri, dar atunci când te duci la o întâlnire cu Erdogan trebuie să interiorizezi multe lucruri din istoria diplomatică. Am avut o provocare legată de deficit și, din fericire, până acum lucrurile sunt sub control. Am avut două evaluări ale agențiilor de rating, o prezență externă consistentă la reuniuni și consilii. Toată lumea voia să știe ce se întâmplă cu România. Îmi dau nota 7-8. Aș fi putut face lucrurile în altă ordine. Astea au fost obiectivele și au fost atinse. Trebuie să apreciem că cele patru partide au dorit să intre la guvernare. Era foarte simplu să stea pe margine. Coaliția funcționează. Oamenii, desigur, au opinii diferite, păreri, dar coaliția funcționează bine”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele Nicușor Dan a vorbit și despre relația pe care o are cu premierul Ilie Bolojan, afirmând că se înțelege „foarte bine”.

„Azi am vorbit la telefon cu el despre programul SAFE. Avem o relaţie preşedinte-Guvern-Parlament care nu a avut tensiuni”, a spus Dan.

Întrebat dacă este posibil ca Ilie Blojan să îşi dea demisia, șeful statului a spus: „E important ca această coaliție să funcționeze”.

„Stabilitatea e importantă. Coaliția are două luni și jumătate de funcționare. A trecut deja, o să vedem, în Parlament, e foarte, foarte probabil că acest al doilea pachet de măsuri să treacă, deci ea funcţionează. Asta e ce contează. Mai departe, o repet, ce spun oamenii în relaţia dintre ei, e mai puţin important. Nu e la ce ar trebui să fim atenţi acum, ci care sunt deciziile”, a spus Nicușor Dan.