 Accident cu patru autoturisme pe Autostrada Soarelui. Trei persoane au fost rănite, traficul este îngreunat | adevarul.ro
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Accident cu patru autoturisme pe Autostrada Soarelui. Trei persoane au fost rănite, traficul este îngreunat

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Un accident rutier în care au fost implicate patru autoturisme s-a produs duminică pe Autostrada A2 București–Constanța, pe sensul de mers către Capitală, în zona localității Fetești, județul Ialomița. Trei persoane au fost rănite și transportate la spital, iar traficul se desfășoară cu dificultate.

Accident rutier în care au fost implicate patru autoturisme. FOTO: Facebook/ A2-Autostrada Soarelui
Accident rutier în care au fost implicate patru autoturisme. FOTO: Facebook/ A2-Autostrada Soarelui

Accidentul a avut loc la kilometrul 151+100 de metri al autostrăzii, potrivit Centrului INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

„Pe autostrada A2 Bucureşti-Constanţa, la kilometrul 151+100 de metri, pe sensul de mers spre Bucureşti, în zona localităţii Feteşti, judeţul Ialomiţa, a avut loc un accident rutier produs între patru autoturisme, în urma căruia trei persoane au suferit leziuni, sunt conştiente şi transportate la spital”, au transmis reprezentanții Centrului INFOTRAFIC.

Autovehiculele implicate în accident au fost trase pe banda de urgență, astfel că nu au fost impuse restricții de circulație. Cu toate acestea, traficul este îngreunat, iar pe sensul de mers spre București s-a format o coloană de autovehicule care se întinde până la kilometrul 160.

Polițiștii le recomandă șoferilor să circule cu prudență, să adapteze viteza la condițiile de drum și de trafic, să păstreze o distanță corespunzătoare față de vehiculul din față și să evite manevrele riscante.

„Pentru o călătorie în siguranţă, recomandăm conducătorilor auto să circule cu viteză redusă, adaptată stării drumului şi condiţiilor meteorologice, să se asigure foarte bine înainte de fiecare manevră, evitându-le pe cele agresive şi riscante, să păstreze în mers o distanţă de siguranţă între autovehicule şi să nu fie distraşi la volan de telefon sau alte preocupări, care pot scădea vigilenţa în trafic!”, au mai transmis reprezentanții Centrului INFOTRAFIC.

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