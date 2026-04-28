Alianța contra naturii: doar 4% din votanții AUR au încredere în Grindeanu și 12% din votanții PSD în Simion - SONDAJ

Sociologul Remus Ștefureac, directorul institutului INSCOP Research, a transmis, marți, că doar 4% dintre votanții AUR au încredere în Grindeanu, în timp ce doar 12% dintre votanții PSD au încredere în Simion.

„În istoria politică a României am avut și vom avea multe alianțe nefirești, „monstruoase” coaliții, cumetrii politice contra firii: de la liberalii radicali înfrățiți cu conservatorii pentru a-l mazili pe Cuza, la moțiunea de cenzură inițiată de AUR și USR, până la noul bloc politic PSD - AUR”, a scris sociologul pe pagina sa de Facebook.

El a numit această colaborare politică una „în contra naturii”, explicând că AUR „s-a născut și se hrănește din fronda anti-PSD, retorica anti-sistem, mantra anti-corupție”, în timp ce PSD a fost „înjumătățit” electoral tocmai de AUR.

„Și aici nu e doar analiza politică. Votanții celor două partide o demonstrează direct prin opiniile pe care le au despre liderul partidului cu care tocmai s-au aliat”, a continuat el.

Potrivit acestuia, cea mai mare dovadă a „inadecvării” alianței PSD-AUR se vede chiar din structura electorală a celor două: doar 4% dintre votanții AUR au încredere în Grindeanu și doar 12% dintre votanții PSD au încredere în Simion.

Datele sunt extrase din „Baromentrul Informat - INSCOP” culese în perioada 1-7 aprilie 2026. Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.

Afirmațiile vin în contextul în care PSD și AUR au anunțat luni, 27 aprilie, că vor depune o moțiune de cenzură comună împotriva Guvernului Bolojan.