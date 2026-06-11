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România, aproape de stagnare în 2026. Banca Mondială: creștere negativă și revenire lentă în 2027

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Banca Mondială a revizuit în scădere prognozele privind evoluția economiei românești, estimând o creștere de 1,7% în 2027, față de 1,9% cât era prognoza anterioară din ianuarie. Pentru 2028, instituția internațională anticipează un avans de aproximativ 2%, în contextul unui climat economic global fragil și al unor constrângeri fiscale persistente.

Grafic bursier care indică scădere pe fondul unor nori negri prevestitori de furtună
Banca Mondială a revizuit în jos creșterea economică a României. Foto Shutterstock

Expansiunea PIB-ul României ar urma să se situeze la 1,7% anul viitor, după ce în ianuarie Banca Mondială prognoza un avans de 1,9%.

În 2028, economia românească ar urma să înregistreze o creştere de 2%.

Din ianuarie, cele mai semnificative înrăutăţiri ale previziunilor au fost în România, Turcia, Republica Moldova şi Ucraina, determinate în principal de şocul preţului materiilor prime, alături de evoluţiile specifice fiecărei ţări, se arată în raport.

În perioada 2026-2028, politica fiscală este aşteptată să susţină în mare măsură creşterea în majoritatea economiilor. Deficitele fiscale ar urma să rămână ridicate, pe fondul presiunilor persistente asupra cheltuielilor, inclusiv cele din domeniul apărării şi măsurile temporare economice, cum ar fi subvenţiile interne şi măsurile de control al preţurilor, pentru a atenua impact preţurilor mai ridicate la energie. Spaţiul fiscal limitat, în special în Muntenegru, România şi Ucraina, va constrânge probabil capacitatea autorităţilor de a absorbi acest şoc", avertizează Banca Mondială.

Alegerile care urmează în multe ţări se adaugă incertitudinilor la adresa perspectivelor fiscale. Exportatorii de energie ies în evidenţă, veniturile mai ridicate de pe urma hidrocarburilor ajutând eforturile de consolidare. În Europa şi Asia Centrală (ECA) nivelul mediu al datoriei publice ar urma să crească la aproximativ 40% din PIB până în 2027, se arată în raport.

Inflație, consum și riscuri macroeconomice

Banca Mondială arată că evoluția economiei românești în perioada analizată este influențată de un context extern fragil și de o serie de constrângeri interne care limitează ritmul de creștere. În acest cadru, presiunile asupra prețurilor și condițiile financiare rămân factori importanți în dinamica economică, cu efect direct asupra consumului privat și a deciziilor de investiții.

Potrivit instituției internaționale, consumul privat continuă să fie afectat de presiuni asupra veniturilor reale și de condițiile de politică economică, ceea ce limitează capacitatea de susținere a creșterii economice în perioada următoare. În același timp, investițiile rămân un element de sprijin, în special prin contribuția proiectelor finanțate din fonduri europene.

Exporturile și importurile evoluează într-un context de ajustare graduală, în care cererea externă joacă un rol important, iar dezechilibrele comerciale tind să se reducă treptat pe măsură ce dinamica importurilor încetinește.

Raportul Băncii Mondiale subliniază că spațiul fiscal limitat reprezintă o constrângere importantă pentru România și alte economii din regiune, reducând capacitatea autorităților de a răspunde la șocuri economice. În acest context, politica fiscală rămâne un factor relevant pentru susținerea activității economice, dar și o sursă de presiune asupra echilibrelor macroeconomice.

Banca Mondială avertizează totodată că evoluțiile externe, inclusiv șocurile de pe piețele de materii prime și incertitudinile globale, continuă să influențeze perspectivele economice ale regiunii, inclusiv ale României, în perioada 2026–2028.

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