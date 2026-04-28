În pline negocieri la Cotroceni pentru asigurarea continuității programelor SAFE și PNRR, PSD și AUR au anunțat că lucrează împreună pentru depunerea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. „Adevărul” a stat de vorbă cu Antonio Momoc, specialist în comunicare politică și decanul Facultății de Jurnalism din București, și Andrei Țăranu, prodecan la Facultatea de Științe Politice de la SNSPA, despre cum se conturează noile forțe politice în urma acestei crize politice.

AUR - marele câștigător, USR - marele pierzător

Andrei Țăranu susține că din situația creată AUR va capitaliza la nivel de imagine: "E foarte complicat de spus, din prima, în momentul ăsta, cine-i pierzător, cine-i câștigător. Asta o să vedem după depunerea moțiunii și după ce este admisă sau respinsă. Așa, aproape, fără răbdare, marele câștigător este AUR. Este, într-adevăr, partidul care construiește scena politică din România. Dar asta pentru că au devenit atât de relevanți încât toată lumea este, într-un fel sau altul, dependentă de AUR, ceea ce nu ar fi trebuit să se întâmple. Dacă partidele de mainstream n-ar fi fost în vrie și obsedate permanent de campania electorală și de a nu pierde electoral, ar fi trebuit să facă o structură ca AUR să nu pătrundă în politică. Așa, au pătruns și, de-acum, nu prea mai pot să fie scoși."

Un alt mare câștigător ar putea fi Ilie Bolojan, dar dacă va construi o nouă platformă politică la finalul acestei crize. La polul opus se află USR, în opinia analistului politic.

„Nu-mi dau seama cum își vor putea reveni din a doua alungare din guvern, pentru că e un partid cu foarte puțin potențial de coaliție, în orice coaliție, că se ceartă cu toată lumea, este împotriva tuturor. Și, neavând potențial de coaliție, el a fost introdus cu o mare greutate între niște partide vechi, care există, practic, din anul 1990 și care au format sistemul politic din România, cu bunele și relele lui. USR a fost un corp străin și, tocmai pentru că, de două ori, acest corp străin i-a deranjat, lucrurile acestea au fost respinse de PSD", spune Andrei Țăranu.

Situația duplicitară a PSD: Va sprijini Guvernul pe care încearcă să îl înlăture?

La rândul lui, Antonio Momoc vorbește despre paradoxul situației în care se află social-democrații. Pe de o parte, aceștia trebuie să continue măsurile pe care și le-au asumat cât timp au fost la guvernare, pe de altă parte, încearcă să câștige simpatia parlamentarilor AUR cu care colaborează pentru a îl îndepărta pe Ilie Bolojn din Guvern.

„Nu ar fi prima oară când PSD votează la două capete. La un moment dat Victor Ponta spunea că votează într-un fel ca premier sau ministru și întru totul altfel ca parlamentar. Pentru același proiect de lege.

Așa că nu m-ar mira niciun fel ca PSD să dea jos Guvernul din care făcea parte și în același timp să sprijine Guvernul punctual și exclusiv pe acele proiecte de lege care îl avantajează sau sunt în interesul său”, spune analistul.

Antonio Momoc spune că o moțiune de cenzură poate avea efecte atât asupra legilor care trebuie votate cât și în desfășurarea activității la nivelul ministerelor, unde, la nivel de echipe și secretari de stat, echilibrul politic nu s-a modificat:

„Bineînțeles că există acest risc, pentru că în momentul în care miniștrii sunt suspendați sau caută susținere în Parlament și nu se concentrează pe partea de îndeplinire de criterii jaloane PNRR, în ministere, se întrerupe activitatea. Dacă există un dezacord sau o scurtcircuitare sau o neînțelegere sau posibil boicot între secretari de stat și miniștrii care urmează să se instaleze, sigur că pot apărea tot felul de probleme birocratice care pot întârzia inclusiv felul în care se votează în Parlament și preocupările pentru obținerea încrederii pentru noi miniștri sau împotriva moțiunii de cenzură. Însă formal, obținerea încrederii pentru noi miniștri nu periclitează guvernul pentru următoarele 45 de zile.

Dar o moțiune de cenzură, mai ales dacă s-ar vota, mai ales dacă reușesc PSD și AUR să obțină votul în Parlament, lucrul acesta cu siguranță pune în pericol orice fel de proiect pentru relația noastră cu PNRR.”

Rolul președintelui în situația actuală

Anunțul colaborării pentru o moțiune de cenzură a fost făcut chiar în dimineața în care președintele Nicușor Dan se afla în pline negocieri cu liderii partidelor din fosta Coaliție de Guvernare. Antonio Momoc spune că evoluția crizei politice nu îi mai permite președintelui aplicarea planului său inițial de a readuce PSD și PNL la masa discuțiilor, ceea ce îl va costa pe termen scurt și lung:

USR ia în calcul inclusiv discuții cu parlamentari AUR pentru a bloca moțiunea împotriva Guvernului Bolojan. Fritz: „Nu vom aștepta ca PSD și AUR să arunce țara în aer”

„Președintele crede în continuare, își imaginează în continuare, că mai este loc de compromis și de reluarea unei coaliții PSD-PNL, adică readucerea cumva a PSD-ului într-o Coaliție, nu doar guvernamentală dar și pro-europeană și pro-occidentală.

Eu nu văd însă realmente cum va reuși să facă lucrul acesta. Cum va reuși să-l îndepărteze pe Bolojan și să-și imagineze că cei de la PNL, în pasul doi, vor veni la negocieri cu noul PSD care astăzi este o anexă AUR. Mi-e greu să cred că mai e posibil după o moțiune PSD - AUR o revenire a celor de la PNL și mai ales USR într-o coaliție cu PSD”.

Ilie Bolojan se află într-o ipostază favorabilă în acest moment, pentru că poate afirma că baza formării coaliției afirmarea valorilor pro-europene nu mai există de facto.

"Vor merge pe versiunea neagră pentru România"

La evenimentul „Momentul Adevărului”, social-democrații nu au fost anunțați de posibilitatea unei colaborări cu AUR, moțiune de cenzură sau orice altă variantă în afară de debarcarea premierului Ilie Bolojan. Anunțul de luni vine ca o surpriză și pentru mulți lideri locali ai PSD care nu au fost consultați pentru aceste decizii.

Printre cei mai vocali din ultima perioadă împotriva liderului PSD, Sorin Grindeanu, este primarul Buzăului, Constantin Toma. Acesta a pus în discuție demisia președintelui de partid în cazul în care moțiunea de cenzură nu va trece și PSD va fi forțat să se alăture opoziției:

„O spun de la început, o victorie alături de AUR va fi o mare înfrângere pentru PSD. Să-și dea demisia Sorin Grindeanu și PSD-ul să să meargă împreună cu forțele pro-democrație, pro-Europa, să meargă să salveze această țară, pentru că ce a început Ilie Bolojan împreună și cu membrii din Guvern, membrii PSD, a făcut o treabă bună, chiar dacă nu ne convine. Dar după ce s-au risipit foarte mulți bani și foarte multe oportunități, a venit și scadența la plată, în sensul în care trebuie să luăm aceste măsuri cu siguranță nepopulare, dar sunt singurele care ne salvează”.

Decizia de colaborare cu AUR este privită ca o modalitate de a pune presiune pe actualul Guvern și pe președinte pentru revenirea la scopul inițial al PSD, o coaliție fără Ilie Bolojan.

„Cred că e o modalitate de presiune de a obține maximum de la președinte și de la PNL. E un mod de a le spune că trebuie, în momentul acesta, ca Bolojan să-și dea demisia pentru că, dacă nu-și dea demisia, până la momentul depunerii moțiunii, ei vor merge pe versiunea neagră pentru România, o coaliție anti-europeană de tip PSD-AUR.

Pur și simplu ultima formulă, ceasul al 13-lea, în care încă speră în demisia lui Bolojan. E doar atât, pentru că altceva n-au ce să obțină în afară de demisia lui Bolojan. O moțiune înseamnă automat o asociere pe termen, cel puțin mediu, poate scurt, cu AUR, dacă nu și mai mult decât atât”, spune Antonio Momoc.

Sorin Grindeanu ar putea să piardă partidul

Sorin Grindeanu este într-un context delicat în propriul partid și în fața familiei europene din care PSD face parte, care nu agrează asocierea cu partidele extremiste. Andrei Țăranu explică faptul că întregul partid ar putea avea de suferit în urma deciziilor luate în aceste săptămâni: „PSD o să iasă foarte șifonat din această poveste, pentru că fie va face guvernul cu AUR, ceea ce va fi complicat de explicat în Uniunea Europeană, fie va încerca să refacă o coaliție PSD-PNL, cu PNL plus minorități, care i-ar da o majoritate, dar acea majoritate e relativ slabă și, oricum, evident, USR-ul o să-i facă campanie la nesfârșit, că s-au aliat cu naționaliștii, că este un guvern antireformist".

Decizie în PSD. Sorin Grindeanu: Cer secretarilor de stat și prefecților partidului să-și prezinte demisiile din funcții

Pe de altă parte, coalizarea forțelor pentru Sorin Grindeanu, precum susținerea de către Lia Olguța Vasilescu ar putea reprezenta și pregătirea terenului pentru preluarea puterii în cazul unui eșec, crede Antonio Momoc.

„Nu doar în Partidul Socialiștilor Europeni, ci cred că și în propriul lui partid, dincolo de ce se întâmplă la nivelul Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților din Europa, problema este în interiorul propriului partid. Pentru că acolo el este, cum se spune, între ciocan și nicovală.

Pe de o parte, o are pe Olguța Vasilescu, fost lider al Partidului 'România Mare', cu un discurs destul de extremist și, ca atitudine la vârf, cea mai apropiată de AUR, partener de încredere, atât valoric, cât și în acțiune, dar și un posibil contracandidat care să îi ia locul pe termen imediat.

În al doilea rând are o problemă cu baza de partid, care nu și-a propus nici AUR, nici parteneriat cu AUR și nici coaliție cu AUR, nici moțiune cu AUR. Ce să mai vorbim despre o guvernare cu AUR? Da, are mari probleme în acest moment”, a concluzionat Antonio Momoc.