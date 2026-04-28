Proba de foc a Socialiștilor europeni. „Înțelegerea“ de la București dintre PSD și AUR pune sub semnul întrebării „cordonul sanitar” la adresa extremei drepte

Socialiștii de la Bruxelles sunt presați să își disciplineze partenerii din România pentru a-și păstra credibilitatea, după ce PSD a votat alături de AUR pentru căderea guvernului condus de Ilie Bolojan, scrie politico.eu.

Timp de ani de zile, familia socialiștilor europeni a criticat dur centrul-dreapta pentru orice formă de colaborare cu extrema dreaptă. Acum, aceleași acuzații se întorc împotriva lor.

Luni, Partidul Social Democrat (PSD) din România și-a unit forțele cu Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) pentru a demite guvernul de coaliție centrist condus de Ilie Bolojan. La Bruxelles, mutarea a fost primită cu consternare: criticii spun că stânga europeană face exact ceea ce reproșa Partidului Popular European (PPE) — oferă legitimitate forțelor politice pe care a promis să le izoleze.

O „linie roșie” încălcată?

Dacă PSD va trece de la votul punctual în Parlament la o coaliție de guvernare cu AUR, formațiunea va încălca o regulă fundamentală a stângii europene.

„Ar însemna trecerea unei linii roșii pe care ei înșiși au stabilit-o în Europa: refuzul cooperării politice cu forțele extremiste”, a declarat Vula Tsetsi, președinta Partidului Verde European, citată de politico.eu.

Situația scoate la iveală prăpastia dintre discursul idealist de la Bruxelles și realitățile politice pragmatice din statele membre, unde ascensiunea partidelor populiste face guvernarea tot mai dificilă fără compromisuri radicale.

Tăcere și confuzie la nivel înalt

Surse oficiale au declarat sub protecția anonimatului că liderii Socialiștilor de la Bruxelles nu au fost informați despre strategia colegilor din România. Iratxe García, lidera grupului S&D din Parlamentul European, a încercat să tempereze situația, declarând pentru POLITICO că se așteaptă ca PSD să colaboreze pe viitor doar cu „forțe pro-europene”.

Totuși, precedentul există deja. În 2025, Socialiștii din Lituania au format o coaliție cu un partid controversat (Zorii Nemunasului), fără a atrage sancțiuni publice din partea partidului european. Însă România, fiind o țară mult mai mare, este mult mai greu de ignorat.

Reacții de la vârful politicii europene

Manfred Weber, președinte PPE, a făcut apel la „responsabilitate” la București pentru a asigura stabilitatea guvernării. Siegfried Mureșan, europarlamentar PPE, susține că PSD validează discursul anti-european al AUR, polarizând scena politică între reformiști și populiști. Iar

Valérie Hayer, lider Renew Europe, a numit alinierea cu AUR drept „iresponsabilă”, acuzând partidul de subminarea valorilor democratice și de simpatii pro-Putin.

Defensiva Socialiștilor

Oficial, conducerea S&D își menține încrederea în Sorin Grindeanu și în promisiunea acestuia că PSD nu va semna un protocol oficial de colaborare cu AUR.

„Decizia de a susține moțiunea de cenzură este consecventă cu alegerea lor de a se retrage de la guvernare”, a explicat Iratxe García.

În culise, unii europarlamentari socialiști încearcă să minimalizeze impactul, argumentând că „cordonul sanitar” împotriva extremei drepte este mai degrabă un concept aplicabil la nivelul instituțiilor UE, nu neapărat în politica internă a fiecărui stat membru. Mai mult, aceștia susțin că AUR, fiind parte din grupul ECR, este un partener „mai frecventabil” decât partidele din grupul „Patrioți”, condus de Viktor Orbán.

Rămâne de văzut dacă această distincție va fi suficientă pentru a convinge alegătorii și partenerii de coaliție că Socialiștii europeni rămân gardienii valorilor democratice pe care pretind că le apără.