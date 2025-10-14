search
Marți, 14 Octombrie 2025
Ministrul Finanțelor se întâlnește la Washington cu reprezentanții FMI și cei ai Băncii Mondiale

Publicat:

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, conduce delegația Ministerului Finanțelor la Reuniunea Anuală a Fondului Monetar Internațional (FMI) și a Grupului Băncii Mondiale, care se desfășoară la Washington D.C., Statele Unite ale Americii, în perioada 14 – 18 octombrie 2025.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare
Ministrul Finanțelor se întâlnește la Washington cu reprezentanții FMI și cei ai Băncii Mondiale

Agenda delegației MF  cuprinde sesiuni de lucru, reuniuni bilaterale și întâlniri cu investitorii, menite să consolideze relațiile cu partenerii internaționali și să transmită partenerilor americani perspectivele privind evoluțiile economice ale României.

Potrivit ministerului, programul oficialului român este următorul:

Miercuri, 15 octombrie

Banca Mondială: Discuții privind productivitatea în Regiunea Europei și Asiei Centrale cu Antonella Bassani, Vicepreședintele Băncii Mondiale;

IFC: Întâlnire cu dl.Makhtar Diop, Directorul General IFC (Corporația Financiară Internațională), o organizație din Grupul Băncii Mondiale, care susține sectorul privat în piețele emergente, inclusiv în România;

MIGA - Multilateral Investment Guarantee Agency: Întâlnire cu Vicepreședintele de Operațiuni MIGA, dl.Junaid Kamal Ahmad; Agenția MIGA, parte de asemenea din Grupul Băncii Mondiale, are rolul de a încuraja investițiile străine directe în țările în curs de dezvoltare, oferind garanții împotriva riscurilor politice și necomerciale;

Participare la Reuniunea Constituentei OEDINE/EDS 19, structura a Băncii Mondiale (BM) din care face parte și România; Office of the Executive Director – Constituency 19/Biroul Directorului Executiv – Constituția 19 din cadrul Băncii Mondiale este implicat în elaborarea și adoptarea politicilor ce guvernează activitățile Băncii Mondiale.

Tot miercuri, ministrul Alexandru Nazare va avea intervenții publice în cadrul unor evenimente organizate de Atlantic Council și Hudson Institute, două think-tank-uri influente în mediul politic și economic din Statele Unite, având un rol determinant în elaborarea și conturarea politicilor publice la nivel internațional.

„Prin prezența la aceste forumuri, ministrul Alexandru Nazare va oferi perspectivele macroeconomice ale României și va promova oportunitățile de investiții disponibile pe piața românească”, a informat marți ministerul.

Joi, 16 octombrie

Întâlniri cu reprezentanții agențiilor internaționale de rating Fitch, Moody’s și S&P;

FMI: Întrevedere cu dl.Alfred Kammer, Director Europa al FMI, și dl.Jeroen Clicq Directorul executiv FMI;

Întâlniri cu reprezentanți ai mediului de afaceri, inclusiv ai Camerei de Comerț Americane - US Chamber of Commerce;

Întâlniri cu investitori și grupuri de investiții majore (PIMCO, BNPP, ING, Morgan Stanley, Barclays).

Vineri, 17 octombrie

Participare la Plenara Reuniunii Anuale a Băncii Mondiale și Fondului Monetar Internațional, sesiunea în care miniștrii de finanțe sau guvernatorii băncilor centrale ai celor două instituții se reunesc pentru a adopta decizii-cheie și a prezenta prioritățile perioadei următoare;

Întâlniri cu oficiali ai Băncii Mondiale, inclusiv directorul Constituentei din care face parte și România;

BERD: Întâlnire cu Președintele BERD, dna.Odile Renaud-Basso;

Participare la evenimente de grup găzduite de instituții financiare precum BofA și Jefferies;

Discuții cu World Bank Treasury și Moody’s-Comercial.

Sâmbătă, 18 octombrie

Participare la prezentarea FMI privind perspectivele economice regionale. Reuniunile Anuale ale Băncii Mondiale și Fondului Monetar Internațional sunt considerate un barometru al direcției în care se îndreaptă economia mondială și joacă un rol cheie în conturarea politicilor globale de dezvoltare și stabilitate financiară. Prin intermediul agendei intense de întâlniri cu înalți oficiali, agenții de rating și investitori majori, România își consolidează poziția de partener de încredere în cadrul comunității financiare internaționale, asigură accesul la resurse financiare și expertiză tehnică necesare pentru reforme și dezvoltare, și promovează oportunitățile investiționale ale pieței interne.

Economie

