Premierul Bolojan s-a întâlnit cu trimisul special al lui Trump pentru pentru parteneriate globale

Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit miercuri, 27 august, cu trimisul special al preşedintelui SUA pentru parteneriate globale, Paolo Zampolli şi cu Michael Dickerson, însărcinat cu afaceri ad interim la Ambasada SUA în România.

„România şi Statele Unite ale Americii colaborează strâns pentru a consolida parteneriatul nostru strategic, transformând oportunităţile comune în beneficii reale pentru cetăţenii noştri”, a scris premierul Ilie Bolojan, într-o postare pe platforma X, despre întâlnirea cu trimisul special al preşedintelui Statelor Unite ale Americii pentru parteneriate globale.

Tot miercuri, premierul s-a întâlnit cu o delegație a agenției internaționale de rating Moody’s, în cadrul vizitelor periodice pe care aceasta le efectuează în România.

Aceștia au discutat despre măsurile adoptate de Guvern pentru echilibrarea situației bugetare, precum și aspecte privind stabilitatea politică.

„Premierul a arătat că România traversează o criză bugetară ce poate fi depășită printr-un set coerent de pachete de măsuri. Acestea vizează reducerea cheltuielilor statului, creșterea veniturilor bugetare, precum și prioritizarea investițiilor publice.

În acest sens, șeful Guvernului a precizat că vor urma și alte măsuri de reformă, menite să asigure o mai bună finanțare și eșalonare a investițiilor, dar și corectarea unor inechități existente”, se arată în comunicatul transmis de Guvern.

De asemenea, s-a discutat și despre poziționarea României în actualul context regional, relația cu Uniunea Europeană, nivelul cheltuielilor militare și alte provocări externe.