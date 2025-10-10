România, în așteptarea ratingului S&P. Ministrul Nazare este optimist

România aşteaptă decizia foarte importantă a agenţiei de rating S&P, Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, arătându-se optimist că aceasta va menţine ratingul, aşa cum au făcut-o şi celelalte agenţii de rating.

„Aşteptăm o decizie foarte importantă a agenţiei de rating S&P. Sunt optimist în privinţa acestei decizii. Cred că, aşa cum celelalte agenţii de rating ne-au menţinut ratingul, sunt optimist că şi această agenţie de rating va face acelaşi lucru. Bineînţeles, aşteptăm raportul final al agenţiei, dar cred că trei validări din partea celor trei agenţii de rating în aceste 100 de zile, la 100 de zile de la învestirea Guvernului, sunt un mesaj foarte important”, a afirmat ministrul.

În opinia acestuia, România nu trebuie să se mulţumească doar cu menţinerea ratingului la o clasă peste junk, ci ar trebui să se străduiască să îl crească, pentru a se împrumuta la dobânzi mai mici.

„Nu trebuie să ne mulţumim cu menţinerea ratingului la o clasă peste junk, la o clasă peste ratingul recomandat investiţiilor. E prea puţin pentru România, ca nivel de ambiţie, doar să stăm la o clasă peste junk. Cu cât vom creşte acest rating, cu atât vor scădea dobânzile, atât pentru stat, cât şi pentru privat. Este cel mai bun indicator al performanţei reale a statului, în general, atât pentru administraţie, cât şi pentru privat. Cu cât creşte ratingul României, care este o chestiune extrem de complexă, care analizează extrem de multe lucruri, inclusiv stabilitatea şi situaţia economică şi perspectivele pe viitor, cu atât dobânzile vor începe să scadă. Şi aţi văzut că după primele ancore, pachetele principale, primele ancore de stabilitate, deja s-a văzut când ne-am finanţat că avem rezultate. Curba începe să scadă. N-o să se întâmple peste noapte. Am ieşit din nou pe pieţe şi iar am văzut un mic rezultat, se vede în modul în care ne finanţăm. Trebuie să fim consecvenţi şi sunt foarte optimist că, dacă vom menţine această postură, la sfârşitul anului viitor revenim în ţinta din 2024, spre 6%, deci revenim acolo unde trebuia să fim. Cu cât vom menţine această postură, cu atât imaginea pe care o proiectăm o să fie mai bună”, a susţinut Nazare.

Moody's și Fitch au confirmat calificativele

Amintim că la 12 septembrie, Agenția de rating Moody's a confirmat calificativul de țară al României la nivelul „Baa3”. Perspectiva rămâne negativă.

Moody’s arată că măsurile fiscale adoptate de Executiv în lunile iulie și septembrie anul acesta au îmbunătăţit considerabil perspectivele financiare ale României, față de estimările din martie, când perspectiva fusese modificată din „stabilă” în „negativă”.

Conform agenției, pachetul de măsuri de consolidare depășește 3% din PIB în 2025 și 2026, principalii factori contributori fiind creșteri ale TVA, înghețarea salariilor din sectorul public și limitarea indexării pensiilor.

„Cu toate acestea, rămân riscurile semnificative privind implementarea, legate de menţinerea sprijinului politic pentru program, asigurarea disciplinei cheltuielilor şi atingerea ţintelor de creştere a veniturilor, precum şi riscul ca impactul negativ asupra creşterii al pachetului să submineze efortul de consolidare fiscală”, a avertizat Moody’s.

La finalul lunii august, premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu o delegație a agenției internaționale de rating Moody’s, în cadrul vizitelor periodice pe care aceasta le efectuează în România. Aceștia au discutat despre măsurile adoptate de Guvern pentru echilibrarea situației bugetare, precum și aspecte privind stabilitatea politică.

La jumătatea lunii august, Fitch România a reconfirmat calificativul BBB-/F3, dar cu perspectivă negativă, invocând deficitele mari și datoria publică în creștere, în pofida sprijinului venit din fondurile europene și a apartenenței la UE.

Decizia reconfirmării ratingului suveran este susținută, în opinia agenției, de statutul de membru al Uniunii Europene și de intrările de capital de la Uniunea Europeană care susțin convergența reală a veniturilor și finanțarea externă, precum și de evoluția pozitivă a PIB-ului pe cap de locuitor și a indicatorilor de guvernanță, care se situează la niveluri superioare față de țările din aceeași categorie de rating (“BBB”).