search
Vineri, 10 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

România, în așteptarea ratingului S&P. Ministrul Nazare este optimist

0
0
Publicat:

România aşteaptă decizia foarte importantă a agenţiei de rating S&P, Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, arătându-se optimist că aceasta va menţine ratingul, aşa cum au făcut-o şi celelalte agenţii de rating.

Sediul agenției de rating S&P
România aşteaptă ratingul S&P

„Aşteptăm o decizie foarte importantă a agenţiei de rating S&P. Sunt optimist în privinţa acestei decizii. Cred că, aşa cum celelalte agenţii de rating ne-au menţinut ratingul, sunt optimist că şi această agenţie de rating va face acelaşi lucru. Bineînţeles, aşteptăm raportul final al agenţiei, dar cred că trei validări din partea celor trei agenţii de rating în aceste 100 de zile, la 100 de zile de la învestirea Guvernului, sunt un mesaj foarte important”, a afirmat ministrul.

În opinia acestuia, România nu trebuie să se mulţumească doar cu menţinerea ratingului la o clasă peste junk, ci ar trebui să se străduiască să îl crească, pentru a se împrumuta la dobânzi mai mici.

Nu trebuie să ne mulţumim cu menţinerea ratingului la o clasă peste junk, la o clasă peste ratingul recomandat investiţiilor. E prea puţin pentru România, ca nivel de ambiţie, doar să stăm la o clasă peste junk. Cu cât vom creşte acest rating, cu atât vor scădea dobânzile, atât pentru stat, cât şi pentru privat. Este cel mai bun indicator al performanţei reale a statului, în general, atât pentru administraţie, cât şi pentru privat. Cu cât creşte ratingul României, care este o chestiune extrem de complexă, care analizează extrem de multe lucruri, inclusiv stabilitatea şi situaţia economică şi perspectivele pe viitor, cu atât dobânzile vor începe să scadă. Şi aţi văzut că după primele ancore, pachetele principale, primele ancore de stabilitate, deja s-a văzut când ne-am finanţat că avem rezultate. Curba începe să scadă. N-o să se întâmple peste noapte. Am ieşit din nou pe pieţe şi iar am văzut un mic rezultat, se vede în modul în care ne finanţăm. Trebuie să fim consecvenţi şi sunt foarte optimist că, dacă vom menţine această postură, la sfârşitul anului viitor revenim în ţinta din 2024, spre 6%, deci revenim acolo unde trebuia să fim. Cu cât vom menţine această postură, cu atât imaginea pe care o proiectăm o să fie mai bună”, a susţinut Nazare.

Moody's și Fitch au confirmat calificativele

Amintim că la 12 septembrie, Agenția de rating Moody's a confirmat calificativul de țară al României la nivelul „Baa3”. Perspectiva rămâne negativă.

Moody’s arată că măsurile fiscale adoptate de Executiv în lunile iulie și septembrie anul acesta au îmbunătăţit considerabil perspectivele financiare ale României, față de estimările din martie, când perspectiva fusese modificată din „stabilă” în „negativă”.

Conform agenției, pachetul de măsuri de consolidare depășește 3% din PIB în 2025 și 2026, principalii factori contributori fiind creșteri ale TVA, înghețarea salariilor din sectorul public și limitarea indexării pensiilor.

„Cu toate acestea, rămân riscurile semnificative privind implementarea, legate de menţinerea sprijinului politic pentru program, asigurarea disciplinei cheltuielilor şi atingerea ţintelor de creştere a veniturilor, precum şi riscul ca impactul negativ asupra creşterii al pachetului să submineze efortul de consolidare fiscală”, a avertizat Moody’s.

La finalul lunii august, premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu o delegație a agenției internaționale de rating Moody’s, în cadrul vizitelor periodice pe care aceasta le efectuează în România. Aceștia au discutat despre măsurile adoptate de Guvern pentru echilibrarea situației bugetare, precum și aspecte privind stabilitatea politică.

La jumătatea lunii august, Fitch România a reconfirmat calificativul BBB-/F3, dar cu perspectivă negativă, invocând deficitele mari și datoria publică în creștere, în pofida sprijinului venit din fondurile europene și a apartenenței la UE. 

Decizia reconfirmării ratingului suveran este susținută, în opinia agenției, de statutul de membru al Uniunii Europene și de intrările de capital de la Uniunea Europeană care susțin convergența reală a veniturilor și finanțarea externă, precum și de evoluția pozitivă a PIB-ului pe cap de locuitor și a indicatorilor de guvernanță, care se situează la niveluri superioare față de țările din aceeași categorie de rating (“BBB”).

Economie

Top articole

Partenerii noștri

image
Scandal uriaș la Moscova: fiul lui Peskov era în Maldive în perioada în care susținea că este pe front în Ucraina ca membru Wagner
digi24.ro
image
Captură uriașă în Portul Constanța. Aproape un miliard de euro era depozitat în zeci de cutii
stirileprotv.ro
image
TEST IQ | 1-9=6 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit
gandul.ro
image
România, promovată la cel mai mare târg de turism din Polonia – TT Warsaw 2025
mediafax.ro
image
„Taci din gură!”. Tirada lui Mihai Stoica după ce „Horațiu Moldovan s-a arătat ofuscat de ce am zis!”. Cine apără cu Austria: Ionuț Radu sau Târnovanu?
fanatik.ro
image
Gestul lui Sorin Grindeanu când s-a intonat imnul secuiesc, la Congresul UDMR
libertatea.ro
image
VIDEO „Dacă aveam o mitralieră vă împușcam pe toți” Declarații șocante ale bărbatului care a vrut să-și incendieze mașina într-o benzin
digi24.ro
image
„Profesore, ce mașină ai?”. Răspunsul lui Radu Paraschivescu lăsat „mască” pe Ilie Dumitrescu
gsp.ro
image
A spus ”ADIO” și viața i s-a schimbat radical: ”Am făcut mai mulți bani în 24 de ore decât în toată cariera”
digisport.ro
image
Mii de locuitori din sud-estul Franței și-au întrerupt activitățile pentru a privi mirați la ceea ce a apărut pe cer
stiripesurse.ro
image
China a montat 27.000 de oglinzi în deșert ca să capteze lumina soarelui și să aibă energie pentru un an întreg, în 500.000 de case
antena3.ro
image
Punctele slabe din acordul de pace dintre Israel şi Hamas
observatornews.ro
image
Soțul Mădălinei, tânăra din Giurgiu care a murit după ce a născut, face dezvăluiri tulburătoare: 'De atunci a început calvarul”
cancan.ro
image
FOTO. La 24 de ani e iubita unui milionar de 73 de ani și e criticată pentru comportamentul ei
prosport.ro
image
Indemnizaţia socială pentru pensionari, în 2025. Cine o ia şi ce sumă oferă statul
playtech.ro
image
„Plângea și spunea că l-a supărat pe Dumnezeu”. Detalii noi și tulburătoare în dosarul morții lui Adrian Kreiner: teoria mașinii cu trei șoferi
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Novak Djokovic a transmis un mesaj îngrijorător din China, în limba maternă: "Încerc să rămân viu!"
digisport.ro
image
'Este profund dezamăgit – De ce a dispărut Nicolae Ciucă din spațiul public și unde activează acum (surse)
stiripesurse.ro
image
„Ai plecat prea devreme, surioară dragă!” Diana, o româncă stabilită în Italia, a murit la doar 37 de ani. Un copil de 11 ani a rămas orfan
kanald.ro
image
Cum să îți încălzești locuința fără să crești temperatura de pe termostat. Adaugi până la 3°C în plus fără să pornești centrala
playtech.ro
image
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
wowbiz.ro
image
Cutremur pentru bugetari. Cumulul pensie-salariu va fi interzis din cauza „decreţeilor”
romaniatv.net
image
Veniturile românilor care nu sunt supuse executării silite, indiferent de suma datorată. ANAF-ul nu are nicio putere
mediaflux.ro
image
„Profesore, ce mașină ai?”. Răspunsul lui Radu Paraschivescu lăsat „mască” pe Ilie Dumitrescu
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Momentul fenomenal în care Ianis Hagi salvează echipa Națională a României
actualitate.net
image
Românii care au vizitat una dintre cele mai izolate și ieftine țări din lume. Ce i-a impresionat cel mai mult: „Un gest simplu, dar cu o semnificație profundă”
click.ro
image
„Am rămas în chiloți!” Momentul terifiant trăit de un român celebru pe cel mai înspăimântător aeroport din Europa
click.ro
image
Cauza morții bateristului Marius Keseri de la Direcția 5. Prietenii rup tăcerea. „Boala cumplită îl schimbase, nu-l mai recunoșteai. Venea la biserică să se roage”. Ultimele fotografii
click.ro
Prințul William în lacrimi captură de ecran (4) png
Imagini cu impact emoţional! Prinţul William, răvăşit şi în lacrimi, aşa cum nu l-am mai văzut
okmagazine.ro
Selena Gomez foto Profimedia, Instagram jpg
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea
clickpentrufemei.ro
Bellini selfportrait jpg
Gentile Bellini, povestea primului artist european care a realizat portretul unui sultan otoman
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Șefa ANM răspunde acuzațiilor cu privire la Codul roșu anunțat în Capitală. Elena Mateescu: „Ne raportăm la criterii clare”
image
Românii care au vizitat una dintre cele mai izolate și ieftine țări din lume. Ce i-a impresionat cel mai mult: „Un gest simplu, dar cu o semnificație profundă”

OK! Magazine

image
Cu ce se delectează în mod frecvent Prințesa Charlene, Prințesa Kate sau Regina Letizia. Mâncărurile preferate ale nobililor

Click! Pentru femei

image
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea

Click! Sănătate

image
Ce vezi prima dată în imagine îți arată dorințele cele mai profunde