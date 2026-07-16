Alexandru Nazare, după discuțiile cu Agenția de Rating Fitch: „Pierderea calificativului de investiții ar avea efecte catastrofale pentru întreaga economie”

România se află într-o perioadă crucială înaintea publicării noilor evaluări ale agențiilor internaționale de rating, iar menținerea calificativului de investiții reprezintă o prioritate strategică pentru întreaga economie, a declarat ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, după discuțiile Agenției de Rating Fitch.

Într-un interviu acordat Știrilor PRO TV, după primele discuții cu reprezentanții Fitch, Alexandru Nazare a precizat că rapoartele care urmează să fie publicate la finalul lunii iulie și începutul lunii august vor influența decisiv percepția investitorilor asupra României.

Potrivit ministrului interimar al Finanțelor, Fitch va publica evaluarea privind România pe 31 iulie, iar Moody’s pe 7 august. Ambele documente sunt considerate esențiale pentru păstrarea actualului rating de țară.

„Menținerea calificativului de investiții este o miză strategică. Nu este doar o chestiune de indicator economic. Vorbim despre costurile de finanțare ale statului, dar și despre cele ale economiei în ansamblu, ale investițiilor private și publice”, a explicat Nazare.

Deficit mai mic și investiții menținute, principalele argumente prezentate agențiilor

Ministrul Finanțelor a arătat că unul dintre principalele elemente prezentate experților Fitch este evoluția execuției bugetare din primele șase luni ale anului. Alexandru Nazare a subliniat că deficitul bugetar a înregistrat o reducere semnificativă comparativ cu aceeași perioadă din 2025, în timp ce nivelul investițiilor a fost menținut.

În cadrul discuțiilor au fost abordate și efectele instabilității politice asupra economiei, provocările legate de implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), precum și perspectivele fiscale ale României.

Avertisment privind riscul retrogradării în categoria „junk”

Alexandru Nazare a avertizat asupra consecințelor unei eventuale pierderii a calificativului de investiții și trecerea în categoria „junk”:

„O eventuală pierdere a calificativului de investiții ar avea efecte catastrofale pentru întreaga economie, pe termen mediu. Există exemple de state care au trecut prin această situație și au avut nevoie de ani de zile pentru a reveni la nivelul anterior”, a declarat ministrul.

Potrivit ministrului, o retrogradare ar însemna costuri de finanțare mai ridicate, o afectare a investițiilor și o diminuare a atractivității României pentru investitori, într-un moment în care stabilitatea economică este esențială pentru dezvoltarea țării.