Alegeri parțiale în decembrie. Guvernul stabilește joi data și calendarul votului

Publicat:

Guvernul urmează să aprobe, în ședința de joi, proiectul de hotărâre prin care vor fi stabilite data și calendarul alegerilor locale parțiale. Scrutinul va avea loc pe 7 decembrie 2025 și va viza funcțiile de primar general al Capitalei, președinte al Consiliului Județean Buzău, precum și mai mulți primari din 12 localități. 

Guvernul va aproba data și calendarul alegerilor parţiale FOTO: Inquam photos/ Octav Ganea
Guvernul va aproba data și calendarul alegerilor parţiale FOTO: Inquam photos/ Octav Ganea

Potrivit proiectului de hotărâre, alegerile locale parțiale vor avea loc pe 7 decembrie 2025. Pe lângă București și județul Buzău, votul va fi organizat în alte 12 circumscripții electorale din țară: comuna Retea (Bihor), comuna Mihai Eminescu (Botoșani), comuna Marga (Caraș-Severin), comunele Dobromir și Lumina (Constanța), orașul Găești (Dâmbovița), comuna Sopot (Dolj), comuna Valea Ciorii (Ialomița), comuna Vânători (Iași), comuna Poienile de sub Munte și comuna Șieu (Maramureș), respectiv comuna Cârța (Sibiu).

Un alt proiect de hotărâre vizează aprobarea calendarului acțiunilor din perioada electorală aferentă acestor alegeri.

„Programul calendaristic al acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale depinde, în mod direct, de data la care vor avea loc alegerile locale parţiale. Având în vedere faptul că a fost propusă data de 7 decembrie 2025, ca dată pentru organizarea alegerilor în cauză, precizăm că data începerii perioadei electorale coincide cu momentul intrării în vigoare a hotărârii, respectiv cu data de 2 noiembrie 2025”, se arată în nota de fundamentare a proiectului.

Proiecte privind pescuitul, mediul și educația

Executivul va aproba, de asemenea, un proiect pentru completarea Hotărârii de Guvern nr. 178/2024, referitoare la implementarea operațiunilor cofinanțate din Fondul European pentru Afaceri Maritime, Pescuit și Acvacultură.

„Necesitatea introducerii unei prevederi exprese privind aprobarea prin ordin de ministru a metodologiilor aferente Programului pentru acvacultură şi pescuit 2021-2027 derivă din complexitatea implementării programului și din cerințele de conformare la legislaţia Uniunii Europene”, se precizează în documentul citat de Agerpres.

De asemenea, textul subliniază că „introducerea expresă a obligaţiei de publicare a metodologiilor care se adresează beneficiarilor în Monitorul Oficial al României, Partea I, asigură respectarea principiului publicităţii actelor normative şi a condiţiilor de opozabilitate ale acestora”, eliminând orice ambiguitate privind aplicabilitatea lor.

Guvernul va aproba și o hotărâre privind schema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.

„Propunerea de act normativ corelează cadrul legislativ al UE existent, referitor la domeniul schimbărilor climatice aplicabil în perioada a patra a schemei ETS, cu prevederile celor două directive menționate anterior (...), contribuind astfel la îndeplinirea obligațiilor României ca stat membru al Uniunii Europene de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră”, se menționează în nota de fundamentare.

Mai multe posturi în învățământul preuniversitar

Un alt proiect vizează modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea de Guvern nr. 731/2024 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării.

„Numărul total de posturi din învățământul preuniversitar de stat, inclusiv învățământul special, centrele județene de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională, este de 293.852 de posturi”, se precizează în document.

Acord cu Republica Moldova pentru un nou pod peste Prut

Tot în ședința de joi, Guvernul va aproba, printr-un memorandum, negocierea și semnarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind construirea unui pod rutier peste râul Prut, la frontiera dintre localitățile Bumbăta (România) și Leova (Republica Moldova).

Politică

