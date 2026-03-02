search
Luni, 2 Martie 2026
Adevărul
Video „Speriată de moarte”. Coșmarul turiștilor blocați în Dubai și Doha, din cauza războiului: „Plătesc peste 650 de dolari pe noapte pentru un hotel”

Turiști blocați în Qatar, Dubai și Malaezia descriu cum vacanțele și călătoriile lor de afaceri s-au transformat în experiențe de coșmar, din cauza escaladării conflictului din Orientul Mijlociu. Un britanic, aflat într-o călătorie de afaceri, spune că plătește aproximativ 670 de dolari pe noapte la hotel în timp ce așteaptă reluarea zborurilor. 

Jo Hummel, blocată împreună cu familia sa în Doha, povestește: „A trebuit să trezesc copiii dimineață, pentru că drone explodau pe cerul de deasupra noastră, iar noi avem ferestre mari. Este destul de înfricoșător. Ca mamă, sunt speriată de moarte și încerc să rămân calmă, dar și să fiu organizată.”

Zborul lor către Londra a fost anulat, iar incertitudinea asupra momentului în care vor putea pleca le accentuează stresul: „Nu cred că va pleca nimic până când nu va fi sigur”, spune Jo, pentru Sky News. 

Situația este similară și în Malaezia, unde Frankie Thatcher, blocat în Kuala Lumpur după anularea zborului său spre Dubai, mărturisește: „Mi-e frică să zbor spre Dubai în acest moment, deoarece îl percep ca pe o zonă de război activă. Mă simt mai neputincios ca niciodată.”

Turiști aeroport Dubai FOTO: X /captura video
Turiști aeroport Dubai FOTO: X /captura video

Problemele cu liniile aeriene și lipsa de informații i-au intensificat frustrarea. „Deschid cu 15 minute înainte de zborul meu programat mâine, așa că sunt blocat până atunci fără niciun răspuns. Linia pe care mi-au cerut să o sun nu este activă în afara programului de lucru. Cererile de hrană și apă au fost respinse.”, a povestit femeia.

„Sunt blocat în Dubai și plătesc peste 650 de dolari pe noapte pentru un hotel”

În Dubai, un britanic aflat într-o călătorie de afaceri, Kunal Trehan, designer de interior din Cheshire, a rămas blocat după anularea zborului său către Marea Britanie, după ce zborurile au fost anulate. Trehan plătește aproximativ 670 de dolari pe noapte pentru a rămâne la hotel, în timp ce așteaptă reluarea zborurilor, potrivit Business Insider. 

Bărbatul povestește cum a auzit prima explozie de pe plaja hotelului: „În jurul prânzului, am auzit ceea ce părea a fi o explozie. Un sunet foarte slab, dar profund. Am început să mă panichez puțin, întrebându-mă dacă se întâmplă ceva și cum vom scăpa.

El spune că personalul hotelului le-a cerut oaspeților să intre și să închidă perdelele camerelor. „În acel moment, cerul de deasupra hotelului Fairmont era acoperit de un nor mare de fum. În hol, oamenii erau vizibil panicați. Mă simțeam destul de claustrofob, neliniștit”, povestește Trehan.

Zboruri anulate în Orientul Mijlociu din cauza conflictului SUA-Israel- Iran

Transportul aerian global este paralizat, după ce sute de zboruri au fost anulate în Orientul Mijlociu ca urmare a conflictului între SUA, Israel și Iran. Peste 1.200 de curse erau deja suspendate luni dimineață, iar autoritățile aeroportuare din Dubai, Abu Dhabi și Doha au închis temporar principalele hub-uri internaționale pentru a treia zi consecutiv.

Companiile Emirates Airlines, Etihad Airways și Qatar Airways au anulat sute de zboruri, în timp ce Air India și alte companii aeriene internaționale au suspendat serviciile spre și dinspre regiune. Platforma FlightAware a raportat că doar în weekend au fost anulate peste 6.900 de curse.

„Călătorii trebuie să se aștepte la întârzieri și anulări în zilele următoare”, a declarat Henry Harteveldt, analist în domeniul aviației. Spațiul aerian de deasupra Iranului, Irakului, Israelului și Emiratelor rămâne practic gol, iar pasagerii sunt blocați pe aeroporturi din întreaga lume, de la Bali până la Frankfurt.

Conflictul s-a extins și în Liban, unde Israel a desfășurat atacuri aeriene asupra suburbilor sudice ale Beirutului după ce Hezbollah a lansat rachete asupra teritoriului israelian. Aceasta a contribuit la menținerea restricțiilor aeriene și la dificultățile de reluare a zborurilor.

În lipsa zborurilor comerciale, cei foarte bogați au apelat la avioane private pentru a părăsi regiunea, cu costuri de până la 350.000 de dolari pentru un zbor de la Riyadh spre Europa.

În timp ce mii de turiști sunt blocați în regiune, conflictul se extinde rapid. Israel a lansat atacuri aeriene asupra Hezbollah în Liban, vizând depozite de arme și infrastructură strategică, după ce grupul susținut de Iran a lansat rachete și drone spre Israel.

În Beirut, locuitorii au fost treziți la ora 3 dimineața de explozii puternice în suburbia sudică controlată de Hezbollah, iar clădiri din sudul Libanului s-au prăbușit.

De asemenea, baza britanică RAF Akrotiri din Cipru a fost lovită de o dronă Shahed, provocând pagube materiale minore, iar autoritățile au decis relocarea temporară a personalului neesențial. În Golf, explozii au fost raportate și în Doha și Dubai, amplificând frica și incertitudinea turiștilor.

