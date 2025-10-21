search
Marți, 21 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Alegeri pe 7 decembrie, fără miză clară în București. Analist: „Nu văd cum ar putea fi o prezență mare la urne”

0
Analize Adevărul
0
Publicat:

Potrivit unei noi decizii în Coaliție, alegerile din Capitală ar urma să fie organizate pe 7 decembrie. Tot atunci trebuie organizate alegeri parțiale în mai multe localități din țară. Prezența la alegerile pentru Primăria Capitalei ar putea fi una scăzută, în lipsa unei mize reale și a unui candidat puternic din partea opoziției, susțin analiștii politici. Profesorul Radu Carp atrage atenția că AUR, principalul partid de opoziție, nu a reușit să propună un candidat credibil în Capitală, iar bucureștenii par tot mai dezinteresați. „Au văzut că orașul funcționează și fără primar sau cu unul interimar, iar lipsa unei figuri puternice reduce și mai mult motivația de a ieși la vot”, arată acesta.

FOTO Arhivă
FOTO Arhivă

Alegerile parțiale vor fi organizate pe 7 decembrie. Atunci ar urma să fie ales noul primar al Bucureștiului. Decizia a venit într-o ședință cu ușile închise a liderilor coaliției de guvernare. Aceștia au mai convenit ca fiecare partid să aibă propriul candidat, iar conducerile acestora să fie responsabile cu privire la o înțelegere de neagresiune. În plus, PSD ar fi vrut o garanție că PNL și USR nu se vor retrage unul în favoarea celuilalt, însă o astfel de decizie a fost respinsă.

Potrivit legislației electorale, Hotărârea de Guvern pentru stabilirea datei alegerilor trebuie adoptată cu cel puțin 30 de zile înainte de data scrutinului. Prin urmare, Executivul trebuie să aprobe în perioada următoare calendarul electoral oficial. Așadar, decizia trebuie oficializată rapid. 

Candidații coaliției, cei mai bine situați în sondaje

Prin stabilirea datei alegerilor, Coaliția trece de punctul critic, spune profesorul de științe politice Radu Carp, iar alegerile ar putea aduce exact candidații vehiculați până acum și măsurați în sondaje.

„Cred că s-a trecut de punctul critic. Nu cred că va mai fi un asemenea moment până la ziua alegerilor. Probabil că vor fi candidații care sunt deja stabiliți și care au fost testați, că nu degeaba s-a scurs acest sondaj. Au fost testați un candidat de la PNL, unul de la PSD și unul de la USR. În momentul de față, cei mai bine situați sunt domnul Băluță, domnul Ciucu și domnul Drulă. AUR niciodată nu a avut un candidat credibil în București”, explică Radu Carp pentru „Adevărul”.

Lipsa unei mize ar putea aduce însă un scrutin cu o prezență scăzută. AUR, principalul partid de opoziției, nu are un candidat puternic în București. „S-ar putea să fie o participare scăzută, pentru că nu e o mare miză. Bucureștenii au văzut că și fără primar, în continuare, Bucureștiul funcționează și chiar și cu un primar interimar. S-ar putea să nu fie o mare miză, mai ales că partea asta de suveranism, să zicem, nu au un candidat credibil până acum. Neavând un candidat, atunci miza aceasta dispare și nu văd cum ar putea fi o prezență mare. Chiar dacă e după Ziua Națională, pe 7 decembrie, am înțeles, dar tot nu văd cum s-ar ajunge la prezența, nici măcar cea pe care am văzut-o în 2024”, mai spune Radu Carp.  

Cum arată cifrele posibililor candidați

Pănă acum sondajele din ultimele luni l-au plasat pe primul loc pe Daniel Băluță, primarul sectorului 4 din Capitală și prim-vicepreședinte PSD. O candidatură nu a fost însă oficializată, nici în cazul acestuia, nici în cazul primarului liberal din sectorul 6, Ciprian Ciucu.

Cel mai recent sondaj CURS, publicat pe 19 octombrie, îl plasează pe primul loc tot pe Daniel Băluță (PSD), cu un procent de 25%. El este urmat de deputatul Cătălin Drulă (USR) și primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu (PNL), ambii cu câte 18%. Anca Alexandrescu (independentă) este creditată cu 10%, iar Cristian Popescu Piedone (PNRR) cu 9%. Virgil Alexandru Zidaru (Makaveli) și Mihai Enache (AUR) au fiecare 5%, iar Vlad Gheorghe (DREPT) și Ana Ciceală (SENS) sunt cotați cu câte 3%.

Deocamdată, din Coaliție, și-a anunțat intenția de a candida Cătălin Drulă, fost președinte al partidului USR, care ar fi dorit și susținerea PNL. Un alt candidat anunțat este Ana Ciceală din partea partidului SENS, rupt din USR. Alte candidaturi vehiculate sunt cele ale partidelor coaliției, PSD – Daniel Băluță și PNL – Ciprian Ciucu, cea a actualului primar interimar Stelian Bujduveanu și cea a fostului eurodeputat Vlad Gheorghe.

Liberalul Ciprian Ciucu a precizat că nu poate face acest pas fără o decizie în în formațiune. „Fiecare partid trebuie să vină cu un candidat propriu, așa cum se știe, am făcut un sondaj de opinie. Mă arată detașat ca opțiune pentru Primăria Capitalei. Nu pot anunța o candidatură, nici măcar o intenție. Trebuie să mă asigur că guvernul va stabili data, iar apoi avem proceduri interne, statutare. Până când aceste etape vor fi arse nu voi anunța nimic”, a spus Ciucu marți seara.

Din tabăra suveranistă nu este clar deocamdată ce candidați ar putea apărea pe buletinele de vot din București. Mihai Enache a fost candidatul AUR la ultimele alegeri locale și a obținut 3,04%, fiind pe ultimul loc. Virgil Alexandru Zidaru (Makaveli) a anunțat în urmă cu mai mult timp intenție sa de a candida. În același timp, este luată în calcul și o posibilă candidatură a realizatoarei TV, Anca Alexandrescu.

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
Surse Digi24: Specialiștii au aflat de unde a pornit explozia din Rahova. Ce arată raportul preliminar INSEMEX
digi24.ro
image
Sabotaj organizat de Rusia în București, dejucat de serviciile românești. Putea face sute de victime. Filmul operațiunii
stirileprotv.ro
image
Obiceiurile neregulamentare pentru care șoferii riscă AMENZI de până la 1.000 de lei dacă le mai practică la volanul mașinii
gandul.ro
image
E oficial! Permis auto de la 17 ani, aprobat de Parlamentul European: care sunt regulile
mediafax.ro
image
Cauzele dezastrului de la FCSB! Ce se întâmplă, de fapt, cu echipa campioanei. Mitică Dragomir, dezvăluiri în premieră
fanatik.ro
image
Conducerea SALROM a fost demisă, anunță ministrul Economiei: „S-a terminat cu nepăsarea şi aroganţa”
libertatea.ro
image
Nicolas Sarkozy a cerut să fie eliberat imediat după ce a intrat pe poarta închisorii. Cum l-au întâmpinat deținuții
digi24.ro
image
„E de stânga radicală” » Donald Trump lansează noi acuzații și amenință
gsp.ro
image
Lovitură de teatru: după ce a fost condamnată la închisoare, Shakira a fost dată în judecată și i se cer 100 de milioane de euro
digisport.ro
image
Când populismul dă cu barosul în Constituție: prostia dublă a referendumului și a revizuirii pentru pensiile magistraților
stiripesurse.ro
image
La 41 de ani, Alex a renunțat la salariul uriaș și s-a mutat în cea mai bună țară pentru pensionari. "Economisesc 4.200 de euro lunar"
antena3.ro
image
Vânzările de apartamente s-au prăbuşit pe litoral. 500.000 de euro pentru o locuinţă cu 3 camere şi 2 băi
observatornews.ro
image
Ce s-a găsit în apartamentul Vasilicăi Enache, avocata moartă în explozia din Rahova. OBIECTUL care dă ancheta peste cap!
cancan.ro
image
FOTO. Sabalenka și Badosa, în costum de baie, au încins imaginația fanilor
prosport.ro
image
Cât costă un detector de gaze? Suma este mică pentru cât de mult ajută
playtech.ro
image
Povestea lui Mihai, copilul scos dintre dărâmături după explozia din Rahova: „Plâng neîncetat de atunci”. Familia băiatului riscă să rămână pe drumuri
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
După ce l-a făcut ”praf” pe Cristi Chivu, Walter Zenga a decis să spună tot ce crede despre antrenor și despre România
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
O nouă alertă de gaz în România! Un întreg bloc a fost evacuat în urmă cu puțin timp
kanald.ro
image
Se schimbă valabilitatea permisului de conducere în România. Modificări importante și pentru...
playtech.ro
image
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
wowbiz.ro
image
Divorț șoc la ProTV! Vedeta din Las Fierbinți a rupt căsnicia de 20 de ani pentru o nouă iubire. A făcut nuntă în secret, cum arată mirii / FOTO
romaniatv.net
image
Decizie privind creșterea de taxe și impozite. Consilierul premierului Bolojan pune presiune pe ANAF
mediaflux.ro
image
Apariție răvășitoare a fotomodelului român care s-a căsătorit cu un milionar
gsp.ro
image
Mutația genetică care a schimbat omenirea
actualitate.net
image
Cum arată acum mormântul lui Nicolae Ceaușescu VIDEO
actualitate.net
image
Alimentul-minune recomandat de Dr. Virgiliu Stroescu. A fost adus de Ceaușescu din China și poate preveni cancerul: „Strangulează vasele care hrănesc acea tumoră”
click.ro
image
Alin Oprea a renăscut! Pe ce alimente nu mai pune gura: „Am renunțat complet” Ce alte schimbări a făcut în viața lui
click.ro
image
Nadia Comăneci, tristă din cauza fiului: „M-am gândit că totuși este o fază a lui”. Cum arată și ce decizie a luat Dylan
click.ro
meghan markle foto profimedia (2) jpg
Apariția luxoasă a lui Meghan! Ducesa s-a îmbrăcat old-money în ținută estivală de 7000 de dolari, în plină toamnă
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Amprenta unei semințe de acum aproape 2.500 de ani, descoperită în Neamț (© Facebook / Vasile Diaconu - archaeologist)
Amprenta unei semințe de acum aproape 2.500 de ani, descoperită în Neamț
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Artistul care de Revelion 2026 nu se dă jos din pat decât plătit regește: „Dacă nu pui pe masă 6.000 de euro, n-avem ce discuta! Măcar să știu pe ce bani îmi abandonez familia”
image
Alimentul-minune recomandat de Dr. Virgiliu Stroescu. A fost adus de Ceaușescu din China și poate preveni cancerul: „Strangulează vasele care hrănesc acea tumoră”

OK! Magazine

image
Gesturile și cuvintele care demonstrează că Prințesa Leonor încă e dependentă de mama ei, Regina Letizia. Are 19 ani

Click! Pentru femei

image
„Biata mea soție!” Solistul de la Simply Red se laudă cu 3000 de iubite în tinerețe!

Click! Sănătate

image
Iluzie optică: Poți găsi vulpea ascunsă printre frunze