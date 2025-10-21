Alegeri pe 7 decembrie, fără miză clară în București. Analist: „Nu văd cum ar putea fi o prezență mare la urne”

Potrivit unei noi decizii în Coaliție, alegerile din Capitală ar urma să fie organizate pe 7 decembrie. Tot atunci trebuie organizate alegeri parțiale în mai multe localități din țară. Prezența la alegerile pentru Primăria Capitalei ar putea fi una scăzută, în lipsa unei mize reale și a unui candidat puternic din partea opoziției, susțin analiștii politici. Profesorul Radu Carp atrage atenția că AUR, principalul partid de opoziție, nu a reușit să propună un candidat credibil în Capitală, iar bucureștenii par tot mai dezinteresați. „Au văzut că orașul funcționează și fără primar sau cu unul interimar, iar lipsa unei figuri puternice reduce și mai mult motivația de a ieși la vot”, arată acesta.

Alegerile parțiale vor fi organizate pe 7 decembrie. Atunci ar urma să fie ales noul primar al Bucureștiului. Decizia a venit într-o ședință cu ușile închise a liderilor coaliției de guvernare. Aceștia au mai convenit ca fiecare partid să aibă propriul candidat, iar conducerile acestora să fie responsabile cu privire la o înțelegere de neagresiune. În plus, PSD ar fi vrut o garanție că PNL și USR nu se vor retrage unul în favoarea celuilalt, însă o astfel de decizie a fost respinsă.

Potrivit legislației electorale, Hotărârea de Guvern pentru stabilirea datei alegerilor trebuie adoptată cu cel puțin 30 de zile înainte de data scrutinului. Prin urmare, Executivul trebuie să aprobe în perioada următoare calendarul electoral oficial. Așadar, decizia trebuie oficializată rapid.

Candidații coaliției, cei mai bine situați în sondaje

Prin stabilirea datei alegerilor, Coaliția trece de punctul critic, spune profesorul de științe politice Radu Carp, iar alegerile ar putea aduce exact candidații vehiculați până acum și măsurați în sondaje.

„Cred că s-a trecut de punctul critic. Nu cred că va mai fi un asemenea moment până la ziua alegerilor. Probabil că vor fi candidații care sunt deja stabiliți și care au fost testați, că nu degeaba s-a scurs acest sondaj. Au fost testați un candidat de la PNL, unul de la PSD și unul de la USR. În momentul de față, cei mai bine situați sunt domnul Băluță, domnul Ciucu și domnul Drulă. AUR niciodată nu a avut un candidat credibil în București”, explică Radu Carp pentru „Adevărul”.

Lipsa unei mize ar putea aduce însă un scrutin cu o prezență scăzută. AUR, principalul partid de opoziției, nu are un candidat puternic în București. „S-ar putea să fie o participare scăzută, pentru că nu e o mare miză. Bucureștenii au văzut că și fără primar, în continuare, Bucureștiul funcționează și chiar și cu un primar interimar. S-ar putea să nu fie o mare miză, mai ales că partea asta de suveranism, să zicem, nu au un candidat credibil până acum. Neavând un candidat, atunci miza aceasta dispare și nu văd cum ar putea fi o prezență mare. Chiar dacă e după Ziua Națională, pe 7 decembrie, am înțeles, dar tot nu văd cum s-ar ajunge la prezența, nici măcar cea pe care am văzut-o în 2024”, mai spune Radu Carp.

Cum arată cifrele posibililor candidați

Pănă acum sondajele din ultimele luni l-au plasat pe primul loc pe Daniel Băluță, primarul sectorului 4 din Capitală și prim-vicepreședinte PSD. O candidatură nu a fost însă oficializată, nici în cazul acestuia, nici în cazul primarului liberal din sectorul 6, Ciprian Ciucu.

Cel mai recent sondaj CURS, publicat pe 19 octombrie, îl plasează pe primul loc tot pe Daniel Băluță (PSD), cu un procent de 25%. El este urmat de deputatul Cătălin Drulă (USR) și primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu (PNL), ambii cu câte 18%. Anca Alexandrescu (independentă) este creditată cu 10%, iar Cristian Popescu Piedone (PNRR) cu 9%. Virgil Alexandru Zidaru (Makaveli) și Mihai Enache (AUR) au fiecare 5%, iar Vlad Gheorghe (DREPT) și Ana Ciceală (SENS) sunt cotați cu câte 3%.

Deocamdată, din Coaliție, și-a anunțat intenția de a candida Cătălin Drulă, fost președinte al partidului USR, care ar fi dorit și susținerea PNL. Un alt candidat anunțat este Ana Ciceală din partea partidului SENS, rupt din USR. Alte candidaturi vehiculate sunt cele ale partidelor coaliției, PSD – Daniel Băluță și PNL – Ciprian Ciucu, cea a actualului primar interimar Stelian Bujduveanu și cea a fostului eurodeputat Vlad Gheorghe.

Liberalul Ciprian Ciucu a precizat că nu poate face acest pas fără o decizie în în formațiune. „Fiecare partid trebuie să vină cu un candidat propriu, așa cum se știe, am făcut un sondaj de opinie. Mă arată detașat ca opțiune pentru Primăria Capitalei. Nu pot anunța o candidatură, nici măcar o intenție. Trebuie să mă asigur că guvernul va stabili data, iar apoi avem proceduri interne, statutare. Până când aceste etape vor fi arse nu voi anunța nimic”, a spus Ciucu marți seara.

Din tabăra suveranistă nu este clar deocamdată ce candidați ar putea apărea pe buletinele de vot din București. Mihai Enache a fost candidatul AUR la ultimele alegeri locale și a obținut 3,04%, fiind pe ultimul loc. Virgil Alexandru Zidaru (Makaveli) a anunțat în urmă cu mai mult timp intenție sa de a candida. În același timp, este luată în calcul și o posibilă candidatură a realizatoarei TV, Anca Alexandrescu.