Ministerul Mediului: Volumul gazelor cu efect de seră a scăzut cu două treimi

Secretarul de stat din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP), Ionuț Banciu susține că România a reușit să reducă volumul gazelor cu efect de seră cu două treimi. În plus, s-a reușit decuplarea creșterii economice de creșterea emisiilor cu efect de seră.

„Noi (Ministerul Mediului, n.r.) ne putem asuma ambiţii, pentru că suntem custozii acestor ambiţii de reducere a poluării, de reducere a pierderii de biodiversitate şi de atenuare a schimbărilor climatice. Însă nu putem să facem în numele României acest lucru singuri, fără nişte parteneri din instituţii şi ministere care au un rol concret. Dincolo de Ministerul Energiei avem Ministerul Transporturilor, Ministerul Dezvoltării, Ministerul Agriculturii, avem nevoie de date foarte bune pentru a monitoriza ce se întâmplă, unde suntem şi ce facem mai departe, pentru că România a reuşit o performanţă: a decuplat creşterea economică de creşterea emisiilor cu efect de seră. Am redus totalul volumului gazelor cu efect de seră cu două treimi. A fost o performanţă care a venit în principal din reducerile de gaze cu efect de seră din domeniul industriei, pentru că am trecut de la un sistem economic din comunism la o societate liberă şi economie de piaţă. În acelaşi timp, economia România a crescut, deci putem prezenta lumii şi Europei un model în care românii o duc mai bine, deşi emisiile au au scăzut”, a spus Banciu.

Reprezentantul MMAP a subliniat, totodată, că România şi-a atins ţintele climatice din anul 2020, dar încă este nevoie ca strategiile viitoare să fie aliniate sub un obiectiv global.

„Dincolo de asta, până în 2030 lucrurile ar sta cât de cât bine. România şi-a atins deja ţintele din 2020, nu avem o problemă cu ele. Avem nevoie de nişte măsuri active şi toate aceste strategii trebuie aliniate sub acest obiectiv global pe care noi îl vedem ca pe o strategie-umbrelă, în care toate celelalte strategii sectoriale vor trebui să se alinieze. Am stabilit la centrul Guvernului că vrem neutralitate climatică şi că avem o ţintă concretă până în 2050, în strategia pe termen lung, cu care suntem în avizare interministerială. Cred că, până la finalul lunii noiembrie, vom avea această Hotărâre de Guvern care va transforma toate discuţiile noastre într-o viziune concretă (...) Trebuie să înţelegem provocările Ministerului Transporturilor, Ministerului Energiei şi să vedem de-a lungul acestui traseu spre decarbonizare cum împărţim aceste eforturi. Nu toate sectoarele au strategii până în 2050. Avem unele ministere şi aici o să mă refer la Dezvoltare, care are o strategie referitoare la eficienţă energetică până în 2050. Cred că nu mai există prea mult scepticism climatic, cel puţin cu privire la efectele schimbărilor climatice”, a afirmat Ionuţ Banciu.

Acesta a adăugat că pentru aplicarea soluţiilor concrete este nevoie „de investiţii, de multă voinţă, nu numai politică, ci şi de voinţă din partea întregii societăţi, pentru că nu este un efort pe care să îl facă doar ministerele sau doar Guvernul”.

Primul şi cel mai amplu eveniment regional pe tema schimbărilor climatice, Climate Change Summit, a început joi la Bucureşti, şi reuneşte oficiali guvernamentali, ai administraţiei locale şi ai societăţii civile din România.

Climate Change Summit 2023 este organizat de Social Innovation Solutions în perioada 19 - 20 octombrie şi cuprinde o serie paneluri de specialitate în care se vor prezenta soluţii antreprenoriale, modele de lucru şi proiecte sustenabile din toate colţurile lumii.