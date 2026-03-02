Premieră la ONU. Melania Trump prezidează o reuniune a Consiliului de Securitate, în plin război în Orientul Mijlociu

Prima Doamnă a SUA, Melania Trump, urmează să prezideze o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU luni, 2 martie, o apariție anunțată încă de săptămâna trecută, înainte ca Statele Unite să declanșeze războiul împotriva Iranului.

Biroul ei a transmis că fostul model „va face istorie la Națiunile Unite, în timp ce Statele Unite își asumă președinția rotativă a Consiliului de Securitate, pentru a sublinia rolul educației în promovarea toleranței și a păcii mondiale”, scrie Le Monde.

Stephane Dujarric, purtătorul de cuvânt al secretarului general al ONU, a confirmat că evenimentul lui Melania va marca prima dată când o primă doamnă va prezida o reuniune a Consiliului de Securitate. Statele Unite vor deține președinția rotativă a Consiliului în luna martie.

A treia soție a președintelui Donald Trump a mai avut inițiative diplomatice anterior, lucrând, în special, pentru a încerca să asigure eliberarea copiilor ucraineni răpiți de Rusia.

Tensiunile politice și financiare dintre Statele Unite și ONU s-au amplificat în ultimii ani, Washingtonul fiind nemulțumit de rolul său de principal contributor la bugetul insuficient finanțat al organizației.

Mulți observatori susțin că președintele american intenționează să ocolească Consiliul de Securitate prin așa-numitul său „Consiliu pentru Pace”, care a avut prima ședință la Washington luna trecută, mai multe țări angajându-se să contribuie cu fonduri și personal pentru reconstrucția Fâșiei Gaza.

În cadrul reuniunii, Trump și-a reiterat poziția conform căreia ONU și-a eșuat misiunea. De la revenirea la Casa Albă anul trecut, el a retras sprijinul pentru mai multe agenții majore ale ONU, precum Organizația Mondială a Sănătății. Organizația mondială a lansat recent un proiect de reformă, iar cu doar câteva zile în urmă, Washingtonul a virat 160 de milioane de dolari către bugetul regulat al organizației – după ce în 2025 nu a mai efectuat nicio plată.

Cu toate acestea, ONU se confruntă în continuare cu datorii de peste 4 miliarde de dolari pentru bugetul general și operațiunile de menținere a păcii, iar secretarul general António Guterres a avertizat asupra unui risc iminent de colaps financiar.

O campanie militară americano-israeliană a început sâmbătă, printr-un bombardament care l-a ucis pe liderul suprem al Iranului la Teheran. Iranul a ripostat ulterior cu atacuri cu rachete și drone împotriva unor țări din Orientul Mijlociu.