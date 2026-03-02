Rafinăria de petrol Ras Tanura din Arabia Saudită și-a suspendat activitatea luni, 2 martie, după ce a fost ținta unui atac cu drone, au anunțat autoritățile de la Riad. Ministerul Apărării a precizat că aparatele de zbor fără pilot au fost interceptate și doborâte, iar în urma incidentului nu au fost raportate victime.

Compania petrolieră de stat Saudi Aramco a decis suspendarea temporară a operațiunilor la complexul Ras Tanura, din motive de siguranță, în urma atacului produs în zonă.

Complexul de la Ras Tanura este considerat unul dintre cele mai importante din Orientul Mijlociu, având o capacitate de procesare de aproximativ 550.000 de barili pe zi. Orice întrerupere a activității sale riscă să amplifice tensiunile deja existente pe piața energetică globală, scrie theguardian.

Incidentul survine într-un context regional extrem de volatil. Traficul maritim prin Strâmtoarea Hormuz, punct strategic prin care tranzitează între 13 și 15 milioane de barili de petrol zilnic, echivalentul a circa 20% din aprovizionarea globală, a fost afectat semnificativ, după ce mai multe nave comerciale au fost atacate în ultimele ore.

Atacuri în lanț în statele din Golf

Rachete sau drone de proveniență iraniană au lovit, în ultimele zile, aeroporturi, hoteluri de lux și alte obiective civile din mai multe state din Golf. Atacuri au fost raportate în Bahrain, Irak, Iordania, Kuweit, Oman, Qatar, Emiratele Arabe Unite și în alte zone din Arabia Saudită.

Guvernele din regiune au condamnat ferm atacurile, calificându-le drept „o escaladare periculoasă care amenință stabilitatea economică și securitatea energetică globală”.

Analiștii avertizează că orice perturbare prelungită a producției saudite sau a transportului prin Strâmtoarea Hormuz ar putea duce la creșteri semnificative ale prețului petrolului și la efecte în lanț asupra economiilor dependente de importuri energetice.

Autoritățile saudite nu au anunțat, deocamdată, când va fi reluată integral activitatea rafinăriei Ras Tanura.