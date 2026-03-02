search
Luni, 2 Martie 2026
Momentul în care un avion de luptă american F-15 se prăbușește în Kuweit. Pilotul s-a catapultat

Publicat:

Un avion de vânătoare F-15 Strike Eagle al Forțelor Aeriene ale SUA s-a prăbușit în Kuweit, într-un incident recent care a stârnit îngrijorări pe fondul tensiunilor crescute din regiunea Golfului.

Un F-15 a căzut în Kuweit FOTO captură X
Un F-15 a căzut în Kuweit FOTO captură X

Potrivit primelor informații, pilotul a reușit să se catapulteze înainte de impact și a fost ulterior văzut la sol, ceea ce sugerează că sistemul de evacuare de urgență a funcționat corespunzător, transmite India TV News.

Martorii și imaginile apărute în spațiul public arată momentul în care pilotul s-a catapultat cu doar câteva secunde înainte ca aeronava să se prăbușească, evitând astfel rănirea gravă sau consecințe fatale. Echipele de intervenție au fost mobilizate rapid la locul accidentului pentru a securiza zona și a-i acorda asistență pilotului.

Deși declarațiile oficiale privind starea acestuia sunt, deocamdată, limitate, primele indicii arată că a supraviețuit incidentului.

Sursa X / THE ISLANDER @IslanderWORLD

Cauza prăbușirii, în curs de investigare

Cauza exactă a accidentului nu a fost încă stabilită, iar autoritățile urmează să desfășoare o anchetă detaliată. Oficialii militari vor analiza mai mulți factori, inclusiv o posibilă defecțiune tehnică, dificultăți operaționale sau eventuale amenințări externe, în contextul activității militare intensificate din regiune.

F-15 Strike Eagle este un avion de luptă extrem de avansat, utilizat atât pentru misiuni de superioritate aeriană, cât și pentru lovituri la sol, astfel că orice incident care implică acest tip de aeronavă reprezintă un eveniment semnificativ pentru forțele de apărare.

Accidentul are loc într-o perioadă de tensiuni militare sporite în zona Golfului, unde au fost raportate mai multe incidente cu drone și rachete care au vizat baze militare și infrastructură din Kuweit și din țările învecinate. Sistemele de apărare antiaeriană ale Kuweitului au interceptat recent amenințări aeriene, ceea ce evidențiază fragilitatea situației de securitate din regiune.

Atât autoritățile americane, cât și cele din Kuweit, din domeniul apărării, sunt așteptate să ofere mai multe detalii după finalizarea investigației preliminare. Oficialii militari se concentrează pe stabilirea cauzei prăbușirii și pe asigurarea siguranței operaționale pentru misiunile viitoare.

Sursa X / Mr Kenny Kingsley @MrKenny36126188

Până în acest moment, cauza accidentului rămâne necunoscută, iar confirmarea oficială a prăbușirii din partea SUA este încă așteptată.

Câte avioane F-15 are în prezent SUA

Conform celor mai recente date disponibile (2024–2026), Forțele Aeriene ale Statelor Unite au aproximativ 334 de avioane F-15 în serviciu, în diferite variante.

Din total, aproximativ 108 aparate sunt F-15C utilizate în cadrul Gărzii Naționale Aeriene, opt sunt variante F-15D, 218 sunt F-15E Strike Eagle aflate în serviciu activ, iar opt aparate sunt din noua generație F-15EX Eagle II, pentru care există comenzi suplimentare.

