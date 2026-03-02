Antrenorul care a bătut-o pe FCSB în campionat, dat afară. Florin Bratu revine în Superligă

Metaloglobus Bucureşti şi antrenorul Mihai Teja au ajuns la un acord privind încetarea, de comun acord, a raporturilor contractuale, a anunţat, pe pagina sa de Facebook, clubul aflat pe ultimul loc în SuperLigă.

„Îi mulţumim pentru activitatea desfăşurată pe durata mandatului său şi pentru munca depusă în cadrul clubului. Îi dorim succes în continuarea carierei profesionale", se mai arată în comunicat. Despărţirea dintre cele două părţi vine cu o etapă înaintea încheierii sezonului regular. Metaloglobus a promovat în Superligă, la finalul sezonului trecut, după un baraj cu Poli Iaşi, când era condusă de pe banca tehnică de Ianis Zicu.

Mihai Teja a preluat apoi echipa şi a obţinut doar 11 puncte în 29 de etape, între care victorii cu FCSB şi Farul şi egaluri cu Universitatea Craiova şi CFR Cluj. Antrenorul Florin Bratu a bătut palma cu Metaloglobus și va prelua echipa, după ce se va despărți de CS Dinamo (liga secundă).

„Bratone" n-a mai antrenat în prima ligă din 2018, când a pregătit-o pe FC Dinamo. Are o misiune complicată la Metaloglobus, pe care o preia de pe ultimul loc, cu doar 11 puncte adunate în 29 de runde. Ultimul loc de baraj, ocupat de Slobozia, este la 13 puncte distanță, iar ialomițenii au și un meci mai puțin disputat. La intrarea în play-out, diferența va fi înjumătățită.