Bolojan: „Putem organiza alegerile în noiembrie-decembrie”. Premierul nu refuză varianta candidaților proprii la alegerile pentru Capitală

Premierul Ilie Bolojan spune că alegerile mai pot fi organizate în noiembrie-decembrie. Întrebat cu privire la o variantă în care toate partidele coaliției să propună candidați proprii, șeful Executivului afirmă că nu vede o problemă.

„Personal, cred că alegerile trebuie organizate în spiritul legii, pentru că chiar în literă ei nu am respectat, dar spiritul legii este - faceți-le cât mai repede - deci cred că trebuie făcute cât mai repede posibil pentru a fi în spiritul legii și în interesul bucureștenilor, pentru că una este să ai un primar stabil, care are legitimitatea votului, și alta este să ai un interimar, indiferent cât de bine intenționat este domnul Bujduveanu. Deci personal, cred că putem organiza alegerile la București cât mai repede, în final de noiembrie, început de decembrie, și voi susține săptămâna viitoare organizarea acestor alegeri sau în ultima duminică din noiembrie, sau în prima duminică din decembrie”, spune la Radio România Actualități, premierul Ilie Bolojan.

Premierul a mai explicat că varianta uni candidat propriu din fiecare partid nu contravine condițiilor PSD, astfel că nu este o problemă chiar dacă nu au fost discuții pe această temă la semnarea protocolului coaliției:

„PSD a ridicat în coaliție condiția ca fiecare partid să aibă candidat propriu. Sigur, chiar dacă aceste lucruri nu au fost discutate în protocolul inițial, nu văd niciun fel de problemă să respectăm acest lucru. Cred că este important să avem alegeri în București”, mai spune Bolojan.

Premierul afirma în urmă cu o săptămână că este nevoie de o decizie cât mai rapidă:

„Dacă săptămâna viitoare nu se va adopta o hotărâre de Guvern în acest sens, datorită termenului de 35 de zile, practic nu mai pot fi organizate anul acesta alegeri în București. Adoptarea aceasta ține de o decizie, e adevărat, a Guvernului, dar astăzi nu avem un acord în coaliție pentru organizarea în această toamnă a alegerilor”.

Social-democrații au amenințat cu ruperea coaliției în contextul vehiculării unei candidaturi comune PNL-USR la alegerile pentru un nou primar al Bucureștiului, după plecarea lui Nicușor Dan la Cotroceni.

Mandatul a fost preluat interimar de liberalul Stelian Bujduveanu.