Sindicaliștii din educație au pichetat Ministerul condus de Daniel David. Profesorii cer abrogarea Legii 141/2025 și respect pentru munca din școli

Sute de cadre ale federațiilor „Spiru Haret” și FSLI au protestat miercuri la sediul Ministerului Educației. Profesorii cer abrogarea Legii nr. 141/2025 și acuză lipsa de dialog și tăierile salariale. „Domnule ministru, când plecați?”, au afișat sindicaliștii.

Sute de sindicaliști din educație au protestat miercuri, în fața Ministerului Educației, nemulțumiți de deciziile recente ale conducerii instituției. Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și Federația Sindicatelor Libere din Învățământ au organizat pichetul între orele 13.00 și 14.30, cerând abrogarea prevederilor Legii nr. 141/2025 și reluarea dialogului real cu partenerii sociali.

Participanții au purtat veste galbene și albastre inscripționate cu mesajul „Uniți suntem puternici” și au afișat pancarte cu texte precum „Educația, prioritate națională... la tăieri!”, „Veniturile cadrelor didactice au scăzut din nou! Domnule ministru, când plecați?” și „Domnule ministru, abrogați prevederile Legii 141/2025!”.

În mesajul postat pe pagina oficială a Federației „Spiru Haret” în timpul protestului live, sindicaliștii au scris: „Din nou în fața Ministerului Educației. Abrogați prevederile Legii nr. 141/2025! Domnule ministru, când plecați? Protestăm împotriva măsurilor guvernamentale care amenință calitatea învățământului și stabilitatea locurilor de muncă”.

Reprezentanții federațiilor acuză Ministerul condus de Daniel David de „dezinformare” și „lipsă de transparență”, susținând că deciziile privind salarizarea și normele profesorilor au fost luate fără consultare. „Ministerul Educației continuă să ignore principiile dialogului social. Profesorii simt zilnic efectele tăierilor și ale măsurilor impuse fără consultare”, au transmis liderii sindicali Simion Hăncescu (FSLI) și Marius Nistor (FSE „Spiru Haret”).

Protestul are loc pe fondul tensiunilor dintre minister și sindicate, declanșate de modificarea modului de calcul al sporului de suprasolicitare neuropsihică și de prevederile Legii nr. 141/2025, care impun noi obligații de predare pentru directori și inspectori școlari.

Sindicaliștii susțin că vor continua protestele până când ministerul va prezenta public raportul Curții de Conturi și va renunța la măsurile care afectează veniturile și stabilitatea locurilor de muncă din învățământ.