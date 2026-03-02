search
Luni, 2 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Prețul benzinei și motorinei va depăși 9-10 lei/litru din cauza conflictului din Orientul Mijlociu

0
0
Publicat:

Prețul benzinei și motorinei va depăși curând 9-10 lei/litru din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, dată fiind scumpirea barilului de petrol și dificultățile de transport prin Strâmtoarea Ormuz.

Pompă de carburanți
Prețul benzinei și motorinei va depăși curând 9-10 lei/litru. Foto arhivă

Prețul petrolului a reflectat riscul unei confruntări militare cu Iranul, încă din ultimele săptămâni, cu mult înainte de izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu. Cotaţia ţiţeiului Brent cu livrare în luna aprilie a crescut cu 14% la deschiderea burselor asiatice, ajungând la 82,37 dolari pe baril, cel mai ridicat nivel începând din ianuarie 2025, iar ţiţeiul american West Texas Intermediate (WTI) a înregistrat şi el o creştere de două cifre.

Creşterea bruscă vine după ce Israelul şi Statele Unite au lansat atacuri asupra Iranului în weekend, ucigându-l pe liderul suprem iranian Ali Khamenei, printre alţii. Iranul a răspuns cu contraatacuri şi a restricţionat transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz, un punct cheie pentru comerţul global cu energie.

Aproximativ o cincime din transporturile zilnice de petrol din lume trec prin Strâmtoarea Ormuz, iar orice perturbare poate împinge preţurile la energie mai sus şi poate perturba pieţele globale.

Toate aceste turbulențe afectează puternic piețele de energie din întreaga lume, consideră experții.

„Când Ormuzul tremură, tremură tot lanțul economic mondial. Prin această fâșie de apă dintre Iran și Oman tranzitează aproximativ o cincime din petrolul consumat zilnic în lume. Nu este doar o rută maritimă. Este un robinet energetic global. Iar piețele nu așteaptă ca robinetul să fie închis complet — reacționează la simpla posibilitate”, a declarat expertul în energie Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI).

Frica se cotează la baril

Prețul petrolului nu reflectă doar echilibrul dintre cerere și ofertă, ci și anticiparea riscului, a adăugat acesta, precizând că „premiul de risc geopolitic”, un adaos încorporat de traderi pentru a compensa incertitudinea privind aprovizionarea cu petrol, va influența puternic cotațiile petrolului pe burse.

„Dacă barilul urcă de la 73 la 75, 80, 90 sau 100 de dolari, nu este o simplă variație bursieră. Acesta este un multiplicator economic”, a declarat Dumitru Chisăliță, explicând că o creștere a cotațiilor (care deja a ajuns luni dimineață la 82,37 dolari/baril) înseamnă:

• costuri mai mari pentru transport,

• presiune pe lanțurile logistice,

• scumpirea alimentelor,

• inflație persistentă.

Pentru România, unde peste jumătate din prețul carburanților este fiscalitate, impactul nu este liniar — dar este inevitabil.

De ce nu există „izolare” economică

România nu este în prima linie militară, dar este în prima linie a pieței globale. Petrolul este o marfă internațională, iar prețul se formează global, amintește expertul în energie.

Potrivit acestuia, dacă Asia plătește mai mult pentru petrolul din Golf, competiția pentru alte surse — Africa SUA, Marea Nordului — crește. Prețurile se aliniază. Nimeni nu cumpără ieftin într-o piață scumpă.

Energia este cost de bază pentru orice economie:

• industria produce mai scump,

• agricultura plătește mai mult pentru combustibil și îngrășăminte,

• transportul transferă costul către consumator.

Așadar, inflația, care începuse să se tempereze în Europa, poate primi un nou impuls exact când băncile centrale încearcă să relaxeze politica monetară.

Impactul imediat asupra țițeiului

Înaintea escaladării, piața deja prețuia riscul. Cotățiile de referință (Brent) testau maximele ultimelor luni, în jurul a 72–73 dolari/baril.

Scenariile analizate de piețe sunt clare:

• Persistența tensiunilor fără blocaj real: +10–20 dolari/baril din „premiu geopolitic”.

• Perturbări serioase ale exporturilor: peste 90–100 dolari/baril.

• Blocaj major al Ormuzului: scenariu de criză globală, cu volatilitate extremă.

Prețul nu urcă pentru că oferta a dispărut, ci pentru că riscul de întrerupere devine credibil.

Ce poate face piața

Cartelul OPEC și formatul extins OPEC+ pot încerca să tempereze piața prin creșterea producției. Marile economii pot elibera temporar rezerve strategice, susține Chisăliță, precizând că aceste măsuri pot amortiza șocul, dar nu pot elimina riscul militar și nu pot garanta siguranța navelor și nici stabilitatea geopolitică.

Citește și: Un război SUA–Iran ar putea afecta semnificativ piața europeană a gazelor. Blocajul strâmtorii Ormuz poate paraliza piața de energie

În plus, susține acesta, capacitatea reală de creștere rapidă a producției este limitată. „Nu orice baril „pe hârtie” poate ajunge instantaneu pe piață”, a afirmat expertul în analiza sa privind influența războiului asupra prețurilor carburanților.

Cât de repede va crește prețul la carburanți în benzinării

Când petrolul „sare” pe burse, întrebarea reală este simplă: cât ajunge la pompă și în cât timp, avertizează expertul în energie.

Acesta a explicat că prețul la pompă urmează cotății internaționale cu un decalaj de câteva zile până la 2–3 săptămâni. Depinde de:

• stocurile existente în depozite,

• contractele rafinăriilor,

• cursul valutar (petrolul e cotat în dolari),

• politica comercială a marilor rețele.

„Dacă barilul urcă cu 10–20 de dolari, efectul se simte progresiv, nu peste noapte — dar rar rămâne doar pe hârtie”, spune Chisăliță, prezentând structura aproximativă a prețului carburanților în România:

• Taxă 50–55% (accize + TVA),

• 30–35% cost produs (țiței + rafinare),

• restul: distribuție și marjă.

Asta înseamnă că un plus de 10 dolari pe baril va aduce creșterea prețului carburanților din România cu 70 bani/litru, dacă scumpirea barilului este cu 20 de dolari, prețul carburanților din România va crește cu 1 lei/litru, iar dacă scumpirea barilului va fi cu 30 de dolari prețul în România va crește la pompă cu 2,5 lei/litru.

Citește și: Strâmtoarea Ormuz, blocată de Iran: „Nicio navă nu are voie să treacă”. Este cea mai importantă rută de export de petrol din lume

„Dacă țițeiul se stabilizează la 90–100 $, depășirea pragului de 9-10 lei/litru devine realistă”, precizează expertul.

Nota de plată - cine și cât plătește

Conflictul într-o regiune strategică energetică înseamnă cost distribuit global, avertizează Chisăliță: „Consumatorii plătesc la pompă, companiile plătesc în costuri operaționale, statele plătesc prin presiune pe buget și inflație, iar băncile centrale plătesc prin amânarea relaxării monetare.

Pentru România, vulnerabilitatea nu vine doar din importuri de petrol, ci din integrarea în economia europeană. Dacă Germania sau Italia încetinesc din cauza energiei scumpe, efectul ajunge rapid și la București”.

Întrebat ce urmează, specialistul în energie a afirmat că totul depinde de durata și de amploarea războiului:

• Escaladare moderată: creștere temporară, volatilitate ridicată, apoi stabilizare.

• Escaladare prelungită: petrol peste 100 dolari, inflație reaccelerată, presiune pe dobânzi.

• Extindere regională: risc de criză energetică globală.

„Petrolul rămâne, în 2026, barometrul stabilității geopolitice. Iar economia mondială funcționează încă pe combustibili fosili.

Întrebarea nu este doar cât va urca barilul. Întrebarea pragmatică este cât spațiu fiscal, câtă reziliență economică și câtă disciplină bugetară are România pentru a absorbi încă un șoc energetic major?

Răspunsul nu se găsește în Golful Persic. Se găsește în politicile interne, în structura economiei și în cât de repede reușim să reducem dependența de volatilitate globală”, conchide Dumitru Chisăliță.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Măsura anunțată de NATO ca răspuns la posibile lovituri cu rachete balistice și drone din partea Iranului
digi24.ro
image
LIVE UPDATE. A treia zi a operaţiunii militare americano-israeliane în Iran. Ședință la Guvern privind românii blocați
stirileprotv.ro
image
Orașele din România în care ninge de Paște. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza
gandul.ro
image
Războiul din Orientul Mijlociu. Trei militari americani uciși în „Operațiunea Epic Fury” / Macron trimite mai multe forțe militare în Golf după atacurile asupra Iranului / Iranul atacă și baze militare unde sunt staționați soldați germani
mediafax.ro
image
„Dinamo va lua 4 puncte cu Argeșul în play-off. Cum să pasezi numai înapoi?”. Varianta care aruncă în aer meciul care a decis ultima calificată în play-off. Exclusiv
fanatik.ro
image
Teodosie trebuie să plece din vila sa din Constanța, în care stă gratuit: un decret semnat de Nicolae Ceaușescu nu mai e valabil
libertatea.ro
image
Donald Trump spune care este „scenariul perfect" pentru Iran
digi24.ro
image
Prima națională care amenință că se retrage de la Cupa Mondială după atacurile din Orientul Mijlociu
gsp.ro
image
Speriați de ucraineni, rușii au luat decizia!
digisport.ro
image
Ungaria privește cu invidie: România intră în jocul marilor puteri și devine hub strategic pentru 'aurul viitorului'
stiripesurse.ro
image
Prima țară UE lovită de dronele Iranului. Alertă în Cipru, școli închise. Locuitorii din Akrotiri, evacuați după ”o explozie puternică”
antena3.ro
image
Au crezut că vor avea parte de o noapte fierbinte, dar s-au trezit jefuiți. Vis spulberat pentru 3 bucureșteni
observatornews.ro
image
Câți bani a primit Naba Salem, de la Antena 1, pentru cele 8 săptămâni la Survivor 2026
cancan.ro
image
Ministrul muncii: Pensiile cresc cu sume între 160 lei și 1.200 lei. Ce bani iei în funcție de pensia actuală?
newsweek.ro
image
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
prosport.ro
image
Alocație pentru cei care au împlinit 18 ani. Situații concrete, când se primesc banii de la stat
playtech.ro
image
Decizia inspirată pe care a luat-o Sorin Cârțu: „Acum trebuia să fiu în Dubai. S-a dus Cămătaru”. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Dorit de Gigi Becali la FCSB, Mirel Rădoi n-a stat deloc pe gânduri
digisport.ro
image
Șoc pentru România: Prețul carburantului va bubui și urcă la 10 lei pe litru, iar asta va fi pe termen lung (Asociația Energia Inteligentă)
stiripesurse.ro
image
Doi copii de 4 și 6 ani și-au pierdut viața într-o locuință cuprinsă de foc, în Călărași. Un bebeluș de 5 luni a fost salvat în ultima clipă
kanald.ro
image
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
wowbiz.ro
image
Lovitură BNR pentru toți românii cu bani la saltea și pe card. Războiul din Orient este de VINĂ
romaniatv.net
image
Eliza, fiica Adriana Iliescu a împlinit 21 de ani. Cum arată astăzi tânăra
mediaflux.ro
image
Prima națională care amenință că se retrage de la Cupa Mondială după atacurile din Orientul Mijlociu
gsp.ro
image
Testul cu 5 întrebări pe care fiecare adult ar trebui să-l treacă dar mulți nu reușesc!
actualitate.net
image
Dani Oțil a găsit un teanc de bani în parcare: „Să-mi iau ceva frumos de 1–8 martie?” Ce credeți că a făcut
actualitate.net
image
Cinci zodii au parte de schimbări majore și revelații importante în perioada 2–8 martie 2026. Scorpionii trec printr-un proces de renaștere
click.ro
image
Anca Serea a dezvăluit cele 12 reguli de aur pe care familia ei le respectă: „Indiferent cât de grea devine viața”
click.ro
image
Cum prepari cei mai gustoși mici de post. Ingredientele vedetă care înlocuiesc carnea cu succes
click.ro
Ei doi si ma sa jpg
Bizarul văl de pe fața reginei, când venea vorba de nora nimfomană. Elisabeta era celebră pentru strictețea sa
okmagazine.ro
Supa frantuzeasca de ceapa Sursa foto shutterstock 2079346624 jpg
Supa de ceapă care a cucerit Parisul vine direct în farfuria ta!
clickpentrufemei.ro
A început montarea grinzilor pe lotul Chiribiș–Biharia din Autostrada Transilvania, anunță CNIR FOTO: FB/CNIR
Descoperiri arheologice spectaculoase pe traseul viitoarei Autostrăzi Transilvania
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vedete prinse în haosul din Dubai. Ce au povestit Georgiana Lobonț, Iustina Loghin și Liviu Vârciu: „Vreau acasă! România te iubesc”
image
Cinci zodii au parte de schimbări majore și revelații importante în perioada 2–8 martie 2026. Scorpionii trec printr-un proces de renaștere

OK! Magazine

image
Bomba weekendului! Regele Charles și fratele lui, fostul Prinț Andrew, s-au aflat la Sandringham! S-au întâlnit sau nu?

Click! Pentru femei

image
Copiii au implorat-o să nu-și facă lifting facial! Jennifer Garner s-a mulțumit doar cu botox?

Click! Sănătate

image
Când este Lună Plină în 2026 şi cum ne influenţează