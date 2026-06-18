Adrian Veștea depune joi în Parlament programul de guvernare și lista de miniştri

Adrian Veștea merge joi, 18 iunie, la Parlament pentru a depune programul de guvernare și lista completă a miniștrilor propuși pentru noul Cabinet.

Într-un mesaj publicat cu o zi în urmă pe Facebook, Adrian Veştea, noul premierul desemnat de Nicuşor Dan pentru a forma guvernul care să pună capăt crizei politice, a precizat că, după o serie de evaluări privind impactul bugetar al măsurilor incluse, programul este aproape finalizat. El a ţinut să sublinieze că obiectivul principal este respectarea țintelor privind deficitul și construirea unui plan de guvernare care să poată fi pus efectiv în practică.

„Obiectivul nostru este să găsim echilibrul corect între nevoile reale ale societății și posibilitățile bugetare ale statului. În această perioadă, evaluăm cu atenție fiecare propunere, astfel încât măsurile incluse în programul de guvernare să fie eficiente și să poată fi puse în practică. Joi, în prima parte a zilei, vom depune la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor”, a transmis Adrian Veștea.

„Sunt încrezător că România va avea în foarte scurt timp un Guvern funcțional, capabil să asigure stabilitate, predictibilitate și soluții concrete pentru cetățeni. Mai puține orgolii și dispute politice! Mai multă responsabilitate! Mai multă muncă pentru România!”, a adăugat el.

Depunerea programului de guvernare vine la mai bine de 45 de zile de la momentul în care Guvernul Bolojan a fost demis, perioadă în care România a funcționat, dacă se poate spune "a funcţionat", fără un executiv cu mandat deplin.

Discuțiile dintre partidele politice pentru formarea unei noi majorități au avansat lent, cu mai multe runde de negocieri fără rezultat final, pe fondul unor diferențe de poziționare și al dificultății de a ajunge la un acord, astfel că Adrian Veştea va merge joi în parlament fără a avea o majoritate clară.