Ne așteaptă un nou val de caniculă. Temperaturile urcă până la 40°C: județele aflate sub cod galben și portocaliu

România intră într-un nou episod de vreme caniculară, iar meteorologii avertizează că valul de căldură se va intensifica în următoarele zile. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică valabilă până pe 4 august și avertizări Cod galben și Cod portocaliu de caniculă pentru mai multe regiuni ale țării.

Potrivit ANM, în intervalul 31 iulie, ora 10:00 – 4 august, ora 10:00, valul de căldură va persista în vestul și sudul țării și se va extinde, în weekend, către jumătatea nordică a Moldovei.

Temperaturi de până la 40 de grade și nopți tropicale

Cele mai afectate regiuni vor fi Banatul, Crișana, Maramureșul, cea mai mare parte a Transilvaniei și sudul și vestul Olteniei. Începând de sâmbătă, temperaturile foarte ridicate vor cuprinde și nordul Moldovei.

Meteorologii estimează maxime cuprinse, în general, între 33 și 38 de grade Celsius, însă în Câmpia de Vest temperaturile vor ajunge local la 39 de grade, iar izolat vor atinge 40 de grade Celsius.

Totodată, indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, ceea ce va accentua senzația de disconfort termic.

Specialiștii avertizează că vor fi și nopți tropicale, cu temperaturi minime care nu vor coborî, în general, sub 20-24 de grade, cele mai ridicate valori fiind așteptate în Dealurile de Vest.

Cod galben și Cod portocaliu în mai multe județe

Pentru intervalul 31 iulie, ora 10:00 – 1 august, ora 10:00, ANM a emis un Cod galben de caniculă pentru sudul și vestul Olteniei, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei și Maramureș.

În aceste zone sunt prognozate temperaturi de 33-37 de grade, iar disconfortul termic va fi ridicat.

În același interval, județele Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare se află sub Cod portocaliu, unde temperaturile maxime vor ajunge în jurul valorii de 38 de grade, iar nopțile vor fi tropicale, cu minime între 20 și 24 de grade.

Canicula se extinde în weekend

În intervalul 1 august, ora 10:00 – 2 august, ora 10:00, avertizările vor fi extinse.

Codul galben va include și jumătatea nordică a Moldovei, în timp ce județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș vor intra sub Cod portocaliu.

În aceste zone, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 37 și 39 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest, iar indicele temperatură-umezeală va depăși din nou pragul critic.

Meteorologii: Urmează o săptămână și mai fierbinte

ANM avertizează că actualul episod de caniculă reprezintă doar începutul unei perioade cu temperaturi extreme.

Potrivit prognozei, în intervalul 4-9 august, valul de căldură se va intensifica din nou, fiind așteptate noi episoade de caniculă și disconfort termic accentuat în mai multe regiuni ale țării.

Meteorologii recomandă populației să evite deplasările în orele de vârf, să se hidrateze corespunzător și să limiteze expunerea prelungită la soare, în special în zonele aflate sub avertizări de caniculă.