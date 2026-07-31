 Netflix, dat în judecată după ce copia unui film cu Nicolas Cage a fost furată din sediul său | adevarul.ro
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Netflix, dat în judecată după ce copia unui film cu Nicolas Cage a fost furată din sediul său

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Netflix a fost dat în judecată pentru 105 milioane de dolari după ce un hard disk care conținea o copie a filmului de război „Fortitude”, cu Nicolas Cage în rol principal și încă nelansat, a fost furat din sediul companiei din Los Angeles.

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

Producătorii lungmetrajului, realizat cu un buget de aproximativ 45 de milioane de dolari, susțin că incidentul le-a compromis șansele de distribuție și campania pentru premii, cerând despăgubiri de 105 milioane de dolari, scrie The Guardian.

Într-un comunicat transmis publicației The Hollywood Reporter, Netflix a respins acuzațiile și a susținut că nu își asumă răspunderea pentru pierderea unui film livrat fără măsurile de securitate considerate standard în industrie.

„Netflix contestă orice afirmație potrivit căreia își asumă riscul pierderii unui film livrat fără măsurile de protecție standard din industrie. Deși nu deținem drepturile asupra Fortitude, tratăm foarte serios securitatea conținutului și am luat măsuri suplimentare pentru a sprijini realizatorii filmului.

Am desfășurat o investigație amănunțită și am oferit monitorizarea site-urilor cunoscute pentru piraterie în vederea depistării unei eventuale distribuiri sau vânzări neautorizate, a transmis compania.

Potrivit procesului, Netflix a primit în luna iunie o copie digitală a filmului, după ce își exprimase interesul pentru materialele promoționale la finalul anului trecut. Copia urma să fie folosită doar pentru o vizionare internă, iar producătorii au cerut ulterior ștergerea fișierelor.

Sean Berney, șeful departamentului de achiziții de filme al Netflix, a scris într-un e-mail că este pentru prima dată când compania se confruntă cu un astfel de furt. De asemenea, producătorii acuză Netflix că nu a dezvăluit dacă a depus imediat o plângere la poliție și că ulterior ar fi refuzat solicitarea lor de a implica Departamentul de Poliție din Los Angeles (LAPD), după ce aceștia au depus propria plângere.

„Prejudiciul suferit de reclamanți este profund. Prin modul în care a gestionat filmul și prin atitudinea ulterioară, Netflix a pus în pericol investiția de peste 45 de milioane de dolari și valoarea comercială a producției. De asemenea, compania a privat filmul, distribuția și creatorii săi de oportunitatea unei lansări mondiale și a recunoașterii pe care aceasta le-ar fi putut aduce”, se arată în plângerea citată de Page Six.

„Fortitude” este un thriller de spionaj care are loc în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, cu Nicolas Cage, Matthew Goode, Michael Sheen și Ben Kingsley în distribuție, regizat de Simon West.

Proiectul l-a avut inițial asociat pe Martin Scorsese, care a fost ulterior dat în judecată de scenaristul Simon Afram într-un litigiu privind dezvoltarea filmului, soluționat ulterior pe cale amiabilă.

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