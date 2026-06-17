Eugen Tomac îl acuză pe liderul PNL: „Faptul că domnul Bolojan a fost nesincer cu domnul președinte Nicușor Dan ne-a dus în acest blocaj”

Eugen Tomac susține că Guvernul său nu a trecut deoarece Ilie Bolojan s-a răzgândit. Acesta l-a acuzat pe premierul interimar că a fost nesincer cu președintele Nicușor Dan.

Eugen Tomac a dezvăluit că, inițial „liderii PSD și PNL au manifestat deschidere” față de un guvern tehnocrat, eventual cu unii miniștri politici. Ulterior, președintele PNL, Ilie Bolojan, s-a răzgândit, a spus Tomac miercuri seara, în timpul unei intervenții telefonice la Antena 3 CNN.

„Evident, faptul că domnul Bolojan a fost nesincer cu domnul președinte Nicușor Dan ne-a dus în acest blocaj”, a declarat Eugen Tomac.

După ce a renunțat la mandatul acordat de președintele Nicușor Dan, Eugen Tomac a discutat cu Adrian Veștea despre șansele acestuia de a forma un Guvern.

„S-a plecat de la raționamentul că formațiunile politice ar prefera un om politic”, a explicat Tomac.

El a dezvăluit ce a discutat cu Veștea.

„Eu i-am spus că am reușit să adun peste 200 de voturi (…) Nu aveam de unde să garantez așa ceva, doar am subliniat ipoteza de la care pleca în urma discuțiilor pe care le-am avut (…) Eu aveam peste 200 de voturi (ca asigurări n.r.) atunci când am încheiat negocierile cu părțile implicate”, a precizat Tomac.

Întrebat când a aflat că nu are șanse să mai fie premier, Tomac a răspuns: “Când am constatat după ultimele discuții avute sâmbătă seara târziu că nu am nicio șansă să trec guvernul. L-am informat pe președinte, i-am propus să îmi retrag mandatul pentru că nu am vrut să ajung în situația în care mai trăgeam de timp câteva zile, știind că din nefericire înțelegerile agreate anterior nu mai sunt agreate. Sâmbătă seara a avut loc discuția”.

Întrebat de ce președintele a discutat cu Adrian Veștea încă de miercuri, Eugen Tomac a spus că Nicușor Dan a fost nevoit să se gândească la o soluție de rezervă în urma evoluției negocierilor.

“Când a văzut că PNL nu acceptă niciun compromis este evident că președintele trebuia să se gândească și la o soluție în care guvernul propus nu primește votul de învestire. Președintele a avut această responsabilitate de a găsi soluții pentru a veni imediat cu altă propunere. Discuția pe care am avut-o sâmbătă seara nu a făcut decât să pună în aplicare un alt scenariu pe care îl avea în minte când a discutat cu domnul Veștea”.