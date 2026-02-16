search
Luni, 16 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Pîslaru îl atacă pe Câciu după ce fostul ministru al Finanțelor a spus că există un risc de blocaj financiar pe PNRR: „Fie ești habarnist, fie oportunist”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a respins acuzațiile lansate de deputatul PSD Adrian Câciu privind riscul unui blocaj financiar în derularea PNRR și l-a numit pe acesta „habarnist” sau „oportunist”.  În replică,  fostul ministru al Fondurilor Europene i-a sugerat să aducă banii din program, „nu să faci politică crezând că te va lua Bolojan în PNL”.

Dragoș Pîslaru spune că Adrian Câciu încercă să-și apere numele la televizor. FOTO FB Dragoș Pîslaru
Dragoș Pîslaru spune că Adrian Câciu încercă să-și apere numele la televizor. FOTO FB Dragoș Pîslaru

Pîslaru afirmă că nu există niciun risc de blocaj și că cererea de plată numărul 4, în valoare de 2,3 miliarde de euro, se află în procedură de verificare la Comisia Europeană, cu termen estimat de finalizare în luna martie.

Într-o postare pe Facebook, ministrul l-a acuzat pe fostul titular al Finanțelor de „dezinformare deliberată”, afirmând că acesta ar încerca să atragă atenția publică prin declarații alarmiste.

În încercarea disperată de a-i apărea numele la televizor, fostul ministru PSD al Fondurilor Europene și al Finanțelor aruncă din nou minciuni în spațiul public. Știți la cine mă refer, domnul acela cu mașina de 100.000 de euro închiriată de la firma fostei soții. Haideți să clarificăm: Nu, nu există niciun risc de blocaj financiar pe PNRR. Ministerul Finanțelor alocă prioritate totală plăților pe PNRR. Avem la dispoziție credite bugetare instante.”

„Să spui că există un asemenea risc înseamnă fie că ești habarnist, fie ești doar un politician oportunist”

Pîslaru a punctat că Ministerul Finanțelor acordă prioritate plăților din PNRR și că România dispune de credite bugetare suficiente pentru a acoperi cheltuielile până la rambursarea de la Bruxelles.

„Decontarea cu Comisia Europeană avansează bine. În decembrie a fost depusă cererea de plată nr. 4 și suntem în proces de verificare și aprobare cu Comisia. În luna martie ar trebui să fie finalizat. Să spui că există un asemenea risc înseamnă fie că ești habarnist, fie ești doar un politician oportunist, care alege deliberat să semene panică doar de dragul de a câștiga trei like-uri pe Internet”.

„Vreau să te fac să îti miști fizicul la Bruxelles și să aduci banii din PNRR”

Replica lui Adrian Câciu nu a întârziat. Social-democratul i-a cerut ministrului să publice datele privind contul BNR dedicat PNRR și să accelereze încasarea fondurilor europene.

„Pîslaru, că să te creadă România, fă publice datele privind contul BNR pentru PNRR! Eu nu vreau să creez panică! Vreau să te fac să îti miști fizicul la Bruxelles și să aduci banii din PNRR. Nu să faci politică crezând că te va lua Bolojan în PNL. Vreau ca toți banii rămăși din PNRR să ajungă în țară! Poți să o faci?”, a scris Câciu, luni, pe Facebook.

„În loc să ataci, ar trebui să explici!”

Câciu a susținut că, în calitate de ministru, Pîslaru are obligația să explice întârzierile și să prezinte situația reală a fondurilor, nu să răspundă cu atacuri politice. El a reiterat că cererea de plată numărul 4 nu a primit încă validarea Comisiei Europene, deși termenul de două luni prevăzut în procedură ar fi expirat.

„PS: nu mă impresionează afirmațiile tale! Nu alerg după imagine. Am destulă și cu ține și fără ține! Cât ești ministru votat de mine trebuie să faci treabă pentru România. Și să informezi/dai explicații românilor! E atât de simplu să o faci! Deocamdată ești pe minus cu 10 mld euro(9,94 miliarde euro mai exact, adică 6,8 mld eur pierduți, 840 milioane euro neîncasați din CP3 și 2,3 mld din CP4). În loc să ataci, ar trebui să explici! Nu mie, românilor!”

Schimbul de replici vine pe fondul tensiunilor politice legate de implementarea PNRR, un program esențial pentru finanțarea reformelor și investițiilor asumate de România în fața Comisiei Europene.

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România, după ce iubita lui a fost deportată. „I-a luat 10 zile”
digi24.ro
image
Avem valori, dar nu le prețuim. Irina Bulmaga, locul 51 mondial la șah feminin: „Aș fi mulțumită și cu salariul mediu”
stirileprotv.ro
image
Ministerul Transporturilor trimite Corpul de Control la RAR Alba Iulia pentru a verifica omologarea mașinii electrice în care a ars de vie o femeie. Ce amănunt esențial le-ar fi scăpat inspectorilor RAR – SURSE
gandul.ro
image
Ghidul CNAS 2026: Ce analize și consultații gratuite poți face indiferent dacă ești asigurat
mediafax.ro
image
Gabriel Torje a semnat cu Antena 1! Emisiunea la care va participa fostul mijlocaș de la Dinamo
fanatik.ro
image
Masacru la ferma de bizoni din Cluj lansată de un fost chestor de poliție I VIDEO
libertatea.ro
image
Ce se știe despre românul care a încercat să răpească o fetiță în Italia. A cerut să fie trimis în țară cu o ambulanță
digi24.ro
image
Prăpăd în urma „stejarilor” » Gazonul arenei, distrus complet: s-au investit peste 500.000 de euro
gsp.ro
image
Omul pe care Gheorghe Hagi l-ar vrea afară din FRF, pentru a prelua echipa națională. Prunea: "Neapărat!"
digisport.ro
image
Zelenski se dezlănțuie împotriva rușilor: „Du-te dracului în Rusia!” / Ce a generat furia președintelui Ucrainei
stiripesurse.ro
image
O altă ucraineancă fugită din țară de teama războiului a fost omorâtă în SUA. Și iubitul ei a fost ucis
antena3.ro
image
Orașul în care trotuarele și spațiile verzi sunt păzite de bolovani: "Ne-am trezit cu ele peste noapte"
observatornews.ro
image
Au apărut noi detalii despre cazul românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Bărbatul ar fi acționat la...
cancan.ro
image
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
prosport.ro
image
Cât costă să racordezi o casă nouă la gaze, apă și curent în 2026
playtech.ro
image
Ce salariu are partenera de viață a lui Ilie Bolojan. Cum i s-au mărit veniturile cu aproape 40%
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
"Niciodată în viaţa mea nu am lucrat pentru bani, vă jur!" Are o avere uriașă, dar merge cu metroul în București
digisport.ro
image
Nu România e în spate – Expert mondial în mercenariat, despre implicarea unui stat în operațiunile lui Potra din Congo
stiripesurse.ro
image
S-a aflat cine este femeia care a căzut în fața mașinii, în Târgu Jiu. Nadiana Rozalia Olariu era angajată a Spitalului Județean de Urgență
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
PRIMELE IMAGINI cu Dan Petrescu după anunțul vindecării. Aduce cu un bătrânel relaxat care se bucură de pensie. Cum arată după ce a avut o afecțiune gravă!
romaniatv.net
image
Comunele care trebuie să rămână rapid fără primari: Mai citiți o dată până realizați ce înseamnă așa ceva
mediaflux.ro
image
Prăpăd în urma „stejarilor” » Gazonul arenei, distrus complet: s-au investit peste 500.000 de euro
gsp.ro
image
VIDEO Informații înfiorătoare despre unul dintre cele mai scandaloase cazuri din istorie. Safari uman la 70.000 de lire sterline. Mai mulți bogați au ucis cu cruzime copii și femei, familii întregi. Cum s-au organizat excursiile de vânătoare umană
actualitate.net
image
Ce s-a întâmplat exact când Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit cu Părintele Arsenie Boca: „Vă vor cerne!"
actualitate.net
image
Nicușor Dan, criticat dur de stiliști, după vizita în Belgia: „Ciufulit, pătat și cu încălțămintea roasă.” Sfatul internauților: „Du paltonul la spălătorie!”
click.ro
image
Ce trebuie să pui la rădăcina ghioceilor în luna februarie, ca anul viitor să aibă de 3 ori mai multe flori. Secretele cunoscute doar de florarii cu experiență
click.ro
image
Cele 3 zodii care vor fi fericite în dragoste în luna martie. Durerea dispare, iar bucuria înflorește în inimile lor
click.ro
sarah ferguson jpg
Proxenetism la Palat? Ducesa i-a oferit lui Jeffrey Epstein o femeie „singură și cu un corp grozav”. Nici fiicele ei n-au scăpat
okmagazine.ro
Sarah Ferguson în 1989, Profimedia (2) jpg
Nimfomana de la Palat. Deși soțul încerca s-o satisfacă, apetitul Ducesei atinsese cote nebănuite și apela la ”ajutoare”
okmagazine.ro
Zayn Malik și Gigi Hadid foto Profimedia jpg
Fostul membru al trupei One Direction recunoaște că n-a iubit-o niciodată pe mama copilului său!
clickpentrufemei.ro
Restaurarea statuii lui Ștefan cel Mare de la Iași (© Facebook / Mihai Chirica)
O scrisoare ascunsă în statuia lui Ștefan cel Mare de la Iași, descoperită în timpul restaurării
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
A ajuns de la o pensie de 850 € la venituri de 3.500 €. Metoda folosită de un pensionar de 77 de ani
image
Nicușor Dan, criticat dur de stiliști, după vizita în Belgia: „Ciufulit, pătat și cu încălțămintea roasă.” Sfatul internauților: „Du paltonul la spălătorie!”

OK! Magazine

image
Prima imagine cu fața Prințesei Lilibet, după mult timp. Adorabilă mezină a Prințului Harry crește văzând cu ochii

Click! Pentru femei

image
Fostul membru al trupei One Direction recunoaște că n-a iubit-o niciodată pe mama copilului său!

Click! Sănătate

image
Partenerul îţi întoarce spatele în timpul somnului? Iată ce înseamnă acest lucru!