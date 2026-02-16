Pîslaru îl atacă pe Câciu după ce fostul ministru al Finanțelor a spus că există un risc de blocaj financiar pe PNRR: „Fie ești habarnist, fie oportunist”

Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a respins acuzațiile lansate de deputatul PSD Adrian Câciu privind riscul unui blocaj financiar în derularea PNRR și l-a numit pe acesta „habarnist” sau „oportunist”. În replică, fostul ministru al Fondurilor Europene i-a sugerat să aducă banii din program, „nu să faci politică crezând că te va lua Bolojan în PNL”.

Pîslaru afirmă că nu există niciun risc de blocaj și că cererea de plată numărul 4, în valoare de 2,3 miliarde de euro, se află în procedură de verificare la Comisia Europeană, cu termen estimat de finalizare în luna martie.

Într-o postare pe Facebook, ministrul l-a acuzat pe fostul titular al Finanțelor de „dezinformare deliberată”, afirmând că acesta ar încerca să atragă atenția publică prin declarații alarmiste.

„În încercarea disperată de a-i apărea numele la televizor, fostul ministru PSD al Fondurilor Europene și al Finanțelor aruncă din nou minciuni în spațiul public. Știți la cine mă refer, domnul acela cu mașina de 100.000 de euro închiriată de la firma fostei soții. Haideți să clarificăm: Nu, nu există niciun risc de blocaj financiar pe PNRR. Ministerul Finanțelor alocă prioritate totală plăților pe PNRR. Avem la dispoziție credite bugetare instante.”

„Să spui că există un asemenea risc înseamnă fie că ești habarnist, fie ești doar un politician oportunist”

Pîslaru a punctat că Ministerul Finanțelor acordă prioritate plăților din PNRR și că România dispune de credite bugetare suficiente pentru a acoperi cheltuielile până la rambursarea de la Bruxelles.

„Decontarea cu Comisia Europeană avansează bine. În decembrie a fost depusă cererea de plată nr. 4 și suntem în proces de verificare și aprobare cu Comisia. În luna martie ar trebui să fie finalizat. Să spui că există un asemenea risc înseamnă fie că ești habarnist, fie ești doar un politician oportunist, care alege deliberat să semene panică doar de dragul de a câștiga trei like-uri pe Internet”.

„Vreau să te fac să îti miști fizicul la Bruxelles și să aduci banii din PNRR”

Replica lui Adrian Câciu nu a întârziat. Social-democratul i-a cerut ministrului să publice datele privind contul BNR dedicat PNRR și să accelereze încasarea fondurilor europene.

„Pîslaru, că să te creadă România, fă publice datele privind contul BNR pentru PNRR! Eu nu vreau să creez panică! Vreau să te fac să îti miști fizicul la Bruxelles și să aduci banii din PNRR. Nu să faci politică crezând că te va lua Bolojan în PNL. Vreau ca toți banii rămăși din PNRR să ajungă în țară! Poți să o faci?”, a scris Câciu, luni, pe Facebook.

„În loc să ataci, ar trebui să explici!”

Câciu a susținut că, în calitate de ministru, Pîslaru are obligația să explice întârzierile și să prezinte situația reală a fondurilor, nu să răspundă cu atacuri politice. El a reiterat că cererea de plată numărul 4 nu a primit încă validarea Comisiei Europene, deși termenul de două luni prevăzut în procedură ar fi expirat.

„PS: nu mă impresionează afirmațiile tale! Nu alerg după imagine. Am destulă și cu ține și fără ține! Cât ești ministru votat de mine trebuie să faci treabă pentru România. Și să informezi/dai explicații românilor! E atât de simplu să o faci! Deocamdată ești pe minus cu 10 mld euro(9,94 miliarde euro mai exact, adică 6,8 mld eur pierduți, 840 milioane euro neîncasați din CP3 și 2,3 mld din CP4). În loc să ataci, ar trebui să explici! Nu mie, românilor!”

Schimbul de replici vine pe fondul tensiunilor politice legate de implementarea PNRR, un program esențial pentru finanțarea reformelor și investițiilor asumate de România în fața Comisiei Europene.