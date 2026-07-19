„A aflat înaintea lui Bolojan”. Cine știa că Adrian Veștea va fi nominalizat premier. Dezvăluirea lui Ciprian Ciucu: „Un șoc”

O dezvăluire neașteptată despre nominalizarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier a fost făcută de Ciprian Ciucu. Primarul Capitalei susține că edilul Chișinăului, Ion Ceban, știa despre decizie cu câteva ore înaintea unor lideri importanți ai PNL.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că nominalizarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier, făcută de președintele Nicușor Dan, l-a luat prin surprindere. Prim-vicepreședintele PNL susține că a aflat despre decizie în timp ce se afla la Singapore și că primarul Chișinăului, Ion Ceban, știa despre nominalizare cu câteva ore înaintea unor lideri ai PNL.

Ciprian Ciucu a povestit, în emisiunea „În fața ta”, de la Digi24, cum a aflat despre decizia președintelui Nicușor Dan de a-l nominaliza pe Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru.

„Un șoc. Eram la Singapore. O să vă dau o știre acum. Nu pot s-o probez, dar... credeți-mă pe cuvânt, că n-am cum să inventez așa ceva”, a declarat primarul Capitalei.

Potrivit lui Ciucu, după ce a aflat despre nominalizare, a discutat cu primarul Chișinăului, Ion Ceban, căruia i-a spus că președintele României l-a desemnat pe Adrian Veștea pentru funcția de premier fără ca liderii PNL să fi fost informați în prealabil.

„I-am spus că tocmai am aflat că președintele României, fără ca noi să știm – că vorbisem cu Ilie Bolojan și cu Dan Motreanu – l-a nominalizat pe domnul Veștea prim-ministru. Zice: «A, nu știai?»”, a relatat Ciprian Ciucu.

Prim-vicepreședintele PNL susține că a fost surprins să afle că edilul Chișinăului era deja la curent cu decizia.

„L-am întrebat: «Tu știai?». Mi-a răspuns că: «Da, de câteva ore». Mi-a arătat telefonul, unde îi scrisese cineva despre Veștea. Deci domnul Ceban de la Chișinău a aflat înaintea lui Ilie Bolojan, înaintea mea și a lui Dan Motreanu că Veștea va fi nominalizat premier al României”, a afirmat Ciprian Ciucu.

Interviul integral cu primarul general al Capitalei va fi difuzat duminică, de la ora 14.00, în cadrul emisiunii „În fața ta”, la Digi24.