 „A aflat înaintea lui Bolojan”. Cine știa că Adrian Veștea va fi nominalizat premier. Dezvăluirea lui Ciprian Ciucu: „Un șoc” | adevarul.ro
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„A aflat înaintea lui Bolojan”. Cine știa că Adrian Veștea va fi nominalizat premier. Dezvăluirea lui Ciprian Ciucu: „Un șoc”

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O dezvăluire neașteptată despre nominalizarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier a fost făcută de Ciprian Ciucu. Primarul Capitalei susține că edilul Chișinăului, Ion Ceban, știa despre decizie cu câteva ore înaintea unor lideri importanți ai PNL.

Ciprian Ciucu Foto: Mediafax
Ciprian Ciucu Foto: Mediafax

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că nominalizarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier, făcută de președintele Nicușor Dan, l-a luat prin surprindere. Prim-vicepreședintele PNL susține că a aflat despre decizie în timp ce se afla la Singapore și că primarul Chișinăului, Ion Ceban, știa despre nominalizare cu câteva ore înaintea unor lideri ai PNL.

Ciprian Ciucu a povestit, în emisiunea „În fața ta”, de la Digi24, cum a aflat despre decizia președintelui Nicușor Dan de a-l nominaliza pe Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru.

„Un șoc. Eram la Singapore. O să vă dau o știre acum. Nu pot s-o probez, dar... credeți-mă pe cuvânt, că n-am cum să inventez așa ceva”, a declarat primarul Capitalei.

Potrivit lui Ciucu, după ce a aflat despre nominalizare, a discutat cu primarul Chișinăului, Ion Ceban, căruia i-a spus că președintele României l-a desemnat pe Adrian Veștea pentru funcția de premier fără ca liderii PNL să fi fost informați în prealabil.

„I-am spus că tocmai am aflat că președintele României, fără ca noi să știm – că vorbisem cu Ilie Bolojan și cu Dan Motreanu – l-a nominalizat pe domnul Veștea prim-ministru. Zice: «A, nu știai?»”, a relatat Ciprian Ciucu.

Prim-vicepreședintele PNL susține că a fost surprins să afle că edilul Chișinăului era deja la curent cu decizia.

„L-am întrebat: «Tu știai?». Mi-a răspuns că: «Da, de câteva ore». Mi-a arătat telefonul, unde îi scrisese cineva despre Veștea. Deci domnul Ceban de la Chișinău a aflat înaintea lui Ilie Bolojan, înaintea mea și a lui Dan Motreanu că Veștea va fi nominalizat premier al României”, a afirmat Ciprian Ciucu.

Interviul integral cu primarul general al Capitalei va fi difuzat duminică, de la ora 14.00, în cadrul emisiunii „În fața ta”, la Digi24.

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