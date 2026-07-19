 Un elev din Buzău a cucerit aurul pentru România la Olimpiada Internațională de Chimie. Patru medalii obținute de lotul național în Uzbekistan | adevarul.ro
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Un elev din Buzău a cucerit aurul pentru România la Olimpiada Internațională de Chimie. Patru medalii obținute de lotul național în Uzbekistan

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Un elev de la Colegiul Național „B.P. Hasdeu” din Buzău a cucerit medalia de aur la Olimpiada Internațională de Chimie, iar România a obținut un bilanț remarcabil de patru medalii la competiția desfășurată în Uzbekistan.

Un aur, două medalii de argint și un bronz pentru România
Patru medalii obținute de lotul național în Uzbekistan Foto: Ministerul Educației

Matei Gabriel Ursachescu s-a clasat pe primul loc și a obținut medalia de aur la cea de-a 58-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Chimie (IChO 2026), desfășurată la Tașkent, în perioada 10-19 iulie 2026.

România a fost reprezentată pe podium și de alți trei elevi. Mihnea Gabriel Alexe, de la Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” din București, și Mihai Stanciu, de la Colegiul Național „Moise Nicoară” din Arad, au obținut medalii de argint.

O a patra medalie, de bronz, a fost câștigată de Tudor Ștefan Anghel, elev al Colegiului Național „B.P. Hasdeu” din Buzău.

Potrivit Ministerului Educațieei, performanța elevilor români vine după o perioadă de pregătire riguroasă, atât teoretică, cât și practică. Pregătirea lotului național a fost susținută de cadre didactice de la Facultatea de Chimie a Universității din București.

Lotul României a fost coordonat de prof. dr. Daniela Bogdan, de la Colegiul Național „Sf. Sava” din București, și de conf. univ. dr. Mihaela Matache, de la Facultatea de Chimie a Universității din București.

Ministerul Educației și Cercetării a transmis felicitări elevilor și tuturor celor care au contribuit la pregătirea și participarea acestora la competiția internațională.

La nivelul Ministerului Educației și Cercetării, coordonarea participării României la Olimpiada Internațională de Chimie a fost asigurată de Direcția Olimpiade, Concursuri, Parteneriate și Educație Extracurriculară.

„Ministerul Educației și Cercetării sprijină participarea loturilor naționale ale țării noastre la olimpiadele internaționale prin acoperirea taxelor de participare și a costurilor deplasărilor, diurnă aferentă zilelor de ședere, precum și în organizarea și desfășurarea etapelor ce preced olimpiadele internaționale - etapele locale/ județene/ municipale și naționale ale acestor competiții”, a trasmis instituția.

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