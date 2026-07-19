Breaking Județul care intră sub Cod roșu de vijelii: grindină de până la 7 centimetri și rafale de peste 90 km/h

Meteorologii au emis duminică, 19 iulie, o avertizare nowcasting de cod roșu de vijelii pentru mai multe localități din județul Neamț.

Avertizarea este valabilă până la ora 15.50 Sunt vizate localitățile Grumăzești, Bodești, Petricani, Girov, Crăcăoani, Bălțătești, Ștefan cel Mare, Ghindăoani, Negrești și Dobreni.

În zonele avertizate sunt prognozate averse torențiale, cu acumulări de peste 50-60 de litri pe metru pătrat, grindină de mari dimensiuni, cu diametrul de 5 până la 7 centimetri, frecvente descărcări electrice și vijelii puternice.

Vântul va sufla cu rafale care pot depăși 90 de kilometri pe oră, existând risc de producere a unor pagube.

Autoritățile recomandă populației din localitățile vizate să evite deplasările pe durata manifestării fenomenelor periculoase și să se adăpostească în spații sigure.

De asemenea, este recomandată evitarea zonelor din apropierea copacilor, stâlpilor sau a altor obiecte care pot fi doborâte de vânt.