Robert Sighiartău îl acuză pe Nicușor Dan că s-a implicat în tentativa de rupere a PNL pentru înlăturarea lui Bolojan

Vicepreședintele PNL, Robert Sighiartău, a afirmat vineri, 17 iulie, că preşedintele Nicuşor Dan a fost implicat în încercarea de „rupere” a partidului și de a-l schimba pe Ilie Bolojan de la conducere. Acesta a adăugat că „cei care reprezintă aripa vechiului sistem s-au lăudat cu asta, că preşedintele a participat la întâlniri cu dânşii”.

„A fost mai mult decât un puci. În Partidul Naţional Liberal au mai fost schimbări de conducere, au mai fost facţiuni care să aibă diferite păreri faţă de conducerea partidului, însă ceea ce s-a întâmplat în ultimele şase luni în Partidul Naţional Liberal este ceva fără precedent. De ce?

Pentru că şi-au dat mâna nişte oameni transpartinic pentru a-l da jos pe Bolojan în primă fază, apoi pentru a-l pune pe Adrian Veştea, prim-ministru, în a doua fază, tot cu gândul de a rupe Partidul Naţional Liberal. Deci, s-a trecut de la etapa de a avea păreri diferite, de a da un puci pentru a schimba un simplu preşedinte.

Lucrurile au ajuns la un alt nivel, din păcate, şi preşedintele a fost implicat în această bătălie, ceea ce, din punctul meu de vedere, s-a decredibilizat, cel puţin în faţa membrilor Partidului Naţional Liberal”, a declarat Sighiartău într-un interviu pentru Libertatea.

Sighiartău: „Partidul Naţional Liberal a rezistat”

El a remarcat că, deşi preşedintele a spus că este mediator, „în această etapă, în special de rupere a Partidului Naţional Liberal sau de schimbare a lui Ilie Bolojan a fost implicat”.

„Din păcate, cei care reprezintă aripa vechiului sistem s-au lăudat cu asta, că preşedintele a participat la întâlniri cu dânşii, după nominalizarea domnului Veştea. Ceea ce este trist din punctul meu de vedere, al omului care îl cunosc Nicuşor, pe care l-am susţinut pentru Primăria Capitalei. Însă… trecând peste asta, Partidul Naţional Liberal a rezistat.

Şi mai mult decât faptul că a rezistat, cu fiecare lovitură, fie că a fost mai puternică, fie că a fost din partea Partidului Social-Democrat, a preşedintelui sau din interior, partidul a devenit mai puternic”, a mai spus Robert Sighiartău.

Robert Sighiartău a afirmat că susținerea aproape unanimă pentru Ilie Bolojan la Congres arată că PNL își dorește un partid în care deciziile să fie luate în interiorul formațiunii, nu impuse din afara acesteia, inclusiv de la Palatul Cotroceni.

Pe 14 iunie, președintele Nicușor Dan a anunțat că Eugen Tomac și-a depus mandatul, iar în locul său a fost desemnat premier Adrian Veștea, prim-vicepreședinte al PNL. Desemnarea a generat reacții mixte din partea PNL.

Președintele partidului, Ilie Bolojan, a afirmat la scurt timp că liderii PNL nu au fost anunțați înainte de desemnare.

„Am luat act de faptul că președintele Nicușor Dan l-a desemnat pentru funcția de prim-ministru pe domnul Adrian Veștea. Nici conducerea PNL și nici eu, personal, nu am fost informați anterior de președinte în privința acestei decizii, un act ostil, o evidentă încercare de rupere a PNL, intenție intuită încă de la doborârea guvernului în interesul PSD.

Încercarea de a impune unui partid un premier din rândurile sale, fără a avea măcar o consultare prealabilă și după toate deciziile luate în unanimitate de forurile partidului, încalcă orice principiu de colaborare politică loială”

De cealaltă parte, pe 15 iunie, Cătălin Predoiu, pe atunci prim-vicepreședinte al PNL, susținea că ieșirea din blocajul politic poate fi realizată prin instalarea Guvernului condus de Adrian Veștea și refacerea Coaliției de guvernare până în iunie 2027. Între timp, Predoiu și-a dat demisia din funcția de prim-vicepreședinte al partidului.