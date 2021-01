EXCLUSIV Dan Negru: „Politicienii români sunt mult mai tăntălăi decât actorii”

Dan Negru prezintă emisiunile de Revelion din România de 21 de ani, la început la TVR, iar din 2000 la Antena 1. De asemenea, Dan Negru este singurul prezentator de show de Revelion care poate fi văzut ciocnind şampanie la cumpăna dintre ani în două ţări (emisiunile fiind înregistrate). Şi asta pentru că timişoreanul prezintă de 15 ani spectacolul de Revelion din Republia Moldova, la postul de televiziune Prime Tv. Ce s-a schimbat în aceşti ani în spectacolele de „revel”, a povestit Dan Negru, pentru „Adevărul”.

Adevărul: Primii tăi telespectatori sunt acum oameni maturi sau persoane în vârstă, alţii... nici nu mai trăiesc. Care e secretul longevităţii tale la show-urile de Revelion?

Acesta a fost al 21-lea an de Revelion, dar, totuşi, mă simt ca Maradona, care era mereu întrebat de golul acela cu mâna. Deşi, săracul de el, a mai jucat într-o mulţime de meciuri importante. Toată lumea mă ia doar cu Revelionul, nu mă mai întreabă de show-urile din timpul anului. Show-urile din timpul anului pălesc din cauza audienţelor uriaşe pe care le fac revelionele mele. E adevărat, pe unde mă duc, lumea mă întreabă de revelioane. Oameni care acum au 30 de ani îmi spun că au crescut cu mine. Acum 21 de ani, ei aveau 9. În lumea media din România, longevitatea e rară. Toată lumea se uită la mine ca la o „pasăre rară”. Întrebarea corectă e cum am supravieţuit să fiu lider 21 de ani.

Adevărul: Ce s-a schimbat de-a lungul anilor în showurile TV din România?

În timpul celor 21 de ani am schimbat multe formate. Am schimbat multe echipe. Am prins programe de Revelion cu Gică Petrescu sau cu Dan Spătaru, după cum am şi cu Smiley, Dorian Popa sau Selly. O mulţime de generaţii. Anul acesta am fost lider de piaţă, dar nu a fost cel mai bun an. Chiar dacă oamenii au stat în casă, telespectatorii sunt mult mai puţini ca acum 20 de ani. Atunci nu exista online, HBO, Youtube, Facebook, Netflix, alte posturi, nicio altă ofertă. Acum te baţi cu tabletele, cu telefoanele. Acum 20 de ani, omul avea o singură opţiune dacă nu avea bani de restaurant. Se uita la televizor. Nu exista noţiunea de Dubai. În 2002-2003 au fost cifre absolut uriaşe.

„Bieţii de noi am prins finalul erei televiziunii”

Adevărul: Din cauza comunismului, românii nu au prins mult din televiziunea clasică.





Aşa e. N-am prins mult din „golden age-ului” televiziunii, pentru că a început internetul, oamenii au început să călătorească cu avionul. Telespectatorii sunt tot mai puţini. Televiziunea din România nu a inventat nimic, noi n-am văzut nimic, n-am avut nimic din epoca de aur a televiziunii. Televiziunile particulare au început să apară la noi prin 95-96. Bieţii de noi am prins finalul erei televiziunii. Noi, ca naţie, am ratat total divertismetul TV. Există formate de showuri în SUA care au început în 1948. La noi, pe atunci se pregătau să-l ducă pe bunicul la Canal. Filmul lui Disney, „Albă ca zăpada” a fost lansat în 1927. Disney şi-a făcut firma în 1919, pe când noi făceam Unirea şi nu am avut un fotograf în acea sală de la Alba Iulia. Ăsta e motivul pentru care acum ardem etape la greu. Ne-am aşezat la masă flămânzi şi am început să mâncăm tot.

Adevărul: Anul acesta ai profitat şi de pandemia de coronavirus?

Acesta a fost un Revelion aparte, pentru că a fost un an complicat, cu multă lume care a stat în casă. În online au apărut foarte MM-uri şi poante despre „Revelionul lui Negru”. Prin decembrie se spunea: „Să nu facă Negru COVID, că nu mai avem revelion”. A fost o nebunie şi asta. Ca niciodată.

Adevărul: Cum comentezi scandalul de la revelionul TVR-ului, unde umoriştii au fost acuzaţi că au făcut mişto de coronavirus şi autorităţi?





Foarte mulţi jurnalişti m-au sunat să-mi ceară o părere. Răspunsul meu este acelaşi; nu am apucat să văd programul lor şi am învăţat să nu-mi lovesc sau să-mi judec colegii, pentru că mâine s-ar putea să lucrez cu ei. Nu ştiu sigur scopul scandalului de la TVR. Glume pe seama preşedintelui am făcut şi noi, în noaptea de Revelion, cu Maia Morgenstern deghizată în Trump, Carmen Tănasă deghizată în Putin, care făceau mişto de Iohannis. Discutau cât de încet e Iohannis şi cum a inaugurat un metrou...Am avut şi noi umor politic. Nu am avut probleme. Umorul cu personaje politice a dispărut în România. Nu pentru că e cenzură, ci pentru că nu mai face audienţă. Ăia pe care-i imitai sunt mai buni în umor decât actorii. Politicienii români sunt mult mai tăntălăi decât actorii. N-ai ce să mai imiţi, nu mai poţi să copiezi o caricatură.

Adevărul: De 15 ani faci Revelionul şi în Republica Moldova. Cum sunt telespectatorii basarabeni?



Mă onorează că pot să fiu lider de piaţă şi în Moldova. Lucrez tot pe formate internaţionale, dar e mai greu de mulţumit publicul din Moldova decât publicul românesc. Pentru că moldovenii sunt bilingvi. Ştiu limba rusă şi limba română. Ei, cu telecomanda în mână se uită la patru ţări. Se uită la televiziunea rusească, la cea din Ucraina, la cea din Moldova şi, din când în când, la cea din România. Acolo bătaia e şi mai cumplită pe televiziune. Iar ruşii au televizune, fac divertisment uriaş! Se învârt bani la nivelul televiziunilor americane. Pretenţiile moldovenilor sunt infinit mai mari. Nu trebuie să-i privim depreciativ.



