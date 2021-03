Alin Nica a fost din nou împotriva carantinei: „Amenzile nu vor convinge cetăţenii, ci îi vor întoarce mai rău împotriva măsurilor restrictive”

Alin Nica, preşedintele CJ Timiş, nu a votat nici de această dată pentru carantinarea Timişoarei şi a celor patru comune periurbane. Liberalul susţine că nu s-a schimbat nimic faţă de discuţiile pe care le-a avut în Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş, din urmă cu două săptămâni. În consecinţă, şi-a menţinut votul împotriva măsurii de carantină pe care o consideră formală şi ineficientă.

“Mi-am menţinut votul împotriva carantinei în cadrul şedinţei CSJU de astăzi. Nu din rea voinţă ci pentru că nu am primit răspuns la întrebările adresate şi pentru că nu sunt de acord cu modul superficial în care au fost tratate problemele cetăţenilor. S-a decis astăzi cu 27 de voturi din 39 ca Timişoara şi zona periurbană să continue o carantină dovedită a fi ineficientă, rata de infectare fiind în creştere.





M-au surprins neplăcut mai multe aspecte dar ce am găsit cu adevărat deranjant au fost vocile care mi-au cerut să nu îmi mai exprim public opinia deoarece sunt în dezacord. Eu, în CJSU, reprezint cetăţenii şi comunitatea. Spre deosebire de alţii, nu mă erijez într-un salvator care ştie binele universal al comunităţii şi care dă carantină cu orice preţ.



Pentru a treia oară în ultimele săptămâni am cerut o discuţie bazată pe date. Am solicitat să ne gândim la toate segmentele societăţii. Am primit doar argumente medicale, majoritatea emoţionale”, a spus Alin Nica. Acesta susţine că înţelege presiunea pe sistemul medical şi cunoşte eforturile depuse de personalul medical şi de forţele de ordine, dar că tocmai pentru ei, pentru protejarea lor, a cerut să se gândească eficient.

“Am întrebat cum se gândesc colegii din CJSU să coopteze populaţia, să o facă parte din proces, respectându-i nevoile. Nu am primit niciun răspuns. Amenzile nu vor convinge cetăţenii, ci îi vor întoarce mai rău împotriva măsurilor restrictive. Avem nevoie să lucrăm împreună cu cetăţenii. Am respectat şi vă îndemn să respectaţi regulile specifice carantinei şi forţele de ordine care o pun în aplicare. Chiar dacă nu am adunat suficiente voturi pentru ridicarea carantinei sunt cu sufletul împăcat că am făcut tot posibilul ca vocea comunităţii să fie auzită”, a mai spus Alin Nica.