Soluția găsită de Guvern pentru a menține centrala nucleară de la Cernavodă în funcțiune. S-au alocat 7 milioane de lei pentru intervenții de urgență

Premierul interimar, Ilie Bolojan, a anunțat vineri, 31 iulie, că Guvernul a alocat 7 milioane de lei din Fondul de rezervă pentru lucrări de urgență menite să asigure funcționarea Centralei Nucleare de la Cernavodă, în contextul secetei și scăderii debitului Dunării.

„România traversează, alături de celelalte state din regiune, o perioadă dificilă din punct de vedere energetic. Seceta prelungită și scăderea accentuată a debitului Dunării afectează producția de energie, în special funcționarea Centralei Nucleare de la Cernavodă.

În aceste condiții, prioritățile noastre sunt să menținem sistemul energetic în echilibru, să luăm măsuri rapide pentru menținerea capacităților de producție și să reducem consumul în orele serii.

În ședința de Guvern de astăzi am aprobat alocarea a 7 milioane de lei din Fondul de rezervă bugetară pentru intervenții de urgență în zona bifurcației Bala – Dunărea Veche. Fondurile vor putea fi folosite pentru a lua măsurile tehnice în vederea menținerii nivelului apei necesar funcționării Grupului 2 al Centralei Nucleare de la Cernavodă”, a transmis premierul, într-o postare pe Facebook.

Ilie Bolojan a declarat că Guvernul a mobilizat toate resursele pentru menținerea alimentării cu energie, dispunând funcționarea la capacitate maximă a unităților de producție, accelerarea autorizării noilor investiții și pregătirea unor importuri de energie pentru orele de vârf.

„Avem nevoie de importuri de energie, iar Transelectrica și Nuclearelectrica poartă discuții cu partenerii noștri pentru asigurarea unor importuri de energie în orele de vârf. De asemenea, continuăm dialogul cu țările din zonă pentru a valorifica toate opțiunile disponibile.

Luni vom avea o întâlnire cu principalii consumatori industriali din România pentru a analiza măsuri de reducere voluntară a consumului în intervalele cu cerere ridicată.

În același timp, fac apel către autoritățile publice, companii și cetățeni să contribuie, printr-un consum responsabil, la menținerea echilibrului sistemului energetic. Fiecare megawatt economisit contează în această perioadă.”

Premierul a transmis că Executivul ia măsuri pentru depășirea crizei energetice din următoarele săptămâni și continuă investițiile menite să prevină astfel de situații pe viitor, mulțumind celor implicați în menținerea funcționării sistemului energetic.

Sarcina Forțelor Navale Române: Misiuni de cercetare hidrografică pe Dunărel

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a transmis că Forțele Navale Române execută misiuni de cercetare hidrografică în sectorul fluvial cuprins între kilometrul 345 și kilometrul 346 al Dunării, în zona intersecției Brațului Bala cu Dunărea Veche.

Prefectul din Tulcea cere intervenția Corpului de Control pentru verificarea activităților agricole din Delta Dunării

„Activitatea are ca obiectiv obținerea datelor tehnice necesare realizării unui prag submers, destinat redistribuirii unei părți a debitului către Dunărea Veche și menținerii unui nivel al apei care să permită asigurarea condițiilor necesare funcționării CNE Cernavodă.

Direcția Hidrografică Maritimă din cadrul Forțelor Navale Române acționează în zonă cu specialiști și echipamente specifice pentru efectuarea măsurătorilor hidrografice și batimetrice, determinarea configurației albiei și stabilirea parametrilor tehnici necesari fundamentării soluției de intervenție”, anunță MApN într-un comunicat.

Ministerul adaugă că datele obținute vor fi puse la dispoziția autorităților și instituțiilor cu responsabilități în gestionarea situației, pentru adoptarea și implementarea, în regim de urgență, a soluțiilor tehnice necesare.

„Ministerul Apărării Naționale, prin Forțele Navale Române, sprijină astfel efortul interinstituțional pentru menținerea condițiilor necesare funcționării în siguranță a infrastructurii energetice critice de la Cernavodă.”

Centrala de la Parks din Ungaria ar putea rămâne închisă săptămâni întregi

Criza energiei cauzată de secetă se resimte și în Ungaria. Premierul ungar Peter Magyar a anunțat vineri, 31 iulie, că centrala nucleară Paks din Ungaria ar putea rămâne închisă timp de săptămâni întregi, în contextul în care se estimează că nivelul apei Dunării va rămâne prea scăzut pentru ca aceasta să funcționeze în condiții de siguranță.

„Din motive de economisire a energiei, grupul TISZA solicită amânarea şedinţelor parlamentare de luni şi marţi. Iluminatul decorativ al tuturor instituţiilor aflate în administrarea statului va fi oprit cel târziu începând de luni”, a postat premierul Magyar vineri pe Facebook.

Cele patru reactoare ruseşti ale centralei funcţionează la mai puţin de 50% din capacitatea lor combinată de 2 gigawaţi şi se preconizează că vor fi oprite complet luni, 3 august, întrucât se estimează că nivelul apei Dunării va scădea şi mai mult.

Magyar şi-a reiterat apelul către marile companii industriale, inclusiv producătorii de automobile şi de baterii, de a reduce consumul de energie electrică şi de apă pentru a contribui la asigurarea securităţii energetice.

„Mă adresez marilor companii cu mesajul că aşteptăm în continuare să primim planurile lor privind opririle voluntare”, a declarat Magyar.

Compania MOL va opri unele instalații din Ungaria și își va diminua consumul de electricitate cu 40%. Totodată, fabrica de baterii Samsung SDI din Göd va reduce consumul de apă cu 50% și pe cel de energie electrică cu 10% în orele de vârf.