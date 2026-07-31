Scandal după ce o fetiță de 6 ani a fost lovită de mașină. Șoferul a fugit de frica rudelor, iar poliția a intervenit în forță

Un accident rutier în care o fetiță de șase ani a fost rănită a degenerat într-un scandal de amploare în comuna Lumina, județul Constanța. Potrivit polițiștilor, șoferul implicat a părăsit inițial locul accidentului de teamă să nu fie agresat de rudele copilei, iar intervenția forțelor de ordine pentru restabilirea ordinii s-a soldat cu imobilizarea unui alt bărbat care s-ar fi opus măsurilor dispuse de autorități.

Accidentul și incidentele care au urmat au avut loc joi seară, pe strada Teiului din comuna Lumina, relatează News.ro.

Polițiștii din Năvodari au fost sesizați prin 112 cu privire la producerea unui accident rutier în urma căruia o fetiță de șase ani, aflată în calitate de pieton, a fost rănită.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, conducătorul auto a părăsit locul accidentului imediat după impact.

„În cauză, conducătorul autoturismului implicat a părăsit iniţial locul producerii accidentului, motivat de starea de temere generată de reacţia agresivă a anturajului minorului, care a devenit recalcitrant şi a încercat să îl agreseze fizic. La scurt timp după incident, şoferul s-a prezentat la sediul unităţii de poliţie pentru a declara evenimentul rutier. Acesta a fost testat cu aparatele din dotare, rezultatele indicând valori negative”, au transmis reprezentanții IPJ Constanța.

Copila rănită a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

Tensiuni la locul accidentului

În timpul intervenției polițiștilor și jandarmilor, în zonă s-au adunat numeroase persoane, iar o parte dintre acestea au devenit recalcitrante,

O parte dintre acestea au adoptat o conduită vehementă, violentă şi recalcitrantă, adresând injurii şi ameninţări la adresa forţelor de ordine şi refuzând în mod repetat să se supună somaţiilor legale de a înceta scandalul şi de a se îndepărta”, a precizat IPJ Constanța.

Situația s-a amplificat în momentul în care un bărbat ar fi manifestat un comportament agresiv și s-ar fi opus măsurilor dispuse de polițiști.

„Întrucât un bărbat a devenit agresiv fizic şi s-a opus activ măsurilor legale impuse, acţionând cu o opoziţie violentă pentru a zădărnici intervenţia şi a împiedica introducerea în autospeciala de poliţie, forţele de ordine au fost nevoite să recurgă la utilizarea forţei fizice şi a materialelor iritant-lacrimogene din dotare, în strictă conformitate cu prevederile legale privind uzul mijloacelor de constrângere. Această intervenţie fermă a fost necesară pentru a restabili ordinea şi siguranţa publică, pentru aplanarea stării conflictuale şi protejarea integrităţii efectivelor angrenate”, au explicat reprezentanții instituției.

Imaginile au ajuns pe rețelele sociale

Intervenția a fost filmată de un membru al familiei bărbatului implicat și postată ulterior pe o rețea de socializare. În imagini se observă cum mai mulți polițiști încearcă să îl urce pe acesta în autospecială, în timp ce o femeie le cere să îl lase în pace și susține că bărbatul „a fost umplut de sânge”.

„Ca la noi, la nimeni. Omul vine de la muncă și dați cu spray în ochii copiilor lui și în el. L-au rupt cu bătaia doar pentru că era pe strada sa. Să vă fie rușine, Poliția Română, că profitați de hainele statului!”a scris pe Facebook, Tudor Bălan, bărbatul care a filmat întreaga scenă și care ulterior a adăugat, într-un comentariu:

„Oameni care trebuie să ne apere ne iau la bătaie fără motiv”.

În urma incidentului, polițiștii au aplicat sancțiuni contravenționale unor persoane pe care le acuză că au întreținut starea conflictuală și continuă cercetările în dosarul penal deschis pentru vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului.

„Pentru abaterile comise de la normele de convieţuire socială şi nerespectarea dispoziţiilor legale, persoanele care au instigat şi au întreţinut starea conflictuală au fost sancţionate contravenţional, iar în cauză sunt continuate cercetările în cadrul dosarului penal întocmit sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de vătămare corporală din culpă şi părăsirea locului accidentului fără încuviinţarea organelor de poliţie”, au transmis polițiștii.