„Cum am fost salvat din creasta morţii“. Aventura alpinistului român Geo Badea în Himalaya VIDEO

Spatele îl durea atât de tare încât cu greu a reuşit să coboare câteva sute de metri.

„Efectiv nu mă mai puteam mişca de durere. Aşa am ajuns să înnoptez la aproximativ 7600 m. A fost o noapte albă şi adesea confuză, însă am luptat la maxim să rezist. Am avut şi noroc, recunosc. Fără pic de vînt, iar sub zero, numai câteva grade. Spre dimineaţă, colegii chilieni, azeri, polonezi, spanioli, m-au condus spre Câmp 3, unde a trebuit să mă odihnesc, iar în următoarele 2 zile, am coborât în Câmp 2 şi respectiv Base Camp”, adaugă acesta.







Sursa arhivă personală





Este pentru prima dată când un montaniard din judeţul Dâmboviţa urcă un vîrf de 8.000 de metri.

Prima ascensiune pe Broad Peak a avut loc în 1957, fiind vorba de o expediţie austriacă din care au făcut parte Fritz Wintersteller, Marcus Schmuck, Kurt Diemberger şi Hermann Buhl.