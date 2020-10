Drumul anevoios al vinului din vie şi până în pahar. „Vinul nostru e aşa cum l-au dat natura şi Dumnezeu”

Are 29 de ani şi se poate spune că are trei meserii: contabil, cântăreţ şi viticultor. Ambiţia şi perseverenţa şi-au spus cuvântul în viaţa lui Vlad, un tânăr din judeţul Satu Mare, care demonstrează că atâta timp cât pui pasiune în muncă, nimic nu e este suficient de greu. La bază Vlad este absolvent al Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai Cluj Napoca, iar timpul liber a învăţat să şi-l împartă între taragot şi podgorie, care este, de altfel, afacerea familiei.

Încă de mic, Vlad a învăţat că munca grea este mereu răsplătită. Părinţii lui au pus bazele podgoriei în urmă cu 32 de ani, dintr-o pasiune care i-a aparţinut încă de la vremea respectivă tatălui său care pe atunci era inginer silvic. Au început cu 12 ari de vie, iar acum, pe dealurile întinse ale Beltiugului, aceştia deţin nu mai puţin de 5 hectare.

„Povestea Cramei Jurchiş a început ca un hobby, în urmă cu 32 ani, în anul 1987, când tatăl meu Vasile Jurchiş, având meseria de inginer silvic, a fost repartizat în comuna Beltiug, comună şvăbească recunoscută ca importantă zonă viticolă. Conform tradiţiei, aici fiecare familie deţinea o plantaţie de vie şi o cramă tradiţională unde erau păstrate vinurile produse din viile de pe dealurile din apropiere. Anii au trecut şi dintr-un hobby al tatălui meu, de la 12 ari de vie am ajuns la o suprafaţă de 5 hectare cultivată cu viţă-de-vie nobilă, o adevărată afacere de familie. Fiind o afacere de familie, de mici copii atât eu, cât şi fratele meu Bogdan, alături de părinţii noştri, am muncit la vie şi apoi mai târziu şi la producţia vinului”, povesteşte Vlad.

O muncă ce durează luni de zile

Munca nu este una deloc uşoară. Via necesită atenţie încă din luna februarie, iar până toamna târziu aceasta este plină de oameni. Cele 5 hectare de vie reuşesc să producă circa 30 de tone de struguri, însă pentru un asemenea rezultat este nevoie de muncă susţinută zi de zi în vie. La fel ca în celelalte ramuri ale domeniului agricol, viticultura are nevoie, în primul rând, de condiţii atmosferice favorabile, un factor pe care omul nu îl poate controla. „Este destul de greu să întreţii o plantaţie de viţă-de-vie nobilă, necesită multă muncă şi atenţie din partea viticultorului, de fapt munca în vie începe undeva prin luna februarie, în funcţie de vreme, şi se termină după culesul strugurilor, prin luna octombrie, după care începe munca în cramă cu prelucrarea strugurilor şi producerea de vinuri, fiecare soi în parte. În general, munca noastră la cramă începe după terminarea programului la serviciu şi se termină la miezul nopţii”, mărturiseşte tânărul.

Munca în vie începe încă din luna februarie şi se termină în octombrie. Sursă foto: arhivă Vlad Jurchiş

Culesul strugurilor nu are neapărat o dată calendaristică. Acesta diferă în funcţie de soi, dar şi de condiţiile meteo. Odată recoltaţi, strugurii sunt transportaţi la cramă unde începe desciorchinarea, presarea şi introducerea mustului în butoaie, unde are loc procesul de fermentare. Crama Jurchiş reuşeşte să producă anual circa 20.000 de litri de vin. „După procesul de fermentare vinul se limpezeşte, prinde contur şi este lăsat să ajungă la maturitatea necesară pentru atingerea potenţialului maxim, acest lucru se face in special la vinurile roşi”, ne explică Vlad Jurchiş.

Vinul produs este bio, fără chimicale

Familia Jurchiş produce doar vin bio, ceea ce înseamnă că nu conţine chimicale deloc şi nici nu suferă intervenţii în procesul lui natural. Acest lucru se reflectă în gust şi miros, iar pentru a se asigura de calitatea net superioară, producătorii au grijă ca vinul să fie depozitat în cele mai bune condiţii. „Noi am reuşit să ne deosebim de restul producătorilor prin vinul bio, de calitate superioară pe care îl producem. Este aşa cum l-au dat natura şi Dumnezeu. Mai apoi avem grijă că acesta să fie păstrat în cele mai bune condiţii în tancuri de inox şi în butoaie de stejar. Acestea ajută la maturarea vinului roşu, îl conturează şi îi oferă un buchet variat şi bine echilibrat”, mărturiseşte Vlad.

La Crama Jurchiş se găsesc o varietate de sortimente începand de la vinuri albe seci şi demiseci, Riesling de Rhin, Fetească Regală şi până la cele demidulci şi parfumate. Aici se regăsesc Traminer, Muscat Ottonel şi Chardonnay, vinuri rose demiseci din Pinot Noir şi Fetească Neagră, vinuri roşii demi seci Merlot, Fetească Neagră si Cabernet Sauvignon. Vinurile cramei au primit aprecieri la cel mai înalt nivel, fiind premiate pe plan local, judeţean dar şi naţional.

De altfel, vinurile produse de familia Jurchiş sunt distribuite, în momentul de faţă, în alte ţări precum Anglia, Ungaria, Dubai, Austria şi Germania.

