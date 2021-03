Necunoscutele unui caz sinistru: o mamă suspectează că bebeluşul mort pe care l-a îngropat nu era al ei

De la tragedia din martie 2017, piteşteanca Mădălina Badea Ciupitu jeleşte întruna şi aşteaptă cu disperare o soluţionare a dosarului cu acuzaţii de ucidere din culpă deschis după decesul micului Denis.

Bebeluşul a venit pe lume prin cezariană, la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Piteşti, primind la naştere scorul Apgar 9. Mamei i s-a spus că este sănătos, însă după două zile, femeia a aflat că starea lui s-a înrăutăţit pe fondul unei infecţii grave şi că trebuie transportat la Bucureşti. Nou-născutul a fost urcat în ambulanţă pentru a fi dus spre un elicopter venit special să-l transfere la un alt spital. Micuţul a intrat însă în stop cardio-respirator cu doar 200 de metri înainte de a ajunge la elicopter, iar ambulanţa s-a întors din drum. Bebeluşul a fost resuscitat în spital şi a mai trăit trei ore.



„Cauzele decesului au fost insuficienţă multiplă de organe, stare toxico-septică, pneumonie lobară dreapta, hemoragie meninge, ascită, gangrenă embolică degete picior stâng”, se arată în certificatul medico-constatator al decesului.

Femeia a reclamat încă de acum patru ani o serie de probleme referitoare la actele medicale ale copilului, modificarea vizibilă, din pix, a scorului Apgar, care, a devenit 8 din 9 - cât a fost trecut iniţial pe document, plus alte adăugiri în foile de tratament modificate tot cu pixul. Toate acestea fac, de patru ani, obiectul dosarului aflat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Piteşti.

Acte medicale primite în etape

„Acum câteva luni, de la poliţie am primit alte acte medicale eliberate de spital, la care n-am avut acces şi, comparând cu ce primisem anterior, descopăr că pe fişa copilului scrie alt număr de certificat de naştere”, a declarat, pentru „Adevărul”, Mădălina Badea Ciupitu.

Discrepanţele o fac pe mamă să creadă că bebeluşul ar fi fost schimbat în maternitate cu un alt nou-născut şi are speranţa că fiul ei ar putea fi în viaţă.

„Fişa de la spital a copilului indică o anumită greutate, 3.140 de grame şi 50 de centimetri lungime, în raportul de autopsie apare altă greutate, 3.400 de grame şi altă lungime, 52 de centimetri. Radiografia primită este făcută în februarie, iar el este născut în martie. În foaia copilului este alt certificat de naştere trecut. În plus, pe fişa copilului din spital scrie un număr şi o serie de certificat de naştere şi este diferit faţă de ce am eu în original. La atâtea falsuri şi cum actele se contrazic, cine îmi garantează că am înmormântat adevăratul meu copil?”, spune Mădălina Ciupitu.

Spitalul Judeţean Piteşti anunţă noi verificări

Săptămâna aceasta, femeia a mai făcut o plângere penală la secţia 2 de Poliţie Piteşti învocând fals în înscrisuri: „Vreau să ştiu al cui este certificatul trecut în fişa lui Denis ca fiind al lui... pentru că adevăratul act este la mine”.

Femeia îşi vrea copilul înapoi dacă se va dovedi că are dreptate. „Îl luăm acasă, unde este locul lui! Dănuţ (celălalt copil, mai mare al femeii) mă întreabă zilnic când vine frăţiorul lui acasă. I-am spus atunci că a rămas la spital, că au medicii treabă cu el... De patru ani îl aşteaptă”, mai spune Mădălina Badea Ciupitu.

Contactată de „Adevărul”, conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă Piteşti anunţă noi verificări.

„Cu privire la neconcordanţele la care faceţi referire, menţionăm că, în acest an, nu a fost formulată o plângere în atenţia instituţiei noastre. Vom lua act de cele semnalate de dumneavoastră şi vom dispune verificări în acest sens, în limita competenţelor Spitalului Judeţean de Urgenţă Piteşti”, a declarat, pentru “Adevărul”, Cristina Cazacu, purtător de cuvânt al SJUP.

La începutul acestei săptămâni, a fost deschis un nou dosar cu privire la infracţiunea de fals în înscrisuri

„A fost depusă o plânge prealabilă, urmând ca poliţiştii să facă cercetări cu privire la aspectele sesizate”, a declarat pentru „Adevărul” Florin Popa, purtător de cuvânt al IPJ Argeş.

