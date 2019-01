Cum a ajuns un fost maistru petrolist şef al Securităţii. A fost unul dintre cei care i-au capturat pe fraţii Arnăuţoiu

Gheorghe Diţă a intrat în rândul cadrelor Securităţii în 1950, după ce a absolvit doar şcoala medie de partid, unde a studiat doar 6 luni. În vara lui 1988, cu ocazia împlinirii a 40 de ani de la înfiinţarea Securităţii, colonelul Gheorghe Diţă a fost singurul ales, dintre toţi şefii serviciilor judeţene de Securitate, să facă o prezentare-odă a muncii de securist, împreună cu generalul Iulian Vlad.

Iată cele mai relevante fragmente din prezentarea lui Gheorghe Diţă, prezentare ce a fost clasificată drept „strict secret” până în decembrie 1989. Gheorghe Diţă a povestit şi cum a ajuns să lucreze la Securitate: „Ca maistru petrolist, membru al Partidului Comunist Român din anul 1945, am avut fericirea să trăiesc nemijlocit evenimentele care au inaugurat noua istorie a patriei: instaurarea primuluui guvern democrat, democratizarea aparatului de stat, reforma agrară, proclamarea republicii, măreţul act al naţionalizării şi trecerea la construirea noii orânduiri.

Din însărcinarea partidului, în anul 1947, am fost numit şef de cadre în plasa Vălenii de Munte. În anul 1950 însă, după ce absolvisem şcoala medie de partid, cu durata de 6 luni – una dintre principalele şcoli create pentru instruirea cadrelor – am fost chemat împreună cu alţi absolvenţi la CC al PCR, unde am primit sarcina să lucrez în tânărul aparat de Securitate. Trebuia să fiu necruţător cu duşmanul, dar, în acelaşi timp, să respect cu stricteţe principiile partidului, legalitatea noastră socialistă şi am făcut eforturi mari pentru a învăţa să fiu anchetator. Primul contact l-am avut cu un grup de sabotori petrolişti; unii dintre ei – foarte bine pregătiţi, versaţi – făceau parte din conducerea unei societăţi româno-americane „ASTRA”. Eu, fără experienţă şi fără „înalte studii”, trebuia să le dovedesc vinovăţia, să o probez temeinic pentru a-şi primi pedeapsa dreaptă a legii. Ştiam că nu va fi uşor. Dar faptul că eram fiu al clasei muncitoare, al statului democrat popular, îmi dădea putere”.

„Acţiunile făţişe ale duşmanului nu lăsau timp de odihnă”

În prezentarea făcută în 1988, Gheorghe Diţă se lăuda şi cu prinderea fraţilor Arnăuţoiu; „În perioada când am fost şeful Secţiei de anchetă din fosta Direcţie Raională de Securitate Argeş, timpul pentru ofiţerii de securitate se măsura în zile şi nopţi, întrucât acţiunile făţişe ale duşmanului nu lăsau răgaz de odihnă. Am participat la capturarea şi arestarea membrilor bandei Arnăuţoiu, care, împreună cu banda fostului maior Gheorghe Arsenescu, săvârşiseră 17 crime şi sute de jafuri în zona munţilor Argeşului. Am condus acţiunea de pătrundere pentru capturarea lui Arsenescu – acesta fiind ascuns, de mai mulţi ani, la o legătură a sa – unde am găsit şi o cantitate importantă de armament şi muniţie. Şi aici ancheta a avut un rol deosebit de important în stabilirea legăturilor şi a întregii activităţi teroriste, dar mai ales pentru probarea temeinică a infracţiunilor săvârşite de acei infractori. Pe baza probelor, 17 bandiţi au fost condamnaţi la moarte şi executaţi, iar ceilalţi – complici, favorizatori – au primit pedepse în raport cu vinovăţia fiecăruia”.

