Îngrijitoarea care i-a premiat pe elevi cu ciocolată pentru că au lăsat clasa curată: „Mă fac fericită lucrurile mărunte”

Premiul, constând în ciocolată, a fost acordat elevilor luni, 14 iunie. Îngrijitoarea Tincuţa Moscu spune că, pe parcursul anului şcolar, zilnic, la finalul cursurilor, copiii au strâns resturile din clasă, au şters tabla, au aruncat măştile la coş şi au dus gunoiul la containerul din curte.

Tincuţa Moscu are 53 de ani şi a lucrat timp de 15 ani ca brutar. Din 2015 s-a angajat ca îngrijitoare la Şcoala Gimnazială „Lascăr Catargiu” din comuna Schela. Deşi are un salariu de doar 1.900 de lei, femeia s-a gândit să răsplătească bunul simţ şi educaţia copiilor.

„Eu provin dintr-o familie cu mulţi copii. Vă spun sincer când eram mai tânără nu prea iubeam copii, dar aici la şcoală am prins drag de ei. Sunt copii foarte buni, bine educaţi. Este o clasă parcă făcută de aceeaşi mamă. Am lansat o competiţie prin luna februarie, când ne-am întors la şcoală, iar copiii au fost extrem de interesaţi. Le-am spus că îi voi premia cu ciocolată la sfârşitul anului şcolar dacă vor lăsa clasa curată. Aşa am simţit, nu m-a învăţat nimeni. Foarte bucuroşi au fost. Mie îmi place curăţenia şi am zis să le inspir şi lor lucrul acesta. Toate clasele să ştiţi că au păstrat curăţenia, dar eu i-am premiat pe cei mai buni. Pe mine mă fac fericită lucrurile mărunte. Meritul este al părinţilor în primul rând, dar şi al învăţătoarei, dirigintei”, spune Tincuţa Moscu.

Gestul îngrijitoarei a fost lăudat de conducerea unităţii de învăţământ. „Este un gest nobil şi suntem mândri de doamna îngrijitoare. Noi am avut cursuri cu elevii la şcoală din februarie. Niciodată copiii nu au lăsat mizerie în bănci, nici pe jos, iar măştile le-au aruncat la coşul cu pedală. Totodată, au şters tabla şi au dus gunoiul la containerul din curte. Doamna îngrijitoare care este la şcoala noastră de şapte ani dezinfecta spaţiile. Au fost premiaţi copiii de la clasa a V-a A. Chiar mi-a spus de la începutul şcolii că o să-I premieze pe cei care păstrează curăţenia cu ciocolată”, a povestit Luiza Dumitraşcu, directoarea şcolii din Schela.

„Poate nu e ceva extraordinar pentru voi, dar pentru noi, eu şi copiii de la a V-a A, este: astăzi, piticii au fost premiaţi cu o ciocolată de doamna care se ocupă de igienizarea clasei după cursuri, fiindcă un an şcolar întreg (de cursuri desfăşurate fizic) aceşti copii au lăsat clasa impecabilă la sfârşitul orelor din fiecare zi. Suntem recunoscători doamnei Tincuţa Moscu, doamnei învăţătoare Mirela Negoiţă şi părinţilor care-au înţeles corect ce înseamnă cei <<şapte ani de-acasă>>. Încă o dată mulţumim, Tincuţa Moscu, pentru efortul financiar propriu, pentru a recompensa ceea ce trebuie să fie normalitate. Ne înclinăm, Doamnă!”, a scris pe Facebook, Mihaela Buliga-Balan, diriginta clasei a-V-a A.





Iniţiativa doamnei îngrijitoare se va repeta şi la anul.

