 Un pensionar a devenit milionar datorită unei colecții Pokémon pe care o ținuse ani întregi în pod | adevarul.ro
search
Duminică, 25 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Un pensionar a devenit milionar datorită unei colecții Pokémon pe care o ținuse ani întregi în pod

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

O colecție de cartonașe Pokémon, cumpărată în urmă cu aproximativ trei decenii și uitată ulterior în podul unei locuințe, s-a transformat într-o avere pentru un pensionar din Marea Britanie. Cele 41 de seturi scoase la licitație au fost adjudecate pentru un total de 1,56 milioane de lire sterline, echivalentul a circa 1,79 milioane de euro, după ce interesul colecționarilor a depășit cu mult estimările inițiale.

O colecție Pokémon i-a adus unui pensionar din Marea Britanie aproape 1,8 milioane de euro.
O colecție Pokémon i-a adus unui pensionar din Marea Britanie aproape 1,8 milioane de euro. Foto: istock

Povestea a început cu o simplă curiozitate. Bărbatul, care a ales să nu-și facă publică identitatea, a citit despre un cartonaș Pokémon vândut cu 6.000 de lire sterline și s-a întrebat dacă obiectele pe care le păstrase în casă ar putea avea, la rândul lor, o valoare importantă. Pentru a afla răspunsul, a solicitat o evaluare din partea casei de licitații Ewbank’s, din comitatul Surrey, potrivit publicației The Independent.

Cartonașele fuseseră cumpărate de pe eBay în anii 1990, pe vremea când fiul proprietarului era pasionat de colecționarea și schimbul lor cu alți copii. După ce interesul băiatului pentru acest hobby a dispărut, seturile au fost puse deoparte și au rămas neatinse timp de aproximativ 15 ani.

Un avantaj important a fost modul în care fuseseră păstrate. O parte dintre seturi se aflau încă sigilate, iar celelalte erau depozitate în albume speciale, într-o stare foarte bună. Pentru piața obiectelor de colecție, asemenea detalii pot face diferența între un obiect obișnuit și unul pentru care cumpărătorii sunt dispuși să plătească sume considerabile.

Proprietarul a recunoscut că nu bănuia ce valoare ar putea avea lucrurile pe care le ținuse în pod.

„Știu că oamenii vorbesc mereu despre comori descoperite în pod, dar, în cazul meu, acest lucru este literalmente adevărat. Nu aveam nicio idee ce dețineam până când echipa de la Ewbank’s mi-a explicat”, a povestit acesta.

James Spooner, reprezentantul departamentului de cărți de colecție al casei de licitații, a declarat că specialiștii au fost impresionați de conservarea exemplarelor și de faptul că proprietarul nu cunoștea valoarea colecției.

Inițial, estimările indicau un preț de aproximativ 270.000 de lire sterline pentru întregul lot. Însă, pe măsură ce cumpărătorii au început să liciteze, valoarea a crescut considerabil. Înainte de încheierea vânzării, ofertele ajunseseră deja la 825.000 de lire sterline, iar unele loturi au atras sume de până la 100.000 de lire.

Din totalul de 42 de seturi aflate în posesia britanicului, 41 au fost vândute, iar unul a rămas la proprietar. În final, suma obținută a depășit de peste cinci ori estimarea inițială și a stabilit un record pentru casa de licitații.

Andrew Ewbank, directorul companiei, a confirmat că firma nu mai obținuse până atunci o sumă atât de mare dintr-o singură vânzare. Valoarea colecției a fost susținută de numărul seturilor, de starea lor de conservare și de interesul pentru exemplarele rare, căutate de pasionații universului Pokémon.„

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
NATO 3.0, un pariu periculos: planul administrației Trump riscă să dărâme cei doi piloni fundamentali care protejează Europa
digi24.ro
image
O fermă germană cu 1.300 de vaci a renunțat la roboții de muls și se bazează numai pe angajați. 14 dintre ei sunt români
stirileprotv.ro
image
CTP îl atacă DUR pe Tudore Toader, după ce fiul fostului ministru a fost arestat! Mesajul fără precedent al gazetarului
gandul.ro
image
Haos în Franța! Aproape 1.000 de arestări după ciocnirile cu protestatarii, 70.000 de polițiști mobilizați
mediafax.ro
image
Conducerea Rapidului, impresionată de starul lui Gigi Becali de la FCSB: ”E peste nivelul SuperLigii”
fanatik.ro
image
Legături suspecte între România și reclame electorale înșelătoare din Serbia, descoperite înainte de alegerile din țara vecină
libertatea.ro
image
Ultima fortăreață a „imperiului Wagner”: Cum a reușit un playboy răsfățat să țină în viață cea mai notorie forță de mercenari din lume
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
Neverosimil: Neymar a văzut "negru" după eliminare și a sărit la bătaie! Imaginile fac înconjurul lumii
digisport.ro
image
„Rugăciunea unui părinte când copiii împlinesc 18 ani”. Mesajul emoționant transmis de Mihai Morar pentru gemenele sale, Mara și Cezara
click.ro
image
Scara care arată ca un evantai uriaș și pare că sfidează gravitația. Construcția spectaculoasă inaugurată la Shanghai
antena3.ro
image
BREAKING. Lovitură dură pentru Cluj. O multinaţională gigant dă afară sute de oameni
zf.ro
image
Comuna din România unde nu s-a născut niciun copil timp de un an întreg
observatornews.ro
image
Ce s-ar fi întâmplat, de fapt, în noaptea în care a izbucnit scandalul între Claudia Ion și ispita-pilot: 'A tras-o de...' 😮
cancan.ro
image
De ce poștașii vor duce pensia cu o mică întârziere în noiembrie? Când intră pensia pe card? În ce ordine?
newsweek.ro
image
GALERIE FOTO. HOT! Anna, actrița care face ravagii
prosport.ro
image
Vecinul nu plătește întreținerea de ani de zile. Cine achită facturile blocului până când asociația își recuperează banii
playtech.ro
image
Alertă la Rapid după 1-4 cu FCSB! Titularul nu mai vrea să prelungească
fanatik.ro
image
Cine îl va înfrunta pe Putin? Lista scurtă a liderilor europeni dezvăluită de surse diplomatice. Nicușor Dan nu e inclus
ziare.com
image
5.000.000 de euro! Gigi Becali a anunțat că e gata să dea lovitura, după FCSB - Rapid 4-1
digisport.ro
image
Andra, despre cum se împarte familia între filmări și școală: „David mă ajută foarte mult cu Eva în perioada asta”
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Cum arată vila de 350.000 de euro pe care se bat Cornel Păsat și Bianca la divorț. Casa este spațioasă, modernă și are inclusiv un spațiu destinat antrenamentelor sale zilnice FOTO
romaniatv.net
image
Ministrul Muncii, anunț despre indexarea pensiilor: Vom înainta Ministerului de Finanțe și premierului propunerea de a respecta legea. Ce se întâmplă cu ajutorul financiar
mediaflux.ro
image
Un campion olimpic a dezvăluit motivul pentru care înotătorii gustă apa înainte de a plonja în bazin: „Acesta este semnalul”
gsp.ro
image
O femeie din Brașov, înjunghiată de soț în fața copilului. În atacul de pe Bulevardul Saturn bărbatul a vrut ulterior să se sinucidă și este în stare gravă
actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Viața devine mult mai bună până la sfârșitul anului 2026 pentru patru zodii. Astrele aduc schimbări importante
click.ro
image
Ozana Barabancea, fotografie rară alături de fiica sa, Gloria. Mesajul emoționant transmis de artistă
click.ro
image
Asasinat la Sofia! Un fost europarlamentar a fost ucis. Ce au descoperit anchetatorii în primele ore ale investigației
click.ro
Împărăteasa Teodora jucată de Sarah Bernhardt, profimedia 0383875627 jpg
Împărăteasa care se dezbrăca pentru bărbați înainte să urce pe tron! Spectacolele ei erotice i-au scandalizat până și pe cronicarii vremii
okmagazine.ro
Louise de Kéroualle foto Profimedia jpg
„De-abia dacă apuca să se îmbrace...” „Baby Face”, amanta regelui care se plictisea ușor și pretindea să i se ofere tot timpul plăcere
okmagazine.ro
Pocahontas la curtea regelui Iacob I al Angliei. Carte poștală de Richard Rummell, din 1907
Dincolo de Disney: Un portret al lui Pocahontas din 1616 ne arată cum îi vedeau englezii pe amerindieni
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Michael Douglas, sincer despre scenele erotice din filme. Cum se proceda înainte de apariția coordonatorilor de intimitate
image
Viața devine mult mai bună până la sfârșitul anului 2026 pentru patru zodii. Astrele aduc schimbări importante

OK! Magazine

image
Împărăteasa care se dezbrăca pentru bărbați înainte să urce pe tron! Spectacolele ei erotice i-au scandalizat până și pe cronicarii vremii