Un pensionar a devenit milionar datorită unei colecții Pokémon pe care o ținuse ani întregi în pod

O colecție de cartonașe Pokémon, cumpărată în urmă cu aproximativ trei decenii și uitată ulterior în podul unei locuințe, s-a transformat într-o avere pentru un pensionar din Marea Britanie. Cele 41 de seturi scoase la licitație au fost adjudecate pentru un total de 1,56 milioane de lire sterline, echivalentul a circa 1,79 milioane de euro, după ce interesul colecționarilor a depășit cu mult estimările inițiale.

O colecție Pokémon i-a adus unui pensionar din Marea Britanie aproape 1,8 milioane de euro. Foto: istock

Povestea a început cu o simplă curiozitate. Bărbatul, care a ales să nu-și facă publică identitatea, a citit despre un cartonaș Pokémon vândut cu 6.000 de lire sterline și s-a întrebat dacă obiectele pe care le păstrase în casă ar putea avea, la rândul lor, o valoare importantă. Pentru a afla răspunsul, a solicitat o evaluare din partea casei de licitații Ewbank’s, din comitatul Surrey, potrivit publicației The Independent.

Cartonașele fuseseră cumpărate de pe eBay în anii 1990, pe vremea când fiul proprietarului era pasionat de colecționarea și schimbul lor cu alți copii. După ce interesul băiatului pentru acest hobby a dispărut, seturile au fost puse deoparte și au rămas neatinse timp de aproximativ 15 ani.

Un avantaj important a fost modul în care fuseseră păstrate. O parte dintre seturi se aflau încă sigilate, iar celelalte erau depozitate în albume speciale, într-o stare foarte bună. Pentru piața obiectelor de colecție, asemenea detalii pot face diferența între un obiect obișnuit și unul pentru care cumpărătorii sunt dispuși să plătească sume considerabile.

Proprietarul a recunoscut că nu bănuia ce valoare ar putea avea lucrurile pe care le ținuse în pod.

„Știu că oamenii vorbesc mereu despre comori descoperite în pod, dar, în cazul meu, acest lucru este literalmente adevărat. Nu aveam nicio idee ce dețineam până când echipa de la Ewbank’s mi-a explicat”, a povestit acesta.

James Spooner, reprezentantul departamentului de cărți de colecție al casei de licitații, a declarat că specialiștii au fost impresionați de conservarea exemplarelor și de faptul că proprietarul nu cunoștea valoarea colecției.

Inițial, estimările indicau un preț de aproximativ 270.000 de lire sterline pentru întregul lot. Însă, pe măsură ce cumpărătorii au început să liciteze, valoarea a crescut considerabil. Înainte de încheierea vânzării, ofertele ajunseseră deja la 825.000 de lire sterline, iar unele loturi au atras sume de până la 100.000 de lire.

Din totalul de 42 de seturi aflate în posesia britanicului, 41 au fost vândute, iar unul a rămas la proprietar. În final, suma obținută a depășit de peste cinci ori estimarea inițială și a stabilit un record pentru casa de licitații.

Andrew Ewbank, directorul companiei, a confirmat că firma nu mai obținuse până atunci o sumă atât de mare dintr-o singură vânzare. Valoarea colecției a fost susținută de numărul seturilor, de starea lor de conservare și de interesul pentru exemplarele rare, căutate de pasionații universului Pokémon.„