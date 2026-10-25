 De ce plătim mai mult pentru branduri, deși produsele mai ieftine pot fi la fel de bune. Explicația unui specialist în marketing | adevarul.ro
search
Duminică, 25 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

De ce plătim mai mult pentru branduri, deși produsele mai ieftine pot fi la fel de bune. Explicația unui specialist în marketing

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Un tricou cu un logo celebru poate costa de câteva ori mai mult decât unul de calitate comparabilă. Diferențe asemănătoare apar la cosmetice, parfumuri sau produse de curățenie. Totuși, prețul mai mare nu garantează întotdeauna performanțe superioare. Un raport NielsenIQ din august 2026 arată că 68% dintre consumatorii chestionați consideră mărcile proprii ale magazinelor alternative bune la brandurile consacrate. De ce continuăm, atunci, să plătim în plus pentru un nume cunoscut?

Coș de cumpărături gol, în fața rafturilor cu produse alimentare dintr-un supermarket
Produsele unor branduri cunoscute pot costa considerabil mai mult Foto: Pixabay

De ce un preț mai mare ne face să credem că produsul este mai bun

„Pentru că oamenii nu cumpără doar produse. Cumpără și certitudine, familiaritate, apartenență sau statut”, explică pentru „Adevărul” Andrei Tarnovski, specialist în strategie de marketing.

Potrivit acestuia, atunci când avem de ales între numeroase produse, reputația producătorului, ambalajul și prețul ne ajută să luăm decizii fără să analizăm fiecare alternativă.

„Un preț mai mare creează o așteptare: «Dacă e așa de scump, înseamnă că merită; și dacă e pe raft la așa preț - sigur îl mai cumpără și alții ca mine»”, spune el.

Așteptările create de un brand pot influența inclusiv felul în care percepem produsul după cumpărare. Specialistul atrage atenția că două articole pot îndeplini aceeași funcție, fără să aibă aceeași valoare pentru cumpărător.

„Pentru cineva, o geantă este un obiect în care își transportă lucrurile. Pentru altcineva, aceeași geantă este și o expresie a identității personale. Asta nu înseamnă automat că al doilea consumator a fost manipulat. Înseamnă că oamenii atribuie valori diferite aceluiași produs”, adaugă acesta.

Un studiu publicat în Journal of Consumer Behaviour a arătat că preferința participanților pentru un produs cunoscut creștea atunci când le era dezvăluit brandul, chiar și în condițiile unui preț ridicat.

Cât plătim pentru ambalaj, imagine și publicitate

Ambalajul poate influența percepția asupra calității înainte ca produsul să fie testat. Un recipient greu, un design sofisticat sau asocierea cu o celebritate pot contribui la justificarea unui preț mai mare.

„Un recipient greu, un design deosebit sau materiale care par mai sofisticate pot crea impresia unui produs superior, chiar dacă formula din interior este comparabilă cu cea a unei alternative mai ieftine”, explică specialistul. „Popularitatea unui influencer nu reprezintă o dovadă a calității produsului, dar mecanismul psihologic funcționează oricum”.

Diferențele sunt vizibile mai ales în modă, parfumerie și industria cosmetică, unde cumpărătorii pot plăti suplimentar pentru imagine și exclusivitate. În schimb, la produsele pentru copii, sănătate sau electronice, reputația unui brand poate conta pentru sentimentul de siguranță.

„Oamenii nu cumpără neapărat performanță superioară, ci și liniștea că au făcut o alegere bună”, spune Tarnovski despre consumatorii care preferă mărcile consacrate în aceste categorii.

În cazul articolelor de lux, însă, numele producătorului poate reprezenta chiar principalul motiv al achiziției.

„Dar oamenii nu plătesc neapărat pentru material. Plătesc pentru identitate, statut, apartenență sau exclusivitate. Brandul este, practic, cea mai importantă parte din produsul cumpărat”, atrage el atenția.

Cercetările confirmă că prețul nu reflectă întotdeauna diferențe proporționale de calitate. De pildă, un studiu bazat pe teste comparative ale produselor de folosință îndelungată din SUA a identificat prețuri considerabil mai mari pentru mărcile consacrate, deși diferențele de calitate față de mărcile proprii erau, în ansamblu, mici sau inexistente.

„Miracolul spaniol”, un deliciu ideal pe timp de caniculă. Ce recomandă medicii să mâncăm atunci când afară sunt temperaturi extreme

Cum evităm să cheltuim inutil

Diferența dintre preț și calitate devine mai greu de evaluat atunci când cumpărătorul nu are cunoștințele necesare pentru a compara produsele. În cazul cosmeticelor, detergenților sau electronicelor, anumite caracteristici pot fi verificate abia după o perioadă de utilizare.

„Când nu putem evalua direct calitatea, ajungem să evaluăm semnalele care pretind că o reprezintă. Prețul, reputația și ambalajul devin substituenți ai dovezilor. Iar după cumpărare poate interveni și tendința de a ne justifica propria alegere: dacă am plătit mult, suntem tentați să credem că produsul chiar este mai bun”, explică Andrei Tarnovski.

Pentru cumpărăturile obișnuite, specialistul recomandă compararea caracteristicilor concrete ale produselor, inclusiv a mărcilor mai puțin cunoscute.

„Un produs de două ori mai scump nu este automat de două ori mai performant. Uneori diferența de performanță este marginală, dar dificil de identificat fără o comparație obiectivă”, completează specialistul.

Un prim pas este stabilirea caracteristicilor de care avem într-adevăr nevoie, înainte de a începe căutarea unui produs.

„Altfel, riscăm să ne lăsăm convinși că avem nevoie de caracteristici pe care nici nu le căutam inițial”, avertizează  Andrei Tarnovski.

Nici reducerile spectaculoase nu garantează o afacere bună. Un articol cu prețul redus la jumătate poate rămâne mai scump decât o alternativă comparabilă.

„O reducere de 50% la un produs supraevaluat poate fi mai puțin avantajoasă decât prețul obișnuit al unui concurent”, continuă acesta.

O altă recomandare a sa este amânarea achizițiilor neesențiale, pentru a evita deciziile luate sub presiunea ofertelor limitate. Totuși, specialistul avertizează că nici alegerea sistematică a celui mai ieftin produs nu reprezintă neapărat o economie.

„Timpul petrecut căutând, riscul unei alegeri greșite și experiența de utilizare au și ele un cost. (...) Scopul nu este să cumpărăm cât mai ieftin. Este să știm pentru ce plătim și să decidem conștient dacă merită”, adaugă Andrei Tarnovski.

Cât poți economisi dacă renunți la produsele de marcă

O investigație publicată în octombrie 2025 de jurnaliștii emisiunii Marktcheck, a televiziunii publice germane SWR, parte a rețelei ARD, arată cât de mari pot fi diferențele de preț. Un coș de cumpărături cu produse ale unor branduri cunoscute costa 54,97 de euro, în timp ce unul cu articole comparabile, vândute sub mărcile proprii ale supermarketurilor, ajungea la 27,34 de euro. Într-un alt experiment, o familie cu cinci membri a economisit 482,80 de euro în patru săptămâni, cumpărând produse sub mărcile magazinelor în locul celor consacrate.

Când „nu a fost mare lucru” îți poate afecta cariera. De ce femeile își minimalizează succesul

Diferențele de preț nu au însemnat neapărat și o calitate inferioară. Investigația a prezentat rezultatele unei analize realizate în 2023 de organizația germană Stiftung Warentest, pe baza testelor efectuate în anii anteriori asupra a aproximativ 1.400 de produse alimentare. Mărcile proprii au obținut o notă medie de 2,7, față de 2,8 în cazul brandurilor consacrate, pe o scară în care notele mai mici indică rezultate mai bune.

Schimbarea obiceiurilor de cumpărare nu se limitează la consumatorii cu venituri reduse. Într-o analiză publicată în iulie 2026, Reuters arată că tot mai mulți americani caută alternative mai ieftine, inclusiv persoane cu venituri ridicate. Potrivit datelor NielsenIQ citate de agenția de presă, vânzările retailerilor orientați spre prețuri mici au crescut cu 11,6% în primele cinci luni ale anului, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, în timp ce retailerii tradiționali au înregistrat o creștere de 2,3%.

Interesul pentru produsele mai ieftine determină și marii comercianți să își extindă propriile game. Reuters arată că Walmart își dezvoltă marca alimentară bettergoods, în timp ce Target pregătește introducerea a sute de produse noi sub mărcile proprii. Pentru cumpărători, însă, o economie reală nu înseamnă doar alegerea celui mai mic preț, ci și compararea cantității, ingredientelor și calității produselor.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cine sunt cei mai bogați miniștri din noul Guvern și ce avere are premierul Luca Niculescu
digi24.ro
image
Maria Zaharova, mesaj pentru Giorgia Meloni: „Să-l asculte pe Al Bano, care cere redeschiderea porţilor pentru Moscova”
stirileprotv.ro
image
Ministrul Mediului, Natalia Intotero, a aflat de la meteorologi că aceştia merg pe jos şi 2 zile, prin zăpadă, pe munte, ca să citească informaţiile meteo
gandul.ro
image
Scenariu de coșmar! Băncile se pregătesc pentru dezastrul provocat de inteligența artificială
mediafax.ro
image
Horia Ivanovici, reacție la câteva minute după derby: „FCSB a inventat un nou stil – REGHETON!”
fanatik.ro
image
Cum a depins soarta a 70% din site-urile lumii de un singur programator. Detaliile din spatele alertei globale „php2shell”
libertatea.ro
image
EXCLUSIV Ce spune Ilie Bolojan despre posibilitatea unor noi creșteri de taxe anul viitor și deficitul bugetar
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
Dan Alexa: ”E `cancer`!”. A refuzat 500.000 € fără să stea pe gânduri
digisport.ro
image
Hernia de disc: când ajută mișcarea și când este necesară operația
click.ro
image
Scara care arată ca un evantai uriaș și pare că sfidează gravitația. Construcția spectaculoasă inaugurată la Shanghai
antena3.ro
image
BREAKING. Lovitură dură pentru Cluj. O multinaţională gigant dă afară sute de oameni
zf.ro
image
Scene de groază într-un sat din Ialomița: un bărbat a încercat să lovească un copil cu mașina, apoi l-a bătut
observatornews.ro
image
Avem prima REACȚIE a Claudiei Ion după ce l-a lovit pe Eduard Vlădescu: Totul a pornit de la nişte...
cancan.ro
image
Un pensionar a câștigat procesul cu Casa de Pensii. Anii lucrați în grupa a II-a trebuie recunoscuți
newsweek.ro
image
GALERIE FOTO. HOT! Anna, actrița care face ravagii
prosport.ro
image
Cine poate încasa ultima pensie a unei persoane decedate. Banii nu se pierd automat
playtech.ro
image
Andrei Vochin a văzut „Bătrânul și marea” în FCSB – Rapid 4-1: „Reghecampf a întinerit bătrânii, Rapid și-a îmbătrânit tinerii!”
fanatik.ro
image
Zelenski, dispus să renunțe la teritoriile ocupate de Rusia. De ce s-a schimbat așa radical viziunea președintelui Ucrainei ANALIZĂ
ziare.com
image
Neverosimil: o prezentatoare TV celebră, forțată să demisioneze la 24 de ore de la promovare! ”Afară!”
digisport.ro
image
Ce meserie avea Irinel Columbeanu în comunism. Puțini știu ce făcea înainte să devină celebru: „Mistrețu studia”
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Andrew Tate se află în stare gravă! Ce se întâmplă cu milionarul: Rugați-vă pentru el
romaniatv.net
image
Omenirea ar putea dispărea până în anul 2100. De vină, un eventual conflict nuclear și utilizarea malițioasă a AI. Ce ne rezervă viitorul?
mediaflux.ro
image
Un campion olimpic a dezvăluit motivul pentru care înotătorii gustă apa înainte de a plonja în bazin: „Acesta este semnalul”
gsp.ro
image
Angela Similea, ravisantă la 80 de ani, într-o rochie splendidă, la Gala „Nu există nu se poate”, organizată de Andreea Marin
actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Două zodii își vor regăsi liniștea după ani de suferință! Destinul le aduce înapoi o persoană importantă
click.ro
image
Scandal după podcastul Mihaelei Tatu! A corectat-o pe Minodora, iar internetul a explodat: „Nu am mai putut să mă uit”
click.ro
image
Fiica lui Liviu Vârciu a revenit în România! Ce a pățit Carmina în aeroport: „Uitați-vă la mine!”
click.ro
Împărăteasa Teodora jucată de Sarah Bernhardt, profimedia 0383875627 jpg
Împărăteasa care se dezbrăca pentru bărbați înainte să urce pe tron! Spectacolele ei erotice i-au scandalizat până și pe cronicarii vremii
okmagazine.ro
Louise de Kéroualle foto Profimedia jpg
„De-abia dacă apuca să se îmbrace...” „Baby Face”, amanta regelui care se plictisea ușor și pretindea să i se ofere tot timpul plăcere
okmagazine.ro
Pocahontas la curtea regelui Iacob I al Angliei. Carte poștală de Richard Rummell, din 1907
Dincolo de Disney: Un portret al lui Pocahontas din 1616 ne arată cum îi vedeau englezii pe amerindieni
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Femeia pe care Irinel Columbeanu și-a dorit-o, dar nu a avut-o niciodată. Ce le-a răspuns lui Serghei Mizil și lui Adiță: „Frumos!”
image
Două zodii își vor regăsi liniștea după ani de suferință! Destinul le aduce înapoi o persoană importantă

OK! Magazine

image
Franțuzoaica perversă nu se sătura niciodată de sex! Era amanta regelui, care o poreclise sugestiv