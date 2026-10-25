Barack Obama revine în campanie cu un atac dur la Trump: „Doi ani de haos, cruzime, corupție și incompetență”

Fostul președinte american Barack Obama a revenit în arena electorală pentru a-i sprijini pe candidații democrați la alegerile de la jumătatea mandatului, programate pe 3 noiembrie. La un miting organizat sâmbătă, la Cleveland, în statul Ohio, fostul lider de la Casa Albă l-a criticat dur pe Donald Trump și a acuzat administrația republicană că a contribuit la creșterea costului vieții, relatează AFP.

Barack Obama revine în campanie și îl atacă pe Donald Trump. Foto: Unsplash

„După doi ani de haos, cruzime, corupție și incompetență cum nu am mai văzut în era modernă, aveți șansa să spuneți: «Ajunge. Votăm pentru schimbare aici, în Ohio»”, le-a transmis Obama participanților la eveniment.

În vârstă de 65 de ani, fostul președinte democrat a criticat în special deciziile actualei administrații, pe care o consideră responsabilă pentru problemele economice cu care se confruntă americanii. Printre reproșurile sale s-a numărat și implicarea Statelor Unite într-un conflict militar pe care l-a descris drept inutil.

„Actualul președinte a ales să ia o serie de decizii proaste. În primul rând, a decis să înceapă un război inutil pe care nimeni nu l-a cerut”, a afirmat Barack Obama.

Acesta i-a îndemnat pe alegători să nu amâne participarea la vot, în condițiile în care votul anticipat este deja disponibil în Ohio.

„Nu amânați, nu vă eschivați de la datorie”, a insistat fostul președinte.

Obama continuă să se bucure de popularitate în rândul electoratului democrat, iar partidul încearcă să valorifice această susținere pentru a-și mobiliza alegătorii înaintea scrutinului din noiembrie. În Ohio, fostul senator democrat Sherrod Brown încearcă să revină în Senat, într-o confruntare cu republicanul Jon Husted. În același timp, cursa pentru funcția de guvernator îi opune pe democrata Amy Acton și republicanul Vivek Ramaswamy, fost candidat la alegerile primare prezidențiale din 2024. Potrivit sondajelor menționate de AFP, democrații au un avantaj redus în ambele competiții, iar rezultatele se anunță strânse.

Turneul electoral al lui Obama continuă duminică în Michigan, unde fostul președinte va participa la un miting organizat la Detroit, alături de candidatul democrat la Senat Abdul El-Sayed. Într-un oraș cu o comunitate afro-americană numeroasă, prezența primului președinte de culoare din istoria Statelor Unite este menită să mobilizeze alegătorii în sprijinul lui El-Sayed, epidemiolog în vârstă de 41 de ani.

Deși ambele mandate de senator ale statului Michigan sunt ocupate în prezent de democrați, El-Sayed se confruntă cu o competiție strânsă. Acesta, reprezentant al aripii de stânga a partidului, se află la egalitate în sondaje cu republicanul Mike Rogers.

Donald Trump a reacționat duminică la criticile predecesorului său, publicând un mesaj pe platforma Truth Social, în care l-a atacat la rândul său pe Obama.

„Obama a fost un președinte extrem de incompetent!”, a scris liderul de la Casa Albă.

Trump l-a acuzat pe fostul președinte că ar fi facilitat dezvoltarea programului nuclear iranian prin acordul încheiat în 2015 între Washington și Teheran.

„A dat Iranului miliarde de dolari și a deschis calea pentru armele sale nucleare”, a susținut Trump.

Acordul din 2015 prevedea limitarea drastică a activităților nucleare ale Iranului, în schimbul relaxării unor sancțiuni internaționale. În timpul primului său mandat, Donald Trump a retras Statele Unite din înțelegere și a reimpus sancțiuni împotriva Teheranului, inclusiv măsuri care vizau țările ce cumpărau petrol iranian.