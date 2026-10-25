 Când vor putea clujenii să meargă cu metroul. Ce termen au autoritățile pentru finalizarea lucrărilor | adevarul.ro
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Când vor putea clujenii să meargă cu metroul. Ce termen au autoritățile pentru finalizarea lucrărilor

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Proiectul metroului din Cluj-Napoca a primit o nouă finanțare prin fonduri europene, după ce Primăria municipiului a semnat cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii contractul pentru Componenta 1 a Magistralei I. Investiția urmărește continuarea lucrărilor la o infrastructură care ar urma să lege Floreștiul de principalele cartiere ale orașului, de zona centrală și de zonele cu activitate economică.

Schița cum va arată metroul din Cluj-Napoca.
Proiectul metroului din Cluj-Napoca prevede o magistrală de 21 de kilometri. Foto: arhivă

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 10.868.456.068,38 lei, echivalentul a aproximativ două miliarde de euro. Din această sumă, valoarea eligibilă a proiectului este de 1.856.780.470,55 lei, adică aproximativ 357 de milioane de euro. Diferența de peste nouă miliarde de lei reprezintă cheltuieli neeligibile în cadrul finanțării.

Din suma eligibilă, 1,578 miliarde de lei provin din fonduri europene nerambursabile, aproximativ 241,4 milioane de lei reprezintă contribuția de la bugetul național, iar municipalitatea va participa cu peste 37,1 milioane de lei. Sumele sunt destinate componentei finanțate prin Programul Transport 2021-2027 și nu trebuie confundate cu valoarea totală a investiției.

Proiectul aferent acestei componente vizează realizarea a 17,8 kilometri de linie de metrou, dintre care 8,8 kilometri ar trebui să fie finalizați până la sfârșitul anului 2029. În configurația completă, Magistrala va avea 21,03 kilometri, 19 stații și un depou, potrivit datelor prezentate de administrația locală.

Câți bani sunt prevăzuți pentru metroul din Cluj

Contractul a fost încheiat în cadrul Programului Transport 2021-2027, prin apelul destinat dezvoltării mobilității sustenabile în nodurile urbane. Proiectul este inclus în Prioritatea 6 a programului, care urmărește îmbunătățirea transportului în marile aglomerări urbane.

Potrivit Primăriei Cluj-Napoca, finanțarea eligibilă este alcătuită din trei surse: fonduri europene nerambursabile, contribuția de la bugetul de stat și contribuția beneficiarului, respectiv municipiul Cluj-Napoca.

Noul contract vine după ce autoritățile au căutat o altă soluție de finanțare pentru continuarea proiectului, început în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Mutarea pe Programul Transport 2021-2027 a fost necesară pentru asigurarea continuității investiției.

Cum va arăta Magistrala I de metrou

În forma sa completă, magistrala este gândită ca o legătură pe axa vest-est a zonei metropolitane. Traseul va conecta Floreștiul cu principalele cartiere din Cluj-Napoca, zona centrală și zonele în care sunt concentrate locurile de muncă și serviciile.

Autoritățile estimează că investiția va contribui la reducerea timpilor petrecuți în trafic și la îmbunătățirea legăturilor dintre localitățile din zona metropolitană. Metroul ar urma să ofere o alternativă la deplasările cu mașina personală. În special pe axa vest est, unde traficul rutier reprezintă o problemă pentru navetiști.

Proiectul prevede și integrarea cu celelalte mijloace de transport public. Obiectivul este dezvoltarea unui sistem de mobilitate metropolitană care să faciliteze accesul la locurile de munca și serviciile publice, reducând în același timp aglomerația și poluarea generate de transportul rutier.

Când ar putea fi gata metroul din Cluj

Termenul de la sfârșitul anului 2029 se referă la realizarea obiectivelor prevăzute în etapa finanțată prin actualul program european. Pentru întreaga magistrală, oficialii au indicat anul 2032 drept termenul actual de finalizare, potrivit declarațiilor prezentate.

Durata de realizare a investiției complete prevăzută în proiect este de 108 luni, respectiv august 2032”, se arată în document.

Semnarea contractului reprezintă un pas impotrant pentru continuarea investiției, însă calendarul lucrărilor rămâne esențial.

Astfel, următoarea miză pentru metroul din Cluj-Napoca va fi trecerea de la contractul de finanțare la respectarea calendarului din execuție, în condițiile în care prima etapă are un termen precis: sfârșitul anului 2029.

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