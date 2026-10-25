Barcelona și Real Madrid se înfruntă în „El Clasico”, cine transmite disputa în România

Socotit a fi cel mai important meci de fotbal atât din Spania, cât și din Europa, „El Clasico” se va disputa în această seară, începând cu ora 22.00. Confruntarea dintre Barcelona și Real Madrid are o istorie de peste un secol, seria debutând în 13 mai 1902.

Meciurile dintre Barcelona și Real Madrid au fost mereu spectaculoase Foto: EPAImages

Meciul are și o conotație politică, cele două grupări fiind adesea identificate cu poziții politice opuse. Real Madrid reprezintă capitala și cel mai mare oraș al Spaniei. Prin urmare, gruparea este identificată cu unionismul spaniol. De partea cealaltă, FC Barcelona reprezintă cel mai mare oraș al comunității autonome Catalonia și, prin urmare, este identificat cu separatismul catalan.

Inițial, termenul El Clásico, care înseamnă Clasicul, a fost folosit atunci când Barcelona și Real Madrid se înfruntau în campionautl Spaniei. Ulterior, denumirea a fost folosită și la partidele dintre cele două rivale din alte competiții, cum ar fi Liga Campionilor, Copa del Rey sau Supercopa de España.

El Clasico, pe 25 octombrie pe Digi Sport si Prima Sport

Rivalitatea dintre Real Madrid și Barcelona este considerată a fi una dintre cele mai aprige din întreg sportul mondial. Iar partidele dintre aceste formații sunt urmărite de milioane de telespectatori. Potrivit La Liga, un meci între cele două rivale este urmărit de circa 700 de milioane de oameni!

S-a estimat că în fiecare moment al transmisiunii TV între 85 și 100 de milioane de telespectatori urmăresc partida. Și că în Spania, audiența domestică pe platformele de streaming (precum DAZN) atinge recorduri de peste 2,9 milioane de utilizatori unici la o singură ediție, înregistrând o cotă de piață de peste 22%.

În România, meciul de diseară va fi transmis de Digi Sport și Prima Sport.

Este primul meci Barcelona - Real Madrid al sezonului

Cele două rivale se prezintă de pe poziții diferite la prima confruntare directă din ediția 2026/2027 a campionatului de fotbal al Spaniei. Marți, pe terenul celor de la Paris Saint-Germain, FC Barcelona a suferit prima înfrângere a sezonului (2-4). Altfel, catalanii ocupă primul loc în clasamentul La Liga, cu maximum de puncte (27) după 9 meciuri disputate. Catalanii nu vor putea alinia cel mai bun unsprezece contra marilor rivali. Hansi Flick va trebui să se descurce fără Dani Olmo, indisponibil din cauza unei accidentări la adductorii piciorului stâng, însă va beneficia de revenirea lui Raphinha (14 goluri marcate în acest sezon).

Real Madrid, în schimb, se află pe poziția a 3-a în campionat, cu 21 de puncte. Cu un Kylian Mbappé aflat într-o formă excelentă (12 goluri), trupa lui José Mourinho a marcat câte patru goluri în fiecare dintre ultimele trei partide disputate. Totuși, Real Madrid nu se prezintă cu cel mai bun lot la „El Clasico”. În urma comportamentului său necorespunzător din meciul cu Villarreal, Vinicius Junior a fost suspendat patru etape. Prin urmare, purtătorul numărului șapte de la „merengues” va rata „El Clásico” din această seară. Pentru a acoperi acest gol, „The Special One” poate apela la Yan Diomande (3 goluri, 4 pase decisive), care a avut evoluții mai impresionante decât colegul său brazilian (1 gol, 3 pase decisive).

Este a 307-a confruntare directă din istoria celor doua echipe

Real Madrid și FC Barcelona s-au înfruntat de 307 de ori la fotbal! Dintre acestea, 264 au contat pentru diverse competiții, iar 43 au fost socotite „amicale”. Prima dispută datează din 13 mai 1902, când catalanii au câștigat cu 3-1. Partida a contat pentru Copa de la Coronacion.

Dacă luăm în calcul meciurile oficiale, Real Madrid și Barcelona sunt la egalitate, fiecare având câte 106 victorii. Alte 52 de meciuri s-au încheiat la egalitate. Dintre aceste partide, 192 au contat pentru La Liga. Iar aici Real Madrid are un avantaj mai mare la capitolul victorii: 80-77 (35 au fost egaluri). Barcelona e pe plus în Copa del Rey (17-13) și Copa de la Liga (2-0). În Liga Campionilor, tot Real Madrid stă puțin mai bine la victorii: 3-2.

Pe de altă parte, dacă ținem cont și de partidele amicale, atunci Barcelona este în avantaj. Catalanii au un total de 131 de victorii, în timp ce Real Madrid a bifat „numai” 112. De asemenea, ei sunt superiori la golurile marcate: 547 la 500.

În ediția precedentă din La Liga, Real Madrid s-a impus cu 2-1, acasă, în 26 octombrie 2024, iar Barcelona s-a revanșat (2-0), pe teren propriu, în 10 mai 2026.

Trebuie spus, de asemenea, că Real Madrid și Barcelona, alături de Athletic Bilbao, sunt singurele echipe din La Liga care nu au retrogradat niciodată.