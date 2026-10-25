Grindeanu atacă austeritatea Guvernului Bolojan și anunță măsurile PSD: „România a fost «salvată» destul”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, critică politicile economice ale guvernării, despre care susține că au sărăcit populația și au afectat firmele românești fără să rezolve problemele bugetare. Liderul social-democrat invocă facturi neachitate și un deficit bugetar ridicat și anunță că miniștrii PSD vor prezenta, săptămâna viitoare, măsuri concrete în mai multe domenii, de la sănătate și agricultură până la infrastructură și economie.

Sorin Grindeanu acuză Guvernul de austeritate „oarbă” Foto: EPA

Într-o postare pe rețelele sociale, Grindeanu a criticat direcția economică a țării și a respins explicațiile care pun dificultățile actuale pe seama unei „grele moșteniri”.

„A sărăcit românii, dar n-a salvat bugetul. Doar a sacrificat economia și a adâncit criza”, a scris liderul PSD.

Acesta a continuat cu un atac la adresa măsurilor de austeritate: „Asta nu este «greaua moștenire» – este nota de plată a austerității oarbe! Plătită de români și firmele românești, nu de cei care se aplaudă singuri pe scenă!”

Grindeanu a afirmat că PSD nu va contribui la răspândirea unor scenarii privind incapacitatea de plată a României și a transmis că partidul intenționează să schimbe direcția politicilor economice.

„Spre deosebire de dreapta, #PSD nu se lamentează și nu aruncă inconștient în spațiul public scenarii apocaliptice despre «incapacitatea de plată»”, a scris acesta.

„Vom schimba direcția României. Aici nu există cale de întoarcere!”, a adăugat președintele social-democrat.

Liderul PSD a enumerat două argumente pe care le consideră esențiale pentru a descrie situația economică actuală: obligațiile financiare neachitate ale statului și nivelul deficitului bugetar.

„Dar românii au dreptul să știe de unde plecăm”, a transmis Grindeanu, înainte de a prezenta cifrele invocate în mesajul său.

„1. Peste 30 de miliarde de lei în facturi neachitate, cheltuieli și obligații împinse în viitor. Un buget adoptat în aprilie, care s-a epuizat în octombrie.

2. Cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană. După orice metodologie. O confirmă instituțiile interne – INS și BNR, dar și «pesediștii» de la Eurostat și Comisia Europeană”, a scris acesta.

Grindeanu a criticat și modul în care au fost aplicate reformele în ultimul an, susținând că efectele măsurilor au fost resimțite disproporționat de populație și de mediul privat.

„Realitatea cifrelor a demonstrat că, în ultimul an, reformele s-au făcut cu sabia de lemn, în timp ce peste economie și veniturile românilor s-a trecut cu tancul”, a afirmat președintele PSD.

Acesta a cerut inversarea tendinței economice și a susținut că partidul său vrea să se concentreze asupra problemelor concrete ale populației.

„Acest trend trebuie inversat. PSD alege să fie alături de oamenii reali, nu de corul digital care aplaudă mecanic eșecul pe rețelele sociale.”

În opinia sa, prioritatea ar trebui să fie relansarea economiei și protejarea veniturilor populației.

„România a fost «salvată» destul. Acum are nevoie de muncă, investiții și măsuri care să repornească economia și să protejeze nivelul de trai”, a transmis Grindeanu.

Ce măsuri anunță miniștrii PSD pentru săptămâna viitoare

Președintele PSD a anunțat că miniștrii partidului vor prezenta, în săptămâna următoare, măsuri pe care le-a descris drept concrete, însoțite de termene și rezultate.

„Săptămâna viitoare, miniștrii PSD vin cu măsuri concrete, cu termene și rezultate”, a scris acesta.

În domeniul sănătății, social-democrații urmăresc asigurarea fondurilor necesare pentru funcționarea serviciilor medicale de urgență.

„Sănătate: asigurarea fondurilor necesare funcționării UPU și serviciilor de Ambulanță din întreaga țară”, a precizat Grindeanu.

Pentru agricultură, obiectivele anunțate sunt deblocarea despăgubirilor pentru secetă și reluarea dialogului cu instituțiile europene privind exporturile de animale vii.

„Agricultură: deblocarea despăgubirilor pentru secetă și reluarea dialogului cu Comisia Europeană pentru reluarea exporturilor de ovine”, a transmis liderul PSD.

În privința infrastructurii, Grindeanu a menționat pregătirile pentru deschiderea unei noi secțiuni de autostradă în luna noiembrie.

„Transporturi: ultimele verificări pentru deschiderea în noiembrie a unei noi secțiuni de autostradă (Tigveni-Curtea de Argeș)”, se arată în postare.

Un alt obiectiv vizează tronsonul montan al autostrăzii Pitești–Sibiu, unde liderul PSD cere deblocarea documentației de mediu.

„Mediu: deblocarea Acordului de mediu revizuit pentru tronsonul montan de pe autostrada Pitești-Sibiu (din lipsa căruia acum se lucrează doar pe 45% din șantier)”, a scris Grindeanu.

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Pe lista priorităților anunțate de președintele PSD se află și reforma administrației publice locale, pentru care este prevăzută operaționalizarea unui grup de lucru.

În ceea ce privește fondurile europene, Grindeanu a menționat „discuții la Bruxelles pentru salvarea banilor din PNRR”.

Pentru economie, acesta a anunțat verificarea programelor de sprijin existente: „Economie: auditul tuturor programelor de sprijin pentru economie”.

Un alt punct vizează platforma destinată angajării lucrătorilor străini, a cărei deblocare este solicitată de reprezentanții PSD.

„Muncă: deblocarea platformei pentru lucrători străini «Work in Romania», așteptată de peste o lună de mii de antreprenori și firme românești”, a transmis Grindeanu.

În domeniul apărării, liderul social-democrat a anunțat o întâlnire cu reprezentanți ai Bulgariei și Turciei, care ar urma să vizeze consolidarea securității regionale.

„Apărare: întâlnire cu partenerii din Bulgaria și Turcia pentru întărirea securității la Marea Neagră”, se arată în mesaj.

Totodată, PSD anunță măsuri pentru combaterea violenței în școli, prin implicarea ministerelor responsabile de justiție, afaceri interne și învățământul preuniversitar.

„Justiție, Interne și Învățământ preuniversitar: implementarea măsurilor privind combaterea violenței în școli”, a precizat Grindeanu.

La finalul postării, președintele PSD a reiterat unul dintre obiectivele politice ale partidului, folosind termenul „desuserizarea” pentru a descrie schimbarea de direcție pe care o dorește.

„Și, desigur, continuăm până la capăt #desuserizarea României!”, a încheiat Sorin Grindeanu.